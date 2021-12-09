Кража 22 миллионов рублей из "Альфа-банка" попала на видео

Пропажу денег в банке обнаружили лишь 7 декабря утром. Но кассирша заблаговременно успела сбежать из дома в 4 часа ночи, как будто знала, что её раскроют именно в этот день.





За кражу в особо крупном размере исчезнувшей с деньгами женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Если её, конечно, найдут.