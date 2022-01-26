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В Австрии мигрант из Армении напал на женщину с ножом

В Австрии мигрант из Армении напал на женщину с ножом (2 фото + 1 видео)

Автор:
26 января 2022 00:24
Сообщество : Криминал
Метки: австрия   мигрант из Армении   нападение   нападение с ножом   неадекватный мужчина   шизофрения   
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Сообщается, что инцидент произошёл 23 января, однако видео нападения попало в сеть только сегодня. 
Нападение произошло в городе Клагенфурте. На видео видно, что ничего не подозревающая женщина собирается перейти дорогу с велосипедом, когда мужчина хватает её и начинает яростно наносить удары. По предварительным данным, напавший 28-летний мигрант, а пострадавшая 68-летняя гражданка Австрии. Как сообщает полиция, их ничего не связывало и они не были знакомы. Просто рандомное нападение, учитывая то, что подозреваемый психически болен. По словам родственников мужчины, он страдает шизофренией. Женщина находится в больнице в тяжёлом состоянии. Напавший задержан, ведётся следствие.

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Метки: австрия   мигрант из Армении   нападение   нападение с ножом   неадекватный мужчина   шизофрения   
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12  комментариев
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112
Liberman 2 часа назад
читаю заголовок и понимаю что в Австрии ходят женщины с ножами и на них нападают мигранты...
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−123
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
какая-то не правильная обезьянка.... ножом не владеет и одна..
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2k
Enotko Ytko 38 минут назад
видимо турок можно понять
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1k
Dorell Час назад
В Австрии мигрант из Армении напал на женщину с ножомПосмотреть
В Австрии мигрант из Армении напал на женщину с ножом
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2k
Moon24 2 часа назад
Одно слово - кавказец
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32k
Седой 2 часа назад
К стенке! Он опасен для нормальных людей, как бешеную собаку! Но у них же нет смертной казни, "больной" опять же...так и получается что у потерпевших меньше прав, чем у преступников
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4
Ihor Nord 2 часа назад
кто из них был с ножом, по заголовку не понятно)))
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13k
Вася 2 часа назад
чот часто последнее время в европе "шизофреники" нападают. "Диагноз" типа освобождает от уголовки, а в психушке тепло и кормят хорошо, заодно и не депортируют..
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Nika
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