Без автомобилей: единственный город планеты, где вместо дорог 150 фуникулеров

Здесь больше сотни фуникулеров, многие из которых частные. Так как же так получилось, что канатная дорога заменила местным жителям автомобили?

На самом деле все дело в расположении Веллингтона: столица Новой Зеландии зажата между холмами и океаном. В самом городе живет чуть больше 200 тысяч человек: согласитесь, небольшая численность для столицы. С пригородом количество жителей увеличивается примерно вдвое, и он раскинулся высоко на холмах вдоль моря.