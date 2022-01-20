Мертвый сезон: история легендарного разведчика Конона Молодого

Также была агент Ася, на самом деле Этель Элизабет Джи. Она служила в Портлендском университете, и могла свободно снимать копии с документов. Она тоже сотрудничала за хорошую оплату.

За время сотрудничества "Шаха" и "Аси" с советской внешней разведкой от них было получено несколько тысяч наименований совершенно секретных, секретных и конфиденциальных документальных материалов английского адмиралтейства и его научных центров общим объемом свыше 17 000 листов. Полученные материалы давали полную картину состояния британского Военно-морского флота, его боевых возможностей, перспектив развития плавсредств и вооружений – из материалов СВР РФ.

Но главным предательством стала выдача секретов польским разведчиком. Как мы уже писали, за Хоутоном была установлена слежка. Таким образом в поле зрения попал и Молодый. За ним и его агентами наблюдали семь месяцев. И уже зная о том, кто это такой, выпустили его на континент. А когда его не было в стране, залезли в его портфель.

Незадолго до своего раскрытия, Лонсдейл смог предупредить радистов Коэнов об опасности и о деятельности врага.

Сотрудниками Скотленд-Ярда зафиксирована подозрительная встреча Хаутона ("Шаха") на Ватерлоо-роуд с неизвестным лицом, которому он передал пакет в целлофановой сумке, а в обмен получил конверт размером 4х3 дюйма. Связь Хаутона была взята нами под наблюдение. Впоследствии было установлено: неизвестным лицом является сэр Гордон Арнольд Лонсдейл — крупный бизнесмен, один из директоров фирмы "Мастер Свитч и компаньоны", владелец богатой загородной виллы и около десятка личных номеров в лучших отелях Лондона. Лонсдейл — миллионер, пользуется услугами отделения Мидленд Банка на Грейт-Портленд-стрит с правом получения любых кредитов. Имеет персональную ложу в крупнейшем концертном зале Лондона Альберт-холл. Титул "сэр" ему пожалован лично Ее Величеством королевой за то, что он "прославил Великобританию на международной выставке в Брюсселе

из донесений сотрудников наружного наблюдения гендиректору Ми-5

Уже тогда британцы выяснили, что Шах и Ася – агенты советского разведчика. Им обещали смягчить приговор, если они выдадут Лонсдейла с потрохами. 7 января 1961 года они прибыли на встречу со своим начальником вместе, и передали ему секретные материалы. Тут и произошел арест. А уже через два часа взяли супругов Коэнов, то есть Крогеров («Дачников»).

Основными предателями здесь были вовсе не Шах и Ася, а полковник Михаил Голеневский. Это был поляк, по данным историков – пьяница и лжец. Он очень долго готовился к переходу на сторону врага, и сдавал и своих, и советских граждан. А после того, как попал в США, заявил, что он – чудом спасшийся Алексей Романов.

В итоге был большой скандал и суд. Агентов Молодый сдавать не хотел, как и секретов. И не сдал. Он говорил, что Крогеры вообще не при чем, это все провернул он в одиночку. Суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. А Крогеров – к 20 годам. Хаутону дали 15 лет. Резидентура разведчика так и осталась нераскрытой.

Долго сидеть в тюрьме не пришлось. В 1964 году он вернулся домой благодаря обмену на арестованного в СССР английского разведчика. Эта сцена, опять же, показана в «Мертвом сезоне»: на рассвете 22 апреля на КПП Штаакен в Западном Берлине состоялся тот самый обмен. Лишних свидетелей не было. Позже британская пресса назовет это «обменом кильки на акулу». Дорога была перекрыта. Крогеров же освободили лишь через 10 лет.