Судебные приставы рассказали, на что имеют право коллекторы

Мы знаем множество историй, когда коллекторы вели себя в лучших традициях братков из 90-х: сжигали машины и угрожали жестокой расправой. Сейчас их пыл немного поумерили, сегодня они все чаще предпочитают "выбивать" долги более цивилизованно - через суды.

Но тем не менее, каждый неплательщик по кредитам, число которых в 2020 году выросло до 11,7 миллионов человек, должен знать, где коллекторы переходят черту и как этому противодействовать.