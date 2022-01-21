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Без автомобилей: единственный город планеты, где вместо дорог 150 фуникулеров

Без автомобилей: единственный город планеты, где вместо дорог 150 фуникулеров (6 фото)

Автор:
21 января 2022 09:49
Сообщество : ФотоМир
Метки: без машин   в мире   интересно   люди   транспорт   фото   фуникулер   
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Представьте себе, как вы вечером после заката добираетесь до дома не на метро или такси, а по… канатной дороге. И нет, это не туристическое развлечение: такова обычная жизнь людей из Веллингтона.

Здесь больше сотни фуникулеров, многие из которых частные. Так как же так получилось, что канатная дорога заменила местным жителям автомобили?


На самом деле все дело в расположении Веллингтона: столица Новой Зеландии зажата между холмами и океаном. В самом городе живет чуть больше 200 тысяч человек: согласитесь, небольшая численность для столицы. С пригородом количество жителей увеличивается примерно вдвое, и он раскинулся высоко на холмах вдоль моря.

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Обычно в городах с подобным расположением множество лестниц, которые ведут в горы, но в Веллингтоне все иначе: их заменили вагончики с рельсами.

Так что некоторые канатные дороги вообще тут частные, и они ведут прямо к определенным домам своих владельцев. Да-да, многие богатые веллингтонцы устанавливают свой собственный фуникулер, так как это самый удобный способ добраться до их дома на холме.

Еще несколько десятилетий назад канатных дорог тут насчитывалось больше трехсот. Однако в 2005 году после аварии, во время которой двигатель вагончика попросту отказал, власти сократили количество вагончиков вдвое: теперь в городе функционирует примерно 150 фуникулеров. Впрочем, часть из них так и остается частной. Более того, у некоторых владельцев канатной дороги даже нет машины, и вагончик с рельсами под ним — их единственный личный транспорт.

Путешественников привлекает эта особенность Веллингтона. Тут есть и канатная дорога для туристов, на которой многие гости любят кататься. Но на самом деле у фуникулеров множество сложностей. Например, для экстренных служб подобный транспорт не особо удобен, ведь на холмы невозможно забраться на машине. Большинство вагончиков рассчитаны на 350 килограммов: лифт в многоквартирном доме зачастую рассчитан на больший вес. Так, два пожарных со всем обмундированием весят примерно 250 кг, так что в случае экстренной ситуации действия спецслужб слишком ограничены.

Помимо этого, не так-то дешево построить свою канатную дорогу, она явно выходит дороже личного автомобиля. Установить рельсы с вагончиком — это примерно 180 тыс. американских долларов. Также каждый год требуется техническое обслуживание фуникулера: это еще около 900 долларов. Ну и бетонные фундаменты, на которых крепятся рельсы, периодически приходится обновлять: они стоят примерно четвертую часть от стоимости дороги. Именно поэтому у некоторых жителей Веллингтона есть своя канатка, но нет автомобиля, ведь попросту нет денег содержать два транспортных средства. Так что в итоге они выбирают самое удобное ТС для доступа к своему дому.

Но все-таки веллингтонцы любят свои 150 канатных дорог, и говорят, что это очень романтично — возвращаться с вечеринки в маленьком вагончике, который везет тебя медленно в гору, по пути любоваться звездным небом. Однако они были бы рады, если бы содержание канатной дороги обходилось несколько дешевле.

А вы бы что выбрали: фуникулер или автомобиль?

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Метки: без машин   в мире   интересно   люди   транспорт   фото   фуникулер   
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