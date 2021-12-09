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Кража 22 миллионов рублей из "Альфа-банка" попала на видео

Кража 22 миллионов рублей из "Альфа-банка" попала на видео (4 фото + 1 видео)

Автор:
09 декабря 2021 13:16
Сообщество : Криминал
Метки: Альфа-банк   видео   кассирша   кража   полиция   розыск   
2850
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Ушлую кассиршу, которую разыскивает весь город, включая родственников, до сих пор не нашли.

Полиция Ачинска опубликовала момент кражи почти 23 миллионов рублей из кассы "Альфа-банка". На кадрах видно, как 30-летняя кассирша Анна Григорьева пытается не засветить на камеру свои манипуляции с деньгами. Она открывает сейф и накрывает коробку с пачками наличности пустой коробкой, кладет это дело под свой стол, а в конце рабочего дня уносит в виде мусора.

Сейчас кассиршу, чьи действия непонятны даже родственникам, ищут по объявлению и простые жители города, и служба безопасности банка, и полицейские.

"Аня золотые ручки" совершила кражу 3 декабря. По словам родственников, 5 числа она наглоталась таблеток и была госпитализирована в больницу, где ей промыли желудок. В попытку суицида её близкая подруга, кстати, не верит.

Пропажу денег в банке обнаружили лишь 7 декабря утром. Но кассирша заблаговременно успела сбежать из дома в 4 часа ночи, как будто знала, что её раскроют именно в этот день.


За кражу в особо крупном размере исчезнувшей с деньгами женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Если её, конечно, найдут.

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Метки: Альфа-банк   видео   кассирша   кража   полиция   розыск   
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51  комментарий
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1k
manul74 2 часа назад
Хорошего кассира/бухгалтера трудно найти.
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3k
Outcast 9 минут назад
Это про это наверное фильм сняли.
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5k
Владимир 24 минуты назад
Надеюсь не найдут.
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38k
Alex Полчаса назад
Надеюсь, что не найдут. Банк ограбить - святое дело
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873
Алексей Полчаса назад
кто-то спланировал. изучил личности вероятных исполнителей. продумал.
наняли, подходящего под эту конкретную бабенку парня. паренек ее соблазнил, вскружил башку. скорее всего, у него были сценарии, что и как ей обещать, как ее, простите - трахать и т.д.
и вот, кассир выносит деньги, отдает любовнику.
любовник уезжает в закат. не факт, что он еще жив. сумма слишком интересная, чтобы его оставлять.
и тут баба понимает, что деньги украла она, сейчас найдут. и объяснить произошедшее невозможно. отсюда попытка суицида.

а если бы она сама это хотела исполнить. или даже с любовником, но так что она не в тупую, а сама думала. тогда конечно, в тот же день, она бы уехала из города. но этого нет. она в семье, которую хотела бросить, ждала того кто ее обманул. и пыталась самоубиться.
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12k
Великий Кормчий 41 минуту назад
Не так и много взяла то...
Жаль будет, если мадам найдут.
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34k
Опаньки 42 минуты назад
Если бы у меня был доступ к 23 миллионам, я бы никогда так не поступил.
Зачем смущать родственников - им, видите ли, не понятны мотивы ее поступка, мучаются, наверное, в догадках.
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26k
Vazari 42 минуты назад
Ну, если так, навскидку. Предположим она готовилась обстоятельно. Сняла квартиру. Пусть даже, через дорогу. Затарилась продуктами на первое время. С нынешним уровнем доставки, залечь на дно можно надолго и вполне безпалевно. Месяца три посидеть дома, посидеть на диете, изменить немного внешность. Потом на бла бла каре уехать в тот же Минск. С таким стартовым капиталом можно замутить небольшой бизнес.
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6k
Конрад Карлович 46 минут назад
Если еще жива - найдут однозначно.
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8k
Позитив 56 минут назад
красава, надо было больше брать!!!!
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309
Космос Позитив 50 минут назад
Платить всё равно клиенты будут, операционные риски банков перекладываются на клиентов. Все эти убытки закладываются в стоимость кредитов и прочее. Считайте она у вас украла, ну если конечно какими-то банковскими продуктами пользуетесь. А если даже не пользуетесь, ими пользуются магазины например. Та же пятерочка будет платить по кредиту альфабанку на сотую процента больше, а значит и цены на столько же подрастут. Ура, воруйте больше.
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204
Kalina Sergey Час назад
Вот по этому и идут в чиновники, та тебя и за более крупную сумму никто не тронет и не будет разыскивать
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5k
Sanar Час назад
Да её найти как два пальца обоссать, она даже из региона не выехала 100%, сидит где ни будь в деревне, тупо связи отработать и мужа, по любому что то знает, ну что банк обработала молодец деваха конечно.
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1k
Александр Час назад
Едва-ли кассирша с деньгами ломанётся в сторону Туркмении-Таджикистана.
Вероятнее, она на резиновой лодке отчаливает в сторону Турции
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6k
Николай 2 часа назад
сообщник явно был, и скорее всего её уже нет...
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11k
Голос Вселенной 2 часа назад
Бабло давно уже тютю.. скорее всего в ячейке какого-нибудь банка.
Доказать кражу будет очень проблематично, прямых доказательств нет... От силы, что ей дадут, это пару лет поселения, но скорее всего вообще условку.
И вуаля - бабло есть, откинулась и гуляй на все 100!....
Умная тетка...
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−38
User_1843265 2 часа назад
Альфа банк - жидовская контора с хозяевами в израиле Гнусный рейдер и отжиматель Русской патриотке - звезду героя !!!
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24k
Юрьевич 2 часа назад
"За кражу в особо крупном размере исчезнувшей с деньгами женщине грозит до 10 лет лишения свободы."

А ведь не так давно кому-то из чиновников за кражу нескольких миллиардов значительно меньше дали
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4k
onebibis 2 часа назад
"За кражу в особо крупном размере исчезнувшей с деньгами женщине грозит до 10 лет лишения свободы."
Ну, выпьем за то, что мы в институт пошли и не уборщиками работаем. Двадцатка лимонов и целых десять лет! Ха-ха-ха - заржали чиновник из ПФР и глава администрации, хлопнули по рюмке Мартеля и потянулись к закуске.
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65k
Нанук Паналык 2 часа назад
"Сейчас кассиршу, ищут по объявлению и простые жители города, и служба безопасности банка, и полицейские.


Простые жители города стараются больше всех?
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