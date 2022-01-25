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"Что за тупой сукин сын!". Президен Байден оскорбил репортера Fox News

"Что за тупой сукин сын!". Президен Байден оскорбил репортера Fox News (1 фото)

Автор:
25 января 2022 12:59
Сообщество : Политика
Метки: FoxNews   Питер Дуси   байден   журналист   оскорбление   политика   президент сша   
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Президент США Джо Байден отвечая на вопрос журналиста об инфляции в стране, с досадой пробурчал все, что он думает об этом конкретном представителе свободной западной прессы, но не учел, что микрофон озвучит его мнение для всех присутствующих.

Очередной факап хозяина Белого дома произошел в ходе короткой пресс-конференции после встречи Совета по защите конкуренции. Трансляцию вела кабельная сеть C-Span.

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Уже в самом конце мероприятия после того как Байден заявил, что не будет отвечать на вопросы не по теме преступности, репортеры все равно начали выкрикивать такие вопросы, - пишет "Собеседник".

Репортер республиканского Fox News Питер Дуси, в частности, решил узнать не про преступность и даже не про вторжение России в Украину, а про инфляцию: «Вы ответите на вопросы об инфляции? Считаете ли вы инфляцию политическим бременем в преддверии промежуточных выборов?». На что от Байдена последовал саркастический комментарий в сторону, который попал в микрофон: «Это прекрасный актив: еще инфляция. Что за тупой сукин сын».

Впрочем, уже через час после мероприятия Джо Байден позвонил г-ну Дуси на мобильный и сказал, что не имел ввиду "ничего личного".

Как отметил Дуси, они поговорили с главой Белого дома "о том о сём" и условились, что надо двигаться дальше.

"Он сказал: "Ничего личного, приятель". И я сказал ему, что ценю, что он связался со мной", — сообщил журналист, добавив, что "мир сейчас находится на грани третьей мировой войны" и он ценит, что "президент нашёл пару минут сегодня вечером, чтобы позвонить мне и прояснить ситуацию".

Звездный час одного малоизвестного американского журналиста: Америка - страна возможностей!

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Метки: FoxNews   Питер Дуси   байден   журналист   оскорбление   политика   президент сша   
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12k
Александр Час назад
Ну да, он не его лично считает тупым сукиным сыном, а в целом всех репортёров американских.
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57k
Парагвайский шпион 4 минуты назад
Журналист на очень больное место наступил. Инфляция в США имеет небывалый характер - не помогают традиционные методы, которые срабатывали последние 80 лет...
Там НИКТО не знает, что делать с инфляцией.
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2k
Sergius SPb Полчаса назад
Вопрос один. Почему в Америке повышенная инфляция?
Кто завез в США столько ничем не обеспеченной бумаги? Если это из-за этого.
Новый крЫсис?
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363
Arti Полчаса назад
Ссылка m.youtube.com
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3k
satra 36 минут назад
Это называется профессионализм - все обсуждают фразу президента и звонок журналисту. А вот один из САМЫХ горячих внутренних вопросов "а что там с инфляцией?" забыли. Системный внутренний кризис промпроизводство и двухзначная потребительская инфляция - да всем плевать.
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798
Егор Терентьев 48 минут назад
"Джо Байден позвонил г-ну Дуси на мобильный"
А этот маразматик умеет пользоваться мобильным телефоном?
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4k
Outcast 53 минуты назад
Байден уже вся америка послала.
Ссылка youtu.be
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2k
aleks 56 минут назад
Может, Бидон себя имел в виду, мол какой я тупой и старый сукин сын, без бумажки от спичрайтера на вопрос не смогу ответить, я жеж вам не Пу.
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21k
hebpat Час назад
Ну не готовился он по другим темам, по-этому и сказал, что не будет отвечать на другие вопросы кроме преступности, вот и предупредил об этом, по-этому и назвал журналюгу тупым, что тот влез не по теме
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11k
K7OO Час назад
Явный закос под Лаврова.))
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