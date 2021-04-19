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Судебные приставы рассказали, на что имеют право коллекторы

Судебные приставы рассказали, на что имеют право коллекторы (6 фото)

Автор:
19 апреля 2021 17:00
Сообщество : Банки и финансы
Метки: долги   коллекторы   кредитные организации   права и обязанности   советы   фссп   
1334
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А ни на что они не имеют права. Во всяком случае, за весь тот беспредел с угрозами и художествами в подъездах их нужно наказывать.

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Метки: долги   коллекторы   кредитные организации   права и обязанности   советы   фссп   
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18  комментариев
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3k
Нескучный сад 59 минут назад
Класть хотели коллекторы на законы! В нашей стране законами (включая даже Конституцию) не подтирается только ленивый. Законы действуют только по указке или же в отношении простых людей, когда за валежник нахлобучить надо или палочную статистику подтянуть.
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4k
Shtoppi 10 минут назад
<<А ни на что они не имеют права. Во всяком случае, за весь тот беспредел с угрозами и художествами в подъездах их нужно наказывать.>>
Раз они ни на что не имеют права, то наказывать нужно соответственно их правам. Расстрел или увечья вполне подойдут.
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1k
Роман Бумеров 10 минут назад
Главное, что приставы не рассказали, это то, что коллекторов можно посылать нахер. И нужно. Идут ровным строем, бодрым шагом, грустно пуская газы.
Есть вполне реальная система взыскания долгов, если они появились в рамках закона. Выписывается судебный приказ. Все. Если должник смог отменить, банк идет в суд. Все эти давления на нервы следствие засилья уголовной психики. "Мы его пужнем, он вернет. Суд - зачем?" Ну или незаконности займа (завышенные проценты, не правильно оформленные документы, и прочее).
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189
7272 15 минут назад
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189
7272 16 минут назад
По решение суда ( должен 50 000 руб), у меня из пенсии снимают 50%. Но 12.02.2021 года, когда я находился на территории ГСК № 11 подъехал автомобиль Дэо и из него вышли два человека в форме сотрудников ФССП и сказали, что автомобиль Фольксваген-Туарег, (который я ремонтировал по просьбе его владельца) они забирают по решению суда. Мне не были предоставлены "корочки", что они сотрудники ФССП, ни решение суда, ни акт изъятия автомобиля Фольксваген-Туарег На мое замечание о том, что данным автомобилем владеет Дишаев с 07 марта 2018 года, (показал документ купли-продажи). Мне ответили, что нас это не касается. На мои просьбы, чтобы сотрудники ФССП позвонили владельцу авто мне ответили отказом. На неоднократные предложения загнать авто в гараж и повесить на него пломбу - был получен отказ, на предложение оставить авто мне под сохранную расписку - был получен отказ. Я отказывался отдавать автомобиль. который мне не принадлежит. В результате меня вытащили из авто и надели наручники, т.к. я сопротивлялся. Вызвали эвакуатор и НЕОПЛОМБИРОВАВ АВТО погрузили на эвакуатор. Я несколько раз обращался к приставам с просьбой забрать из авто ружье ОФ-93, но мне было сказано, что автомобиль будет доставлен на стоянку территории ФССП и там будет опломбирован. Там же я смогу забрать свои вещи (я был в спецовке) и оружие. Но, когда я находился в 15 метрах от авто, в наручниках, все мои вещи вытащили и свалили в кучу возле ворот гаража. Эвакуатор увез авто (я был уверен, что на стоянку судебных приставов), после этого с меня сняли наручники и разрешили занести вещи в гараж. Среди вещей увидел только приклад от ОФ-93. Где находится автомобиль мне не известно, т.к. зайдя на стоянку приставов я не увидел авто. Где находится ружье ОФ-93 я не знаю. Прошло два месяца, где авто ни я, ни владелец не знают !! В Адыгеи полный беспредел творят судебные приставы !!! Нагло смеются мне в глаза и говорят, "а нам за это ничего не будет" !!
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857
Viktor 7272 4 минуты назад
Ты их после всех завалил из того ружья , которое они забрали ?
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31k
Alex 24 минуты назад
Коллекторов только мочить
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61k
Viktor 40 минут назад
Ну ладно, коллекторы суки, падлы, неграмотные и т.п., а занимать деньги и не отдавать - это как, нормально?
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123
Bhaal Viktor Полчаса назад
Ростовщиков разорять это правильно и хорошо.
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123
Bhaal Viktor Полчаса назад
Тем более зачем давать деньги, видя, что человек их не вернёт.
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61k
Viktor Bhaal 13 минут назад
Эх, если бы так сразу видеть кто на что способен ...
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17k
Ego sum qui sum Час назад
странно, что у всех надписей 1 почерк...или когда так размашисто пишешь выходит у всех одинаково?
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6k
Pillin Alex Ego sum qui sum 55 минут назад
"Скоро умреш" без мягкого знака Вас не удивило? Возможно это потому, что в коллекторы идут бывшие полицейские...
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17k
Ego sum qui sum Pillin Alex 51 минуту назад
уровень образования ладно, но сам почерк, хотя может мне кажется, что похожий
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17k
Ego sum qui sum Pillin Alex 45 минут назад
Кстати подумалось, представьте все эти надписи были бы написаны без ошибок, с запятыми и точками, ровным калиграфическим почерком - это напугало бы больше чем суть надписи
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235
Роман Свиридов Ego sum qui sum Полчаса назад
Общее образование в коллекторах и системах очистки канализации. Одним словом - крысы безмозглые (коллекторы)
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−9
201k
Барон Мюнхгаузен Роман 58 минут назад
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