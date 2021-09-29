Какие профессии попадают под вредные условия труда





Как определить вредность профессии

При выявлении уровня «опасности», госкомиссия опирается на следующие показатели:

Недостаточно хорошее освещение, отрицательно сказывающееся на зрительных органах, а также негативно влияющее на психосоматическое состояние.

Громкость шумов и степень их воздействия на слух.

Высокая концентрация мелкодисперсных частиц в воздухе. Повышенное пылеотделение способствует засорению легких и трахеи, что постепенно нарушает функционирование дыхательной системы.

Работа с высокотоксичными химическими соединениями, вирусами, болезнетворными бактериями, радионуклидами.

Повышенная вибрация.

Разные виды излучений.

Чрезмерная влажность, низкая или сверхвысокая температура.

Продолжительность трудовой деятельности, сильная загрязненность, постоянное напряжение и другие факторы, приводящие к психическим и физиологическим расстройствам.

Конечно, это достаточно неточные формулировки, под которые можно «подстроить» абсолютно любой вид занятости. Поэтому чтобы дать четкое понятие, избежать недопониманий и возможных споров, в РФ существует принятый на правительственном уровне список (перечень) основных профессий, должностей, работ и производств, связанных с опасными, тяжелыми и особо вредными условиями труда.





Сферы деятельности, пагубно воздействующие на человека

Согласно законодательству, потенциально ненадежными считаются следующие отрасли:

Металлургическая (цветная и чермет).

Металлообрабатывающая.

Горнодобывающая (включая рудоподготовку, окускование, обжигание и обогащение).

Химпредприятия различного направления.

Изготовление динасовой продукции.

Производство генераторного газа, взрывчатки и боеприпасов.

Коксохимическая и выпускающая термоантрацитовые компоненты.

Электротехническая, включая сервисное обслуживание электроустановок.

Переработка и добыча нефтепродуктов.

Заводы, ориентированные на выпуск стеклянных и фарфоровых изделий, стройматериалов.

Фармацевтические компании, производящие биологические материалы, лекарственные средства.

Цеха целлюлозно-бумажной направленности.

Учреждения системы здравоохранения.

Энергетическая и атомная.

Транспортно-технические подразделения.

Полиграфические предприятия.

Электрогазосварщики, выполняющие сварку в условиях закрытых помещений.

Водолазы.

Сотрудники производственных цехов, занимающиеся пескоструйными работами.

Люди, занятые в пищевой сфере.

Работники ртутных подстанций, энергопоездов, теплоэлектростанций.

Организации агрохимического и строительного комплекса.

Оказывающие услуги кинокопирования, связи.

Преподаватели, которые трудятся в сфере подготовки кадров для заводов химической отрасли.





В перечень вредных и опасных производственных профессий попадают даже те специалисты, чья деятельность связана с выполнением служебно-административных обязанностей на потенциально «тяжелых» предприятиях.





Помимо этого, действующим законодательством строго регулируется возможность задействования женской рабочей силы и допуск лиц, которым не исполнилось 18 лет.





Кто может получать досрочные пенсии

Преждевременный выход на заслуженный отдых с вытекающими материальными компенсациями положен работникам, занятым на опасных заводских участках и имеющим нужный стаж. Последний для них начисляется по определенной формуле (например, «год за два» и пр.). Порядок оформления пенсионного обеспечения регламентирован несколькими перечнями специальностей (из правительственного постановления РФ).

В первый список профессий вредного производства попадают те категории граждан, для которых риск потери здоровья наиболее вероятный. Сюда относятся следующие направления:

литье металлов (технологи, слесари, машинисты и пр.);

разработка полезных ископаемых;

работа на коксохимических заводах;

рудоподготовка;

изготовление взрывоопасных материалов и боеприпасов;

добыча газа и нефти, переработка нефтепродуктов;

сотрудники, работающие на выпуске химреагентов;

фармацевты, работники автотранспортных структур, полиграфических и бумажных комбинатов;

специалисты из энергетической и атомной отрасли;

производители стройматериалов.







Чтобы выйти на заслуженный релакс (в 50 лет для представителей сильной половины и 45 для женской) необходимо отработать на «тяжелом» предприятии минимум 10 и 7,5 лет соответственно.





Во второй список профессий с вредностью включены те, продолжительная деятельность в которых может пагубно отразиться на самочувствии:

сотрудники железной дороги;

лица, занятые в металлообработке, переработке минералов, пищевой промышленности;

медперсонал (доктора, медсестры, администрация);

торфодобытчики;

связисты, служащие строительной, электротехнической отрасли;

газоэлектросварщики.

Эти люди имеют право претендовать на более раннюю пенсию:

для мужчин с 55 лет, если их стаж равен 12,5 год;

для женской половины с 50 лет, при условии 10 летней отработки на «ненадежном» предприятии.





На что смотрит госкомиссия при оценке степени опасности производства

Для принятия решения, инженеры и методисты уполномоченных государственных органов учитывают уровень шумов, пыли, освещенности, влажности, радиационный фон, температурный режим, продолжительность смен, нагрузки, испытуемые работником и многие другие факторы.





Перечень льгот для профессий, попадающих под вредные условия труда

Для лиц, занятых на «сверхтяжелых» работах, федеральным законодательством предусмотрены следующие поощрения:

Повышенная оплата – должностной оклад обязан быть увеличенным минимум на 4%.

Регулярное и бесплатное обеспечение специальной экипировкой, индивидуальными средствами защиты, инструментом и обувью.

Ежегодный вспомогательный оплачиваемый отпуск.

Выдача полезного питания для профилактических мер (кисломолочная продукция, молоко), либо их компенсация в полном размере.

Сокращенная смена – согласно закону, человек не должен работать более 36 часов в неделю.

Профосмотр, лекарственные препараты на бесплатной основе или по сниженным ценам.

Данные меры в обязательном порядке должны предоставляться всем работникам, задействованным на неблагонадежных производствах. Работодатель не имеет права отказывать своим сотрудникам во льготах или требовать от персонала приобретать материалы для безопасного выполнения трудовых задач, за свои средства. В критических ситуациях лица могут пожаловаться в соответствующие госорганы.

Далее рассмотрим каждый пункт более подробно.





Ограничения предельной длительности работы

Законодательством РФ предусмотрена нормальная рабочая неделя — 40 часов. Однако для специалистов, которые трудятся на «тяжелых» производствах, эта норма должна быть на порядок ниже, а именно 36 часов. То есть в день человеку можно работать не более 8, а оптимально 7 часов. Однако путем подписания коллективного договора, все же есть возможность добиться увеличения смены. При этом правило максимальной продолжительности рабочей недели никто не отменяет.





Дополнительный оплачиваемый отпуск

Здесь все просто, для людей вредных специальностей к базовому отдыху полагается вспомогательный, длительностью не менее 7 суток. По желанию работодателя эта цифра может увеличиваться. Время, которое положено для релакса, обязано быть четко зафиксировано в трудовом договоре. Переносить отпускные дни на последующие года не разрешается. Также стоит учесть, что его замена денежным вознаграждением недопустима (даже когда сотрудник только «за»). Правда есть и исключения, когда он превышает неделю, его можно заменить при помощи коллективного договора или межотраслевого (отраслевого) соглашения.





Выплаты

К стандартному окладу законом предусмотрена надбавка, в сумме не меньше 4%. Допускается и больше, но все повышения обязаны оформляться должным образом.





Снабжение питательным и полезным питанием

Для тех, кто входит в список работников с вредными условиями труда, положена выдача молочных и других равноценных по свойствам продуктов (можно заменить компенсацией). Норма составляет поллитровая бутылка за смену.





Медосмотр

Ежегодно, за счет предприятия, лица, задействованные в опасных производственных процессах, должны проходить медицинское освидетельствование. В некоторых случаях проверку профпригодности необходимо пройти непосредственно перед выполнением конкретной задачи. На период нахождения в учреждении здравоохранения за специалистом сохраняется зарплата.





Обеспечение СИЗ

Согласно нормативно-правовым актам, работники в обязательном порядке снабжаются сертифицированной спецобувью, одеждой, обеззараживающими и другими средствами индивидуальной защиты. Обслуживание (ремонт, стирка, хранение) таких материалов также осуществляется работодателем.





Заключения

Теперь вы знаете перечень рабочих мест и профессий, относящихся к вредным условиям труда. Сегодня государство старается максимально поддержать граждан, которые ведут свою трудовую деятельность на потенциально «тяжелых» для здоровья предприятиях. Уполномоченными органами проводится оценка показателей «опасности», на основе которых для сотрудников предусматривается целый ряд компенсаций – ранний выход на заслуженный отдых, доплаты, продолжительный отпуск, бесплатный инвентарь, продукты питания, оздоровление в санаториях и т.д. Как показывает практика, социально защищенный человек более охотно соглашается на сложную работу, выполняет ее качественно и добросовестно. С другой стороны, важно, чтобы руководство предприятий также стремилось к оптимизации и автоматизации бизнес-деятельности с целью облегчить, упростить производственный процесс и снять с сотрудников часть рутинных обязанностей, в том числе с помощью современных технологий и оборудования. Компания «Клеверенс» предлагает целый ряд

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