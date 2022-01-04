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Британский журналист назвал «пошлым пережитком сталинизма» новогодние праздники в России

Британский журналист назвал «пошлым пережитком сталинизма» новогодние праздники в России (3 фото)

Автор:
04 января 2022 20:40
Сообщество : Жить в России
Метки: журналист   застолье   критика   новый год   оливье   праздник   разгул   
1375
3

Заодно прошел по салату «Оливье», «тошнотворно-сладкому шампанскому» и «престарелым звездам эстрады».

Том Парфитт - журналист из The Times. Заодно пишет для Guardian и еще нескольких изданий. В Россию приехал аж в 2002 году, и с этого времени плотно здесь окопался. Даже жениться на нашей девушке успел, так что британские щупальца он запустил во все стороны и уезжать никуда не собирается.

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При этом - все время нас критикует и плюется фекалиями. Видимо, это единственное, что журналист умеет делать.

Например, недавно он отпраздновал Новый год, от души поел салатов и селедки под шубой, а потом отругнул очередную статью про то, как русские «Окунаются в новогодний разгул»:

«Новый год - апогей праздничной поры в России. Как и миллионы других, я провел его дома с родственниками за привычными занятиями: ел салат «Оливье», пил тошнотворно-сладкое шампанское и смотрел по телевизору, как престарелые звезды эстрады в очередной раз зажаривают свои хиты».

«Но это правда, что рвение, с этими русскими окунаются в новогодний разгул, уходит корнями в предрассудки».

«В 1935 году Иосиф Сталин вернул новогоднюю елку - как праздник сугубо светский, когда полагалось чествовать Коммунистическую партию, а не Иисуса».

«Новый год в сегодняшней России - праздник коммерческий. Шлейф за ним тот же самый: обжираловка, гиперактивные дети, слезливость, склоки и пафосные речи главы государства».

«Так получилось, что для грешников еще есть Старый Новый год (в ночь с 13 на 14 января): последний повод нарезаться после целой недели государственных праздников, с которой и начинается январь».

Хочется спросить: «Томми - ты как себя чувствуешь?) Все нормально?» Потому что такую ​​дичь может написать только пьяный в дугу. И главное - если тебе так тошно от всего, ну что же продолжаешь здесь мучиться?

Поехал бы в самые демократичные США и написал бы статью про их празднование Рождества. Там есть где развернуться, взять хотя бы индейку размером с кабана, которую дружно пожирает обычная американская семья.

Справедливости ради - далеко не все читатели согласились с Томми, который прожил здесь 20 лет, но так ничего и не понял. Те же англоязычные граждане написали, что журналист гонит откровенную пургу, а они бывали у нас на Новый год и им все понравилось.

