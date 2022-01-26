В Австрии мигрант из Армении напал на женщину с ножом

Нападение произошло в городе Клагенфурте. На видео видно, что ничего не подозревающая женщина собирается перейти дорогу с велосипедом, когда мужчина хватает её и начинает яростно наносить удары. По предварительным данным, напавший 28-летний мигрант, а пострадавшая 68-летняя гражданка Австрии. Как сообщает полиция, их ничего не связывало и они не были знакомы. Просто рандомное нападение, учитывая то, что подозреваемый психически болен. По словам родственников мужчины, он страдает шизофренией. Женщина находится в больнице в тяжёлом состоянии. Напавший задержан, ведётся следствие.