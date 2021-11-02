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Глава Кузбасса потребовал извинений от Лебедева за открытку с горящим кинозалом в "Зимней вишне"

Глава Кузбасса потребовал извинений от Лебедева за открытку с горящим кинозалом в "Зимней вишне" (4 фото)

Автор:
02 ноября 2021 14:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Артемий Лебедев   зимняя вишня   кемерово   оскорбление   открытки   хеллоуин   
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Эта картинка появилась в портфолио студии за год до трагедии в Кемерово. Но её "переиздание" сегодня вызывает только одну ассоциацию. И в конторе об этом не могли не знать.

Дизайнерская студия Артемия Лебедева в погоне за хайпом вляпалась в неприятную субстанцию. "Креативная контора" решила поздравить своих подписчиков с Хеллоуином и разместила в своем "Инстаграме" пост из нескольких открыток, одна из которых показалась общественности, мягко говоря, оскорбительной.

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Несмотря на то, что с момента пожара в "Зимней вишне" минуло уже три года, жители Кемеровской области прекрасно помнят о трагедии в торговом центре, унесшей жизни 60 человек, в том числе 37 детей, большинство из которых сгорели в кинозале.

Вслед за подписчиками на неуместную открытку обратил внимание губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Чиновник потребовал от Артемия Лебедева ответить за поступок своих подчиненных и принести публичные извинения перед жителями региона.


«Я не могу представить, что творится в голове у того, кто счёл это смешным или остроумным, но я хорошо понимаю чувства жителей Кузбасса, которые возмутились этим “творчеством”. Это действительно за гранью, это не по-человечески. Если у авторов осталось хоть немножечко совести, они должны публично принести извинения кузбассовцам», - написал Цивилев.

Тем не менее, пресс-секретарь губернатора Екатерина Дубкова заявила, что администрация не планирует обращаться в правоохранительные органы и посетовала, что извинений в публичном пространстве пока никто не принес.


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Метки: Артемий Лебедев   зимняя вишня   кемерово   оскорбление   открытки   хеллоуин   
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5  комментариев
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41k
Raush 40 минут назад
Мне вот интересно, каким боком картинки с пугалками относятся ко "Дню всех святых"? Это ведь вроде как "Хелоуин"? Но "Хелоуин" это ночь перед "Днем всех святых"... Короче, мало того что из тех, кто борется против "Хелоуина" мало кто понимает, что это вообще такое и какой в этом смысл, так еще и уравняли два события.
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3k
Иван 20 минут назад
А может лучше губеру заняться своим регионом, что бы такой х*йни как пожар больше не повторилось? А то развелось дох*я обидчивых.
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117
El Babuino Иван 56 секунд назад
А может, тебе лучше заняться изучением русского языка, чтобы потом не печатать всякую белиберду?
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2k
Комсомолец 24 минуты назад
В Шарли Эбдо тоже шутили-шутили и выshootили...
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