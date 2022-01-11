Сын начальника отдела экономической безопасности создал финансовую пирамиду

Осенью 2021 года Рамазан Гаджиев на своей страничке в "Инстаграм" назвался успешным "инвестором" и предлагал всем желающим за пару недель вернуть вложенные деньги с прибылью в 20-60%. На первых порах, для затравки, он действительно возвращал клиентам деньги с обещанными процентами. Это помогло ему быстро раскрутиться, а через несколько месяцев, в декабре, облапошив более двух тысяч лохов вкладчиков, перестал выходить с ними на связь и принялся зачищать свой аккаунт.