Сын начальника отдела экономической безопасности создал финансовую пирамиду

Когда вырос на рассказах о мошенниках.
В Самарской области полицейские разыскивают 19-летнего жулика, который будучи сыном начальника отдела экономической безопасности МВД на транспорте, полковника полиции Минатулы Гаджиева, организовал финансовую пирамиду и обманул несколько тысяч человек. Очевидно, ушлый Рамазан, с детства слышавший рассказы о различных схемах мошенничества и той лёгкости, с какой люди порой отдают свои деньги незнакомцам, решил не идти по стопам отца и предпочел более лёгкий способ обогащения.
Осенью 2021 года Рамазан Гаджиев на своей страничке в "Инстаграм" назвался успешным "инвестором" и предлагал всем желающим за пару недель вернуть вложенные деньги с прибылью в 20-60%. На первых порах, для затравки, он действительно возвращал клиентам деньги с обещанными процентами. Это помогло ему быстро раскрутиться, а через несколько месяцев, в декабре, облапошив более двух тысяч
лохов вкладчиков, перестал выходить с ними на связь и принялся зачищать свой аккаунт.
Источник:
Во время "инвестиционной" деятельности Рамазан публиковал в соцсетях фото и видео из своего офиса, в котором во благо вкладчиков во всю кипела работа. Однако никакого офиса и работников у него, как вы понимаете, никогда не было. Роль офисного планктона исполняли нанятые актёры.
Источник:
На Гаджиева написали заявление более двух тысяч человек. Сообщается, что отдельные индивидуумы, поверив в очевидный лохотрон, продавали свои квартиры и все вырученные деньги инвестировали в несуществующее предприятие. Точная сумма ущерба пока неизвестна. Но очевидно, ушлый Рамазан вытянул из доверчивых граждан немалую сумму, исчисляемую, возможно, несколькими десятками миллионов рублей.
Как шутят в Сети, теперь начальнику управления экономической безопасности в Средневолжском линейном управлении МВД на транспорте предстоит выбрать между долгом и сердцем.
Источник:
- В Ставрополе продавцы ёлок напали на девушек после отказа познакомиться
- В Екатеринбурге мужчине предложили "оформить подписку" на безопасную парковку у дома, а за отказ сожгли авто
- «Наши люди сожрут друг друга»: в Дагестане раздача бесплатного мёда закончилась вызовом полиции
- Россиянина осудили за изготовление бумажного оружия и дымовых шашек
- Кража 22 миллионов рублей из "Альфа-банка" попала на видео
Понравилось31
Но как говорят жулики (к сожалению)
- "лох не мамонт"
А вот чел как раз обещал людям 20-60% за пару недель, что в годовых уже просто безумный процент и конечно же лохотрон.
Я явно занимаюсь чем то не тем!