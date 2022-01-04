Британский журналист назвал «пошлым пережитком сталинизма» новогодние праздники в России

Заодно прошел по салату «Оливье», «тошнотворно-сладкому шампанскому» и «престарелым звездам эстрады».
Том Парфитт - журналист из The Times. Заодно пишет для Guardian и еще нескольких изданий. В Россию приехал аж в 2002 году, и с этого времени плотно здесь окопался. Даже жениться на нашей девушке успел, так что британские щупальца он запустил во все стороны и уезжать никуда не собирается.
При этом - все время нас критикует и плюется фекалиями. Видимо, это единственное, что журналист умеет делать.
Например, недавно он отпраздновал Новый год, от души поел салатов и селедки под шубой, а потом отругнул очередную статью про то, как русские «Окунаются в новогодний разгул»:
«Новый год - апогей праздничной поры в России. Как и миллионы других, я провел его дома с родственниками за привычными занятиями: ел салат «Оливье», пил тошнотворно-сладкое шампанское и смотрел по телевизору, как престарелые звезды эстрады в очередной раз зажаривают свои хиты».
«Но это правда, что рвение, с этими русскими окунаются в новогодний разгул, уходит корнями в предрассудки».
«В 1935 году Иосиф Сталин вернул новогоднюю елку - как праздник сугубо светский, когда полагалось чествовать Коммунистическую партию, а не Иисуса».
«Новый год в сегодняшней России - праздник коммерческий. Шлейф за ним тот же самый: обжираловка, гиперактивные дети, слезливость, склоки и пафосные речи главы государства».
«Так получилось, что для грешников еще есть Старый Новый год (в ночь с 13 на 14 января): последний повод нарезаться после целой недели государственных праздников, с которой и начинается январь».
Хочется спросить: «Томми - ты как себя чувствуешь?) Все нормально?» Потому что такую дичь может написать только пьяный в дугу. И главное - если тебе так тошно от всего, ну что же продолжаешь здесь мучиться?
Поехал бы в самые демократичные США и написал бы статью про их празднование Рождества. Там есть где развернуться, взять хотя бы индейку размером с кабана, которую дружно пожирает обычная американская семья.
Справедливости ради - далеко не все читатели согласились с Томми, который прожил здесь 20 лет, но так ничего и не понял. Те же англоязычные граждане написали, что журналист гонит откровенную пургу, а они бывали у нас на Новый год и им все понравилось.
Источник:
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"пил тошнотворно-сладкое шампанское"(с) - кто к чему привык - истинно французское дико сухое - читайте жуткая кислятина - привезли пару пузырей настоящего - так плевались все - их шампанское реальная кислятина...
А вот насчет того что Иосиф Виссарионович вернул новогоднее чудо детям - об этом стоит внимательно почитать исторические записи, мемуары и задуматься.
Продавить идею детского праздника через политбюро и непосредственно Крупскую, которая была дико антирелигиозна, просто не любила Сталина, да еще в её вотчине - она курировала всё что связано с детьми. Уговорил-убедил. Теперь у нас есть свой всенародный(!) праздник.
Впрочем, таких в России много, кто поливает страну и народ грязью, но на родину возвращаться не спешит.
Такие не только в России есть, но думаю и в любой другой стране. В Германии уж точно.
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Ну а что? В принципе всё правильно сказал. Новый год это действительно апогей праздничной поры в России. Ни один другой праздник с ним сравниться не может. Большинство россиян его действительно проводят дома за праздничным столом. Тут он не соврал ни капли. И про оливье правду сказал. А вот насчёт "тошнотворно-сладкого шампанского" нужно сделать комментарий. Дело в том, что в России сложилась своеобразная культура потребления вин: для большинства европейцев (и не только) вина, которые пьют в России, очень сладкие. Многие производители вин выпускают сладкие и полусладкие сорта исключительно для российского рынка. Больше нигде в мире они не востребованы. Это не хорошо и не плохо. Это просто такая российская особенность, которая объясняет реакцию европейца. Кстати, многие россияне, бывающие в Европе, отмечают отвратительно-кислый вкус тамошнего шампанского. Ну а что касается престарелых звёзд эстрады, которые каждый год отжигают по телевизору, то тут с журналистом вообще нельзя не согласиться. От этих "звёзд эстрады" не вылезающих из телевизора десятилетиями уже плюются и многие россияне.
Конечно, глупо и наивно выглядят рассуждения про Сталина, Иисуса и коммунистическую партию, то тут надо учесть, что статья адресована не россиянам. Это просто краткий экскурс в историю праздника, для людей, которые ничего не знают о России.
В целом же, я не усматриваю в статье желания оскорбить россиян и их национальные традиции. Скорее можно сказать, что статья написана в насмешливо-шутливом тоне, который не совсем корректно был передан при переводе.
Это, кто не понял, тост!
Хватит постить ерунду!