Кража 22 миллионов рублей из "Альфа-банка" попала на видео

Ушлую кассиршу, которую разыскивает весь город, включая родственников, до сих пор не нашли.
Полиция Ачинска опубликовала момент кражи почти 23 миллионов рублей из кассы "Альфа-банка". На кадрах видно, как 30-летняя кассирша Анна Григорьева пытается не засветить на камеру свои манипуляции с деньгами. Она открывает сейф и накрывает коробку с пачками наличности пустой коробкой, кладет это дело под свой стол, а в конце рабочего дня уносит в виде мусора.
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Сейчас кассиршу, чьи действия непонятны даже родственникам, ищут по объявлению и простые жители города, и служба безопасности банка, и полицейские.
"Аня золотые ручки" совершила кражу 3 декабря. По словам родственников, 5 числа она наглоталась таблеток и была госпитализирована в больницу, где ей промыли желудок. В попытку суицида её близкая подруга, кстати, не верит.
Пропажу денег в банке обнаружили лишь 7 декабря утром. Но кассирша заблаговременно успела сбежать из дома в 4 часа ночи, как будто знала, что её раскроют именно в этот день.
За кражу в особо крупном размере исчезнувшей с деньгами женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Если её, конечно, найдут.
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наняли, подходящего под эту конкретную бабенку парня. паренек ее соблазнил, вскружил башку. скорее всего, у него были сценарии, что и как ей обещать, как ее, простите - трахать и т.д.
и вот, кассир выносит деньги, отдает любовнику.
любовник уезжает в закат. не факт, что он еще жив. сумма слишком интересная, чтобы его оставлять.
и тут баба понимает, что деньги украла она, сейчас найдут. и объяснить произошедшее невозможно. отсюда попытка суицида.
а если бы она сама это хотела исполнить. или даже с любовником, но так что она не в тупую, а сама думала. тогда конечно, в тот же день, она бы уехала из города. но этого нет. она в семье, которую хотела бросить, ждала того кто ее обманул. и пыталась самоубиться.
Жаль будет, если мадам найдут.
Зачем смущать родственников - им, видите ли, не понятны мотивы ее поступка, мучаются, наверное, в догадках.
Вероятнее, она на резиновой лодке отчаливает в сторону Турции
скорее всего, группировка. кто-то умный планировал. изучили личные дела баб у денег. поняли, что вот эту можно развести. следили скорее всего. выяснили что нравится ей чернявенькие, стройные и скромные. скорее всего кто-то был с психологией очень там знаком. подобрали исполнителя. он соблазнил, он ее настроил. она выполнила.
а далее - деньги отдала. любовник обещавший ее забрать в светлые дали - на связь не выходит. если он сам еще живой...
прошел собеседования, обучения. работал.
через несколько месяцев, уже став чуть ли не руководителем смены на точке, он перевел какие-то безумные деньги. там за 10+млн. и исчез.
сразу оказалось, что паспорт левый.
искали, искали.
ничего не нашли.
скорее всего, исполнителя убили.
Доказать кражу будет очень проблематично, прямых доказательств нет... От силы, что ей дадут, это пару лет поселения, но скорее всего вообще условку.
И вуаля - бабло есть, откинулась и гуляй на все 100!....
Умная тетка...
От одного такого случая я сам чуть не пострадал - занял человечку денег в его бизнес, много кто еще вкладывался, а потом его соратник по этому бизнесу с этим баблом исчез. Ну потом его нашли, доказали много эпизодов, дали срок в колонии поселения, на сегодня он уже освободился... Благо, человек, которому я свои деньги занимал, оказался порядочным и все вернул через несколько лет...
Я знаю, о чем пишу....
А в армии я когда служил, так там вообще финансисты меня подставили подобным образом. Но там ключевую роль сыграл оперативный, который дежурил в ночь кражи, капитан был сильно педантичен и проверял все печати на помещениях досконально. Это нас (меня в т.ч.) от тюрьмы и спасло тогда. А когда уже дело шло к оправданию, финансисты просто испарились и бежали из страны. Я даже не знаю, нашли их или нет...
А ведь не так давно кому-то из чиновников за кражу нескольких миллиардов значительно меньше дали
Ну, выпьем за то, что мы в институт пошли и не уборщиками работаем. Двадцатка лимонов и целых десять лет! Ха-ха-ха - заржали чиновник из ПФР и глава администрации, хлопнули по рюмке Мартеля и потянулись к закуске.
Простые жители города стараются больше всех?