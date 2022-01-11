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Сын начальника отдела экономической безопасности создал финансовую пирамиду

Сын начальника отдела экономической безопасности создал финансовую пирамиду (4 фото + 2 видео)

Автор:
11 января 2022 18:29
Сообщество : Криминал
Метки: видео   инвестиции   полиция   розыск   финансовая пирамида   
1781
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Когда вырос на рассказах о мошенниках.

В Самарской области полицейские разыскивают 19-летнего жулика, который будучи сыном начальника отдела экономической безопасности МВД на транспорте, полковника полиции Минатулы Гаджиева, организовал финансовую пирамиду и обманул несколько тысяч человек. Очевидно, ушлый Рамазан, с детства слышавший рассказы о различных схемах мошенничества и той лёгкости, с какой люди порой отдают свои деньги незнакомцам, решил не идти по стопам отца и предпочел более лёгкий способ обогащения.

Осенью 2021 года Рамазан Гаджиев на своей страничке в "Инстаграм" назвался успешным "инвестором" и предлагал всем желающим за пару недель вернуть вложенные деньги с прибылью в 20-60%. На первых порах, для затравки, он действительно возвращал клиентам деньги с обещанными процентами. Это помогло ему быстро раскрутиться, а через несколько месяцев, в декабре, облапошив более двух тысяч лохов вкладчиков, перестал выходить с ними на связь и принялся зачищать свой аккаунт.

Во время "инвестиционной" деятельности Рамазан публиковал в соцсетях фото и видео из своего офиса, в котором во благо вкладчиков во всю кипела работа. Однако никакого офиса и работников у него, как вы понимаете, никогда не было. Роль офисного планктона исполняли нанятые актёры.

На Гаджиева написали заявление более двух тысяч человек. Сообщается, что отдельные индивидуумы, поверив в очевидный лохотрон, продавали свои квартиры и все вырученные деньги инвестировали в несуществующее предприятие. Точная сумма ущерба пока неизвестна. Но очевидно, ушлый Рамазан вытянул из доверчивых граждан немалую сумму, исчисляемую, возможно, несколькими десятками миллионов рублей.

Как шутят в Сети, теперь начальнику управления экономической безопасности в Средневолжском линейном управлении МВД на транспорте предстоит выбрать между долгом и сердцем.

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Метки: видео   инвестиции   полиция   розыск   финансовая пирамида   
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13k
Алекс 2 часа назад
Меня интересует только один вопрос. КТО нес свои деньги этому не обремененному интеллектом лицу?
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3k
leto2016 8 минут назад
никогда не было и вот опять. безнаказанность. что уж тут говорить если у нас в треугольнике мвд-граждане-бандиты граждане стоят напротив остальных двоих.
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3k
Maikie 21 минуту назад
Если больше 5-7 процентов годовых попахивает лохотроном ... а тут 20-60 процентов ГОДОВЫХ!

Но как говорят жулики (к сожалению)
- "лох не мамонт"
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13k
Вася Полчаса назад
чурка даговская, там всю семейку под следствие неплохо бы, да и званий лишить. ё.б.аная вертикаль
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55k
Похабыч 40 минут назад
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1k
German 43 минуты назад
ВЕСЬ В ПАПУ!
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7k
sivanov1079 43 минуты назад
Молодое поколение сейчас такое... кто-то может кидать, кто-то не может, но многие мечтают.
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184
zz 49 минут назад
"...Минатулы Гаджиева..." сразу говорит обо всём. Уверен что у отца способ обогащения то же не трудный.
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1k
Алксандр Шевченко Час назад
Яблоко от яблони. 2000 заявлений и ещё как минимум столько же не написано. Сына, достойный отпрыск, сорвал пару лямов $ и уехал отдыхать, пока папа не разрулит тему . И да папа в курсе где сына и что он мутил и зачем и полюбому направлял, этот неразумный малыш не то схему бизнеса (лохотрона) представить не может, он слов то таких не знал раньше.
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18k
koleos72 Час назад
Лажа какая-то! Те, кого он мог обмануть, могут только свои игрушки ему принести!
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5k
КремлеКот Час назад
Любители халявы ничуть не лучше этого засранца.
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1k
GoInDown 2 часа назад
Лучше бы выложили фотку хотя бы 1го сказочного дол...ба, который принес ему деньги.
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1k
Viktor 2 часа назад
А не папик ли это замутил ?
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68k
Нанук Паналык 2 часа назад
Две тысячи лохов за два месяца!

Я явно занимаюсь чем то не тем!
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