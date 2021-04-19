Судебные приставы рассказали, на что имеют право коллекторы

А ни на что они не имеют права. Во всяком случае, за весь тот беспредел с угрозами и художествами в подъездах их нужно наказывать.
Мы знаем множество историй, когда коллекторы вели себя в лучших традициях братков из 90-х: сжигали машины и угрожали жестокой расправой. Сейчас их пыл немного поумерили, сегодня они все чаще предпочитают "выбивать" долги более цивилизованно - через суды.
Но тем не менее, каждый неплательщик по кредитам, число которых в 2020 году выросло до 11,7 миллионов человек, должен знать, где коллекторы переходят черту и как этому противодействовать.
Судебные приставы разъяснили права коллекторов при взаимодействии с должниками. Перво-наперво ФССП советует даже после уплаты долга в течении трех лет хранить кредитный договор, квитанции и расписки о погашении задолженности, чтобы не пришлось долго доказывать о своей "невиновности", если у микрофинансовой организации вдруг случится какая-то ошибка.
А что касается прав микрофинансовых организаций или коллекторской компании, то они действительно могут взаимодействовать как с семьей должника, так и с третьими лицами. Но только, если при заключении договора гражданин сам дал на это письменное согласие (обычно без него никуда), а родственники или знакомые, которых указал будущий должник, не имеют ничего против. И самое важное: эти люди в любой момент могут отказаться от общения с кредитором или коллекторами - даже во время телефонного разговора. Официально отозвать свое согласие на общение с коллекторами можно через нотариуса - как лично под расписку, так и посредством заказного письма с уведомлением.
Вот так выглядят официальные права коллекторов и/или микрофинансовых организаций:
- звонить с 8:00 до 22:00 в рабочие дни и с 9:00 до 20:00 в выходные и праздники (не чаще одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц);
- отправлять телеграфные, текстовые и голосовые сообщения (с 8:00 до 22:00 в рабочие дни и с 9:00 до 20:00 в выходные и праздники; не чаще двух раз в сутки, четырех раз в неделю и 16 раз в месяц);
- видеться с должником, но не более одного раза в неделю.
Коллектор при этом обязан всегда представляться: ФИО и наименование кредитной организации, чьи интересы он представляет.
Под строгим запретом находятся неофициальные взаимодействия, с описания которых начинался этот пост; коллектор или представитель кредитной организации ни при каких обстоятельствах не имеет права угрожать, оказывать психологическое давление, вводить в заблуждение относительно последствий невыплаты задолженности, а также использовать выражения, унижающие честь и достоинство.
Любой разговор с коллектором лучше записывать на камеру или диктофон. Если неприятный разговор состоялся по телефону, то помимо его записи следует обратиться к оператору связи за детализацией звонков (звонить со скрытых номеров коллекторы тоже не имеют права). И уже с уликами обратиться к специалистам Управления Федеральной службы судебных приставов.
Источник:
- Ожидая закон о коллекторах. Самые распространенные методы выбивания долгов
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Раз они ни на что не имеют права, то наказывать нужно соответственно их правам. Расстрел или увечья вполне подойдут.
Есть вполне реальная система взыскания долгов, если они появились в рамках закона. Выписывается судебный приказ. Все. Если должник смог отменить, банк идет в суд. Все эти давления на нервы следствие засилья уголовной психики. "Мы его пужнем, он вернет. Суд - зачем?" Ну или незаконности займа (завышенные проценты, не правильно оформленные документы, и прочее).