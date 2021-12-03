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Хозяева хотели порадовать своих котиков и собак подарками, но что-то пошло не так

Хозяева хотели порадовать своих котиков и собак подарками, но что-то пошло не так (18 фото)

Автор:
03 декабря 2021 08:36
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   животные   забавно   ожидание и реальность   подарок   прикол   фото   
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Порадовать презентом своих кошечек и собачек — задача не из простых. И авторы снимков из сегодняшней подборки убедились в этом на собственном опыте.

Некоторые хозяева домашних питомцев так сильно любят своих хвостатых друзей, что готовы постоянно заваливать их подарками. Ведь что может быть приятнее, чем услышать довольное мяуканье или увидеть виляющий хвост своего любимца!


Видимо, я купила ему этот домик исключительно для того, чтобы он мог лежать наверху, но никак не внутри

×
×

Это мой кот, который пьёт воду из-под крана, а прямо за ним стоит поилка, которую я купила специально для него

Я только купил ему новую лежанку

Кажется, она ему не понравилась.

Это было ожидаемо

Купил почву для выращивания кошачьей травы. Её нужно было просто поливать

Видимо, не смогу я порадовать своего котика.


Мы купили ему новую лежанку, но он отказывается в ней спать

Предпочитает свою старенькую лежанку, хоть он в ней уже и не умещается.

Пеппер не в восторге от шапочки, которую купила ему моя жена

Кот оценил не саму игрушку, а коробку из-под неё

Я купил кошачье дерево, но этот приятель всё равно предпочитает лежать на одеяле поверх сушилки

Я учёл все размеры при заказе, но рюкзак всё равно оказался мал

Заказал для своей собаки автоматический пусковой механизм для мячей, а получил лишь один теннисный мяч

Купил я, значит, своему коту эргономичный столик для еды…

Это я пыталась связать шапочку для своей собаки

Я знаю, что он у меня крупный котик, потому и заказал самый большой размер


Но и этого оказалось недостаточно.

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Стэлла более чем недовольна!

Как видите, Руби оценила свою новую лежанку

Спасибо, хозяин, эта кровать — то, что надо!

Но спать я на ней, конечно, не буду.


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Метки: Юмор   животные   забавно   ожидание и реальность   подарок   прикол   фото   
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ЛикБез 53 минуты назад
Поилка для кота НА КУХОННОМ СТОЛЕ?
Что за маразм?

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