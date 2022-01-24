Что стало с нашими экранопланами и что с американским

Для начала о том, что можно было бы назвать предательством, хотя в те годы подобных историй была масса. В книге "WIG craft and ekranoplan : ground effect craft technology" китайские авторы пишут: Внедрение экраноплана было медленным из-за сложных технологических проблем, связанных с судном; это гибридное транспортное средство, сочетающее в себе морскую и авиационную теорию, теорию крыла и теорию воздушной подушки, аэродинамическую и гидродинамическую теории.

А если вам надо ускорить этот процесс? В журнале "Наука и техника" за июль 2009 года в статье Ефименко Я.В., Скулина А.В. , посвящённой экранопланам, рассказывается:

Проанализировав перспективность этого вида техники, конгресс США создал специальную комиссию, призванную разработать план действия по ликвидации «русского прорыва». Члены комиссии предложили обратиться за помощью… к самим русским — и вышли напрямую к горьковским конструкторам. Руководство КБ поставило в известность Москву и получило разрешение на проведение переговоров с американцами.

Российская сторона любезно согласилась организовать посещение американскими исследователями базы в Каспийске, всего за 200 тысяч долларов, где они смогли без ограничений детально отснять на фото и видеопленку подготовленный к вылету специально для этого визита «Орленок». После этого визита американцы, сэкономив несколько миллиардов долларов, начали разработку своих собственных экранолетов. В частности, с течением времени фирма «Boeing» создала проект тяжелого транспортного экраноплана «Пеликан».

Я более, чем уверен, что просто видеосъёмками миллиарды долларов не сэкономишь. Скорее всего и документации не один чемодан ушёл.

Как тут не вспомнить учёных Всесоюзного института растениеводства в осаждённом Ленинграде, умиравших от голода в кабинетах и хранилищах, наполненных сотнями и сотнями килограммов всевозможных семян, которые вполне можно было употребить в пищу и остаться в живых? После войны благодаря спасенным семенам селекционеры вывели новые сорта пшеницы, ячменя, риса, бобовых культур, овощей, картофеля.

Надо сказать, что американцам это приобретение впрок не пошло. В металле ряд аналогичных разработок так и не был воплощён. Причин много - это по американским меркам крайняя неэкономичность, кроме того, самолётам они уступали в скорости, а кораблям - в грузоподъёмности. Тем не менее, Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA)18 августа 2021 года заявило, что работы по проектированию и созданию экраноплана грузоподъёмностью 100 тонн будут возобновлены.

У нас серийно выпускался только один военный экраноплан - "Орлёнок", их было построено 5 единиц, хотя планировалось до 120. Эти транспортно-десантные машины были способны перевозить до 28 тонн груза или 200 пехотинцев со скоростью порядка 350-400 км/час на расстояние до 1500 км. Начали поступать на вооружение в 1979 году. Но в 1984 умер маршал Устинов, поддерживавший их производство, а новый министр обороны Соколов программу прикрыл.

"Орлёнок" в полёте: