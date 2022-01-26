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Жестокое ограбление башкирского кафе попало на видео

Жестокое ограбление башкирского кафе попало на видео (1 фото + 2 видео)

Автор:
26 января 2022 13:50
Сообщество : Криминал
Метки: Башкирия   видео   избиение   кафе   ограбление   полиция   розыск   
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Мужчина напал на работницу общепита и продолжал её бить, когда она уже была без сознания.

В городе Бирске (Башкортостан) грабитель с необъяснимой жестокостью избил сотрудницу круглосуточного кафе. В среду утром мужчина в камуфляже зашел в заведение общепита, ударом кулака опрокинул подошедшую к нему женщину-администратора, а затем принялся добивать её ногами. Лишь убедившись, что сотрудница без сознания, преступник спокойно подошёл к кассе и забрал всю выручку. Там оказалось не густо - всего 6 тысяч рублей.

Уголовное дело на налетчика пока не завели, но он уже объявлен в розыск. Пострадавшая сейчас в больнице и заключение медиков о характере полученных ею травм ещё не готово. По сведениям журналистов, женщина находится в тяжёлом состоянии.

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Метки: Башкирия   видео   избиение   кафе   ограбление   полиция   розыск   
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413
Nevad Black 54 минуты назад
вот ублюдок то
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Антон 3 минуты назад
Переломать ему руки, ноги, да так сделать, чтоб срослось всё криво, МРАЗЬ!
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1k
Инквизитор РФ 21 минуту назад
Живьем не брать, расстрелять как собаку "при сопротивлении"
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8k
Ном-Номыч Полчаса назад
Вангую, что опять лицо без национальности
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2k
Sandmännchen (DDR) Полчаса назад
Нелюдь - подлежит экзекуции и уничтожению!
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23k
Ваня Полчаса назад
писта тузику, когда найдут...
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6k
workmen77 49 минут назад
Очередной подонок насмотрелся ММА, там как раз практикуется избиение лежачего человека.
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30k
ACU900 50 минут назад
Чурка пид@рас. Что бы его при поимке хорошенько всей группой захвата отп@здили...
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133
Liberman Опиум для народа 6 минут назад
эээ, вот жидам там_нехуй_делать
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