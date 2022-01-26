Жестокое ограбление башкирского кафе попало на видео

Мужчина напал на работницу общепита и продолжал её бить, когда она уже была без сознания.
В городе Бирске (Башкортостан) грабитель с необъяснимой жестокостью избил сотрудницу круглосуточного кафе. В среду утром мужчина в камуфляже зашел в заведение общепита, ударом кулака опрокинул подошедшую к нему женщину-администратора, а затем принялся добивать её ногами. Лишь убедившись, что сотрудница без сознания, преступник спокойно подошёл к кассе и забрал всю выручку. Там оказалось не густо - всего 6 тысяч рублей.
Жестокие кадры, строго 18+:
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Уголовное дело на налетчика пока не завели, но он уже объявлен в розыск. Пострадавшая сейчас в больнице и заключение медиков о характере полученных ею травм ещё не готово. По сведениям журналистов, женщина находится в тяжёлом состоянии.
Полное видео нападения (18+):
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