На россиянку приставы повесили многомиллионные долги 400 незнакомых ей людей

22 миллиона чужих долгов - это не для слабонервных. О том, что на ней висит многомиллионный долг, Елена узнала случайно. В личном кабинете на госуслугах выскочила непонятная задолженность. Пока пыталась выяснить, откуда она взялась, дооговые квитанции посыпались как из рога изобилия. Женщина насчитала несколько сотен постановлений, выставленных на самых разных людей, жителей Советского района - мужчин и женщин. Связывает их только одно - номер СНИЛС Елены.

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Дальше больше. На дом и земельный участок челябинки наложили арест - да не один, а целых 12 раз. В службе судебных приставов, по словам вынужденной должницы, признали ошибку в работе системы. Пообещали исправить. Но каких-либо действий так и не последовало.

В интервью каналу 31tv.ru Елена Иванова рассказала: "Все выгрузки по одному и тому же номеру СНИЛСа. Почему именно я? Почему именно мой СНИЛС? Почему так произошло? Но сейчас уже в последние две недели я обнаружила, что есть еще и выгрузка по номеру моих паспортных данных".

Как только история женщины получила огласку, долг чудесным образом сократился до пяти с лишним миллионов.

На запрос журналистов в ФССП ответили кратко: "В настоящее время ведется работа по выяснению причин произошедшего".

А Елена тем временем уже устала гадать, когда закончится цифровой террор. Десятки уведомлений о новых долгах приходят челябинке каждый день.