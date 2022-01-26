В Австрии мигрант из Армении напал на женщину с ножом

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Сообщается, что инцидент произошёл 23 января, однако видео нападения попало в сеть только сегодня.
Нападение произошло в городе Клагенфурте. На видео видно, что ничего не подозревающая женщина собирается перейти дорогу с велосипедом, когда мужчина хватает её и начинает яростно наносить удары. По предварительным данным, напавший 28-летний мигрант, а пострадавшая 68-летняя гражданка Австрии. Как сообщает полиция, их ничего не связывало и они не были знакомы. Просто рандомное нападение, учитывая то, что подозреваемый психически болен. По словам родственников мужчины, он страдает шизофренией. Женщина находится в больнице в тяжёлом состоянии. Напавший задержан, ведётся следствие.
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Меня никто не трогал. Просто следили за мной. Я даже ходил из клиники "на волю" за сигаретами. ну.. с санитаром, но если ты ему скажшь ты меня разсдражаешь, он идёт 2 метра сзади..
а вот этим агрессивным ипланам колят какуюто хрень и они превраяаются в овощи за неделю. я это видел сам.
лучше уж на зоне отсидеть...