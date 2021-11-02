Глава Кузбасса потребовал извинений от Лебедева за открытку с горящим кинозалом в "Зимней вишне"

Вслед за подписчиками на неуместную открытку обратил внимание губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Чиновник потребовал от Артемия Лебедева ответить за поступок своих подчиненных и принести публичные извинения перед жителями региона.

«Я не могу представить, что творится в голове у того, кто счёл это смешным или остроумным, но я хорошо понимаю чувства жителей Кузбасса, которые возмутились этим “творчеством”. Это действительно за гранью, это не по-человечески. Если у авторов осталось хоть немножечко совести, они должны публично принести извинения кузбассовцам», - написал Цивилев.