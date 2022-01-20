Мертвый сезон: история легендарного разведчика Конона Молодого

О советских разведчиках можно сочинять легенды. Но порой жизнь становится гораздо интереснее любого бондовского боевика. Был такой советский разведчик, Конон Молодый, который мало того, что сэкономил СССР миллиарды долларов, так еще и поднял советскую разведку на новый уровень.
Родился Конон Трофимович в 1922 году, 17 января, в Москве. Мать работала в НИИ Протезирования, а отец был физиком, преподавателем и сотрудником научного журнала.
Вообще, мать у будущего великого разведчика была героиней. В 1929 году не стало отца семейства из-за инсульта (ему было всего 47 лет), и в итоге женщина осталась с двумя детьми на руках. Она много работала, и воспитывала детей. Позже, во время войны, она была ведущим сотрудником эвакогоспиталя, а после войны работала в хирургической ортопедии.
Но вернемся к нашему разведчику. Спустя некоторое время после смерти отца, в гости приезжает тетя двух детей – Анастасия Константиновна Наумова. Еще в 1914 году она укатила на ПМЖ в США. Ей не понравилось то, что она увидела: детям, по ее мнению, жилось не очень хорошо, поэтому она решила забрать их с собой. Мать против не была. Младшая сестра уезжать от мамы не захотела, а вот Конон согласился. Так в 1932 году будущий советский разведчик с разрешения правительства оказался в Сан-Франциско, где он поступил в школу.
Английский язык у молодого человека был почти вторым языком. Он был общительным малым, обзавелся множеством друзей. В Америке вместе с тетей он путешествовал по Калифорнии, а уже позже объездил с семьей половину Европы.
Тетя долго уговаривала остаться юношу в США, но тот тосковал по семье. И тогда в 1938 году он возвращается в СССР, где оканчивает школу. Через два года юношу призывают в армию. Как только началась война, Конон попал на фронт. Там он занимался разведкой, и от простого солдата за 4 долгих кровавых года войны стал лейтенантом. За войну он получил четыре награды: три из них – боевые ордена.
Во время войны в качестве помощника начальника штаба отдельного разведывательного дивизиона лейтенант Молодый много раз ходил в тыл противника и добывал сведения, еще и брал «языков». Он – один из немногих, кто прошел всю войну целиком. Так, во время войны он с войсками побывал в Польше, Германии, Чехословакии, