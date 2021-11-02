Глава Кузбасса потребовал извинений от Лебедева за открытку с горящим кинозалом в "Зимней вишне"

Эта картинка появилась в портфолио студии за год до трагедии в Кемерово. Но её "переиздание" сегодня вызывает только одну ассоциацию. И в конторе об этом не могли не знать.
Дизайнерская студия Артемия Лебедева в погоне за хайпом вляпалась в неприятную субстанцию. "Креативная контора" решила поздравить своих подписчиков с Хеллоуином и разместила в своем "Инстаграме" пост из нескольких открыток, одна из которых показалась общественности, мягко говоря, оскорбительной.
Подписчикам не пришлось долго гадать, к какому событию отсылает "поздравительная" картинка
Несмотря на то, что с момента пожара в "Зимней вишне" минуло уже три года, жители Кемеровской области прекрасно помнят о трагедии в торговом центре, унесшей жизни 60 человек, в том числе 37 детей, большинство из которых сгорели в кинозале.
Вслед за подписчиками на неуместную открытку обратил внимание губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Чиновник потребовал от Артемия Лебедева ответить за поступок своих подчиненных и принести публичные извинения перед жителями региона.
«Я не могу представить, что творится в голове у того, кто счёл это смешным или остроумным, но я хорошо понимаю чувства жителей Кузбасса, которые возмутились этим “творчеством”. Это действительно за гранью, это не по-человечески. Если у авторов осталось хоть немножечко совести, они должны публично принести извинения кузбассовцам», - написал Цивилев.
А кое-кто из подписчиков уже усмотрел в открытке с храмом Василия Блаженного оскорбление чувств верующих
Тем не менее, пресс-секретарь губернатора Екатерина Дубкова заявила, что администрация не планирует обращаться в правоохранительные органы и посетовала, что извинений в публичном пространстве пока никто не принес.
Источник:
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