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На россиянку приставы повесили многомиллионные долги 400 незнакомых ей людей

На россиянку приставы повесили многомиллионные долги 400 незнакомых ей людей (1 фото)

Автор:
24 января 2022 22:07
Сообщество : Жить в России
Метки: долги   приставы   фссп   челябинск   
1152
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Челябинские приставы немного ошиблись и приписали задолженности 400 разных людей, не плативших штрафы, алименты и коммуналку одному человеку. Крайней оказалась жительница Челябинска Елена Иванова. Она уже второй год получает уведомления и обивает пороги инстанций в поисках правды.

22 миллиона чужих долгов - это не для слабонервных. О том, что на ней висит многомиллионный долг, Елена узнала случайно. В личном кабинете на госуслугах выскочила непонятная задолженность. Пока пыталась выяснить, откуда она взялась, дооговые квитанции посыпались как из рога изобилия. Женщина насчитала несколько сотен постановлений, выставленных на самых разных людей, жителей Советского района - мужчин и женщин. Связывает их только одно - номер СНИЛС Елены.

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Дальше больше. На дом и земельный участок челябинки наложили арест - да не один, а целых 12 раз. В службе судебных приставов, по словам вынужденной должницы, признали ошибку в работе системы. Пообещали исправить. Но каких-либо действий так и не последовало.

В интервью каналу 31tv.ru Елена Иванова рассказала: "Все выгрузки по одному и тому же номеру СНИЛСа. Почему именно я? Почему именно мой СНИЛС? Почему так произошло? Но сейчас уже в последние две недели я обнаружила, что есть еще и выгрузка по номеру моих паспортных данных".

Как только история женщины получила огласку, долг чудесным образом сократился до пяти с лишним миллионов.

На запрос журналистов в ФССП ответили кратко: "В настоящее время ведется работа по выяснению причин произошедшего".

А Елена тем временем уже устала гадать, когда закончится цифровой террор. Десятки уведомлений о новых долгах приходят челябинке каждый день.

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Метки: долги   приставы   фссп   челябинск   
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12  комментариев
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20k
Добрый Алабай 49 минут назад
Такое впечатление, что в судебные приставы идут те же люди, что охраняют камеры-треноги на обочинах.
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117
dim 22 минуты назад
Челябинск продолжает зажигать... Пару лет назад у меня на работе приятелю так прилетело (ляма на три вроде). Тож от челябинских. Только мы в Питере!!! После оф письма с копией в прокуратуру ему приставы (с Челябинска) сами звонили с просьбой отозвать жалобу))).
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1k
Виталий Полчаса назад
На запрос журналистов в ФССП ответили кратко: "В настоящее время ведется работа по выяснению причин произошедшего". - интересно как долго будут выяснять, и понесёт ли виновник наказание.
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3k
Сергей Полчаса назад
Заяву в прокуратуру на налоговиков и пусть уже они ходят по инстанциям.
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6k
Думай о хорошем! Полчаса назад
но за попытку без прививки попытка войти в строительный магазин, наряд приезжает через пять минут и протокол запонен уже ( кроме фамилии и время). ващет я лоялен к власти и боюсь её. но пля, сколько можно!?
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843
Sieras Dosk. 39 минут назад
Ну так пиши заяву вымогательство.
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91
Nаnе First NameLаst 40 минут назад
Только вот из дома женщину всё же могут выселить на нём ещё лежит арест.
=========
Причём тут арест к выселению? В СПИД-ИНФО и то правдоподобней сочиняли.
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13k
Великий Кормчий 41 минуту назад
Да мы все тут походу платим за кого то...
Некоторые ещё родиться не успели, а уже должны....
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549
Driver 46 минут назад
В какой то момент ее ловят и сажают на 15 суток, машину на штраф стоянку и иди сюда.
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3k
A 47 минут назад
Ужас какой-то! Превратили жизнь ни в чём неповинного человека в ад и в ус не дуют.
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2k
Sergius SPb 47 минут назад
Совестского района
==========================
WTF?

Если это так,то давно пора знать,что базы данных сливают.
А взять в долг по чужому паспорту он-лайн как два пальца.
Новая эпоха цифрового нае.а.
Если не произошла накладка в базах. Что тоже новый цифровой век.
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KlyaksaZ

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