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Метки: журналист   застолье   критика   новый год   оливье   праздник   разгул   
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12k
Kucher Час назад
Ну в одном всё-таки можно с ним согласиться - про престарелых "звёзд". Но телеканалов много. Не хочешь - не смотри.
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77
rehbinder Минуту назад
Пидрилло
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4k
Suvar_ 7 минут назад
вообще пох. по сути так и есть, по факту не его саксонское дело... пусть вон эмираты охаивает если ему не нравится.
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1k
Педигри 8 минут назад
Человек из страны с отвратной погодой, едой и бабами на которых без слёз не взглянешь, сделал то, что лучше всего получается у всех жителей этой страны - насрал.
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84
Комнатный сибиряк 8 минут назад
Ну вообще то он тут в гостях , не нравится пущай валит , удивляюсь как он ещё на русскую жену не пожаловался , наверное побоялся
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11k
K7OO 9 минут назад
Ну а с другой стороны, кто ему в Британии будет оплачивать проживание в России, если он о нас будет писать что-то хорошее? Тут ровно та же фигня, что и с безвременно покинувшим нас Цимбалюком.)
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4k
mtonaka 12 минут назад
Ну, теперь хоть знаю, что на земле есть Том Парфит, который не любит оливье и Пугачёву. Хотя, зачем мне это знание?
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2k
Карагандинская Полиграфия 13 минут назад
Тот самый случай, когда всей епархии стоит вспомнить об оскорблении чувств верующих и засудить и журнал и журналиста - "для грешников еще есть Старый Новый год"(с), причем суды в самой США полностью поддержат иск - там достаточно жестких прецедентов на религиозную тему...
"пил тошнотворно-сладкое шампанское"(с) - кто к чему привык - истинно французское дико сухое - читайте жуткая кислятина - привезли пару пузырей настоящего - так плевались все - их шампанское реальная кислятина...
А вот насчет того что Иосиф Виссарионович вернул новогоднее чудо детям - об этом стоит внимательно почитать исторические записи, мемуары и задуматься.
Продавить идею детского праздника через политбюро и непосредственно Крупскую, которая была дико антирелигиозна, просто не любила Сталина, да еще в её вотчине - она курировала всё что связано с детьми. Уговорил-убедил. Теперь у нас есть свой всенародный(!) праздник.
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65k
parallax 17 минут назад
Ну, про побитых молью звёзд эстрады, он прав. В остальном не соглашусь.
Впрочем, таких в России много, кто поливает страну и народ грязью, но на родину возвращаться не спешит.
Такие не только в России есть, но думаю и в любой другой стране. В Германии уж точно.
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2k
Алексей 17 минут назад
«Новый год - апогей праздничной поры в России. Как и миллионы других, я провел его дома с родственниками за привычными занятиями: ел салат «Оливье», пил тошнотворно-сладкое шампанское и смотрел по телевизору, как престарелые звезды эстрады в очередной раз зажаривают свои хиты».
----------------------
Ну а что? В принципе всё правильно сказал. Новый год это действительно апогей праздничной поры в России. Ни один другой праздник с ним сравниться не может. Большинство россиян его действительно проводят дома за праздничным столом. Тут он не соврал ни капли. И про оливье правду сказал. А вот насчёт "тошнотворно-сладкого шампанского" нужно сделать комментарий. Дело в том, что в России сложилась своеобразная культура потребления вин: для большинства европейцев (и не только) вина, которые пьют в России, очень сладкие. Многие производители вин выпускают сладкие и полусладкие сорта исключительно для российского рынка. Больше нигде в мире они не востребованы. Это не хорошо и не плохо. Это просто такая российская особенность, которая объясняет реакцию европейца. Кстати, многие россияне, бывающие в Европе, отмечают отвратительно-кислый вкус тамошнего шампанского. Ну а что касается престарелых звёзд эстрады, которые каждый год отжигают по телевизору, то тут с журналистом вообще нельзя не согласиться. От этих "звёзд эстрады" не вылезающих из телевизора десятилетиями уже плюются и многие россияне.
Конечно, глупо и наивно выглядят рассуждения про Сталина, Иисуса и коммунистическую партию, то тут надо учесть, что статья адресована не россиянам. Это просто краткий экскурс в историю праздника, для людей, которые ничего не знают о России.
В целом же, я не усматриваю в статье желания оскорбить россиян и их национальные традиции. Скорее можно сказать, что статья написана в насмешливо-шутливом тоне, который не совсем корректно был передан при переводе.
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1k
taxcop 17 минут назад
Очередной англосакс-русофоб, мне на его мнение нас рать
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82k
Taras Kozalupko 18 минут назад
Ну, спасибо товарищу Сталину за наш Новый год!
Это, кто не понял, тост!
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45
На хер ЗАПАД! 20 минут назад
Может,ему пора домой?!!!!Иль на виселицу...
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5k
КремлеКот 23 минуты назад
20 лет живёт в логове врага, с фигой в кармане. Тяжело ему, сердешному.
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6k
workmen77 Полчаса назад
А как он относится к такому популярному в Великобритании и США празднику как Хэллоуин? Вот уж апогей глупости.
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1k
анатолий горленко Полчаса назад
Новый год раньше начинался с Марта. Сента- Семь, Окта- Восемь. Ноя-Девять, Дека- Десять. А Август себя просто вставил в ...
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1k
Mikhail Полчаса назад
вроде обычный семейный праздник для многих, откуда столько негатива то)
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360
arioh1 42 минуты назад
Как я жил без этой информации, до сих пор не понимаю.
Хватит постить ерунду!
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252
Виталий 43 минуты назад
Да все просто, ПНХ??
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−12
27k
Aqueronte 47 минут назад
Это главная проблема британцев, они почему-то знают что и кому надо делать, и знают за них,как. Хотя их вообще не спрашивали.
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