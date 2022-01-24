Что стало с нашими экранопланами и что с американским

Проанализировав перспективность этого вида техники, конгресс США создал специальную комиссию, призванную разработать план действия по ликвидации «русского прорыва»
Для начала о том, что можно было бы назвать предательством, хотя в те годы подобных историй была масса. В книге "WIG craft and ekranoplan : ground effect craft technology" китайские авторы пишут: Внедрение экраноплана было медленным из-за сложных технологических проблем, связанных с судном; это гибридное транспортное средство, сочетающее в себе морскую и авиационную теорию, теорию крыла и теорию воздушной подушки, аэродинамическую и гидродинамическую теории.
А если вам надо ускорить этот процесс? В журнале "Наука и техника" за июль 2009 года в статье Ефименко Я.В., Скулина А.В. , посвящённой экранопланам, рассказывается:
Проанализировав перспективность этого вида техники, конгресс США создал специальную комиссию, призванную разработать план действия по ликвидации «русского прорыва». Члены комиссии предложили обратиться за помощью… к самим русским — и вышли напрямую к горьковским конструкторам. Руководство КБ поставило в известность Москву и получило разрешение на проведение переговоров с американцами.
Российская сторона любезно согласилась организовать посещение американскими исследователями базы в Каспийске, всего за 200 тысяч долларов, где они смогли без ограничений детально отснять на фото и видеопленку подготовленный к вылету специально для этого визита «Орленок». После этого визита американцы, сэкономив несколько миллиардов долларов, начали разработку своих собственных экранолетов. В частности, с течением времени фирма «Boeing» создала проект тяжелого транспортного экраноплана «Пеликан».
Я более, чем уверен, что просто видеосъёмками миллиарды долларов не сэкономишь. Скорее всего и документации не один чемодан ушёл.
Как тут не вспомнить учёных Всесоюзного института растениеводства в осаждённом Ленинграде, умиравших от голода в кабинетах и хранилищах, наполненных сотнями и сотнями килограммов всевозможных семян, которые вполне можно было употребить в пищу и остаться в живых? После войны благодаря спасенным семенам селекционеры вывели новые сорта пшеницы, ячменя, риса, бобовых культур, овощей, картофеля.
Надо сказать, что американцам это приобретение впрок не пошло. В металле ряд аналогичных разработок так и не был воплощён. Причин много - это по американским меркам крайняя неэкономичность, кроме того, самолётам они уступали в скорости, а кораблям - в грузоподъёмности. Тем не менее, Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA)18 августа 2021 года заявило, что работы по проектированию и созданию экраноплана грузоподъёмностью 100 тонн будут возобновлены.
У нас серийно выпускался только один военный экраноплан - "Орлёнок", их было построено 5 единиц, хотя планировалось до 120. Эти транспортно-десантные машины были способны перевозить до 28 тонн груза или 200 пехотинцев со скоростью порядка 350-400 км/час на расстояние до 1500 км. Начали поступать на вооружение в 1979 году. Но в 1984 умер маршал Устинов, поддерживавший их производство, а новый министр обороны Соколов программу прикрыл.
"Орлёнок" в полёте:
Последний полёт он совершил в октябре 1993 года. После этого "Орлята" доживали свой век на приколе в Каспийске, постепенно разграбляемые, в 2007 году последний из них был списан. Однако хватило ума сохранить один экземпляр, нынче он выставлен как экспонат в Москве:
Самый мощный экраноплан, "Лунь", взлётным весом 380 тонн, был достроен до конца в единственном экземпляре, и под новый, 1990 год сдан в эксплуатацию. Хотя и числился в ВМФ, скорее был опытовым кораблём. Вот он производит ракетную стрельбу:
Но тут настали новые времена и всё кончилось. Длительное время он был законсервирован на территории завода "Дагдизель", который является режимным объектом, что и спасло экраноплан от разграбления.
Однако недавно было принято решение сделать его экспонатом парка "Патриот" в дагестанском Дербенте. Его перевезли морем и оставили на прибрежной полосе
На данный момент он уже вытащен на сушу и под него изготавливается бетонный постамент.
К распаду СССР был на 75% достроен второй экземпляр, но тут военное финансирование дало дуба и из него решили сделать скоростной спасатель. Решили-то решили, но денег от этого не прибавилось. Так он и стоит на заводе "Красное Сормово", ждёт своей участи
Так что, закончилась история экранопланов? Отнюдь.
КБ «Небо плюс море» при техническом центре, руководимом летчиком-космонавтом Юрием Викторовичем Романенко, создало 24-местный экранолет «Буревестник-24» с полезной нагрузкой 3,5 т, который проходил испытания на территории Якутии
ООО «Экранопланостроительное объединение «Орион» разработало модель экраноплана «Орион-12», и уже несколько судов заказано зарубежными партнерами. Существует несколько типов экранопланов "Орион"
В апреле 2015 года завершились испытания китайского экраноплана CYG-11 разработки хайнаньского производителя «Ингэ». Судно стало первым образцом экранопланов собственной китайской разработки :) На самом деле данный образец экраноплана является копией российского экраноплана ЭК-12 «Иволга». Его конструктор В. Калганов уже более 5 лет работает в Китае.
Объясняется это тем, что производить эти машины в Китае дешевле. Кто бы сомневался! А китайцы, не теряя время и используя наработанный опыт, мало того, что начали экспортировать эти машины за рубеж, создавая реальную конкуренцию нашим, так уже и поставляют на вооружение своей армии экранопланы военного образца:
У нас, кроме того, «АО „ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева“ ведет разработки проектов экранопланов нового поколения, в том числе и А-050-742d „Чайка-2“». За счет применения современных материалов А-050 "Чайка-2" весит около 50 тонн и может взять на борт сотню бойцов или девять тонн груза. С помощью авиадвигателей "Чайка" будет разгоняться до 450 километров в час. Дальность составит до пяти тысяч километров.
Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Россия ведет разработку перспективного экраноплана с ракетным вооружением на борту.
По его словам, экраноплан будет использоваться для охраны Северного морского пути и патрулирования Черного и Каспийского морей.
Что ж, поживём - увидим.
Источник:
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и когда нибудь из этого вырастет что то
но если почитать наших адмиралов про этот экоплан
единственным возможным театром военных действий , где было возможно его применение - черное море и высадка войск на турецкую территорию.
поэтому ни какого энтузиазма и заинтересованности руководство армии не имело.
Лишь СССР довела проект до конца, и то скорее по причине отсутствия гибкости. И у СССР было место, где их можно было использовать - Каспийское море. Под него их и строили.
Не стало Союза - не стало и территории - и он потерял всякий смысл. Ведь это весьма дорогая, ломкая, и прожорливая машина, которую легко заменить давно существующими машинами другого типа, дешевыми, надежными, и массовыми.
Ну вот сами подумайте, что такого может экраноплан, чего не может вертолет, самолет или корабль? Ракеты пускать? Так смысла нет, ракеты сейчас долетят откуда угодно. Переправить десант? Так ведь и вертолет не хуже, тем более, что подбить один экраноплан куда проще, чем 10 вертолетов.
Летать экраноплан тоже особо не может, погода и волны устанавливают для него предел. Сесть и взлететь где угодно тоже не выйдет - нужна весьма большая полоса.
Машина очень большая, требует специального обслуживаня, специалистов почти нет, запчастей нет, нужна база, а лучше не одна. В то же время простой вертолет или самолет можно обслуживать где угодно, и персонала - завались.
Не очень понимаю, зачем экраноплану дальность в 5к, он все равно не сможет летать так далеко - там тупо погода может быть нелетная. А если надо так далеко, так самолет прилетит куда быстрее и безопаснее.
Использование его на Севере тоже очень под вопросом - ведь сесть негде, воды-то нет, лед с торосами. А сядет - так не взлетит.
Остается лишь гражданское использование, вот их и делают единицы под эти нужды.
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Тоже про это слышал ,но инфа засекречена ! Надеюсь будет сюрприз для "западных партнеров" ..