Британский журналист назвал «пошлым пережитком сталинизма» новогодние праздники в России

При этом - все время нас критикует и плюется фекалиями. Видимо, это единственное, что журналист умеет делать.

Например, недавно он отпраздновал Новый год, от души поел салатов и селедки под шубой, а потом отругнул очередную статью про то, как русские «Окунаются в новогодний разгул»:

«Новый год - апогей праздничной поры в России. Как и миллионы других, я провел его дома с родственниками за привычными занятиями: ел салат «Оливье», пил тошнотворно-сладкое шампанское и смотрел по телевизору, как престарелые звезды эстрады в очередной раз зажаривают свои хиты».

«Но это правда, что рвение, с этими русскими окунаются в новогодний разгул, уходит корнями в предрассудки».

«В 1935 году Иосиф Сталин вернул новогоднюю елку - как праздник сугубо светский, когда полагалось чествовать Коммунистическую партию, а не Иисуса».

«Новый год в сегодняшней России - праздник коммерческий. Шлейф за ним тот же самый: обжираловка, гиперактивные дети, слезливость, склоки и пафосные речи главы государства».

«Так получилось, что для грешников еще есть Старый Новый год (в ночь с 13 на 14 января): последний повод нарезаться после целой недели государственных праздников, с которой и начинается январь».