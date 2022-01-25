"Что за тупой сукин сын!". Президен Байден оскорбил репортера Fox News

Очередной факап хозяина Белого дома произошел в ходе короткой пресс-конференции после встречи Совета по защите конкуренции. Трансляцию вела кабельная сеть C-Span.

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Уже в самом конце мероприятия после того как Байден заявил, что не будет отвечать на вопросы не по теме преступности, репортеры все равно начали выкрикивать такие вопросы, - пишет "Собеседник".

Репортер республиканского Fox News Питер Дуси, в частности, решил узнать не про преступность и даже не про вторжение России в Украину, а про инфляцию: «Вы ответите на вопросы об инфляции? Считаете ли вы инфляцию политическим бременем в преддверии промежуточных выборов?». На что от Байдена последовал саркастический комментарий в сторону, который попал в микрофон: «Это прекрасный актив: еще инфляция. Что за тупой сукин сын».

Впрочем, уже через час после мероприятия Джо Байден позвонил г-ну Дуси на мобильный и сказал, что не имел ввиду "ничего личного".

Как отметил Дуси, они поговорили с главой Белого дома "о том о сём" и условились, что надо двигаться дальше.

"Он сказал: "Ничего личного, приятель". И я сказал ему, что ценю, что он связался со мной", — сообщил журналист, добавив, что "мир сейчас находится на грани третьей мировой войны" и он ценит, что "президент нашёл пару минут сегодня вечером, чтобы позвонить мне и прояснить ситуацию".

Звездный час одного малоизвестного американского журналиста: Америка - страна возможностей!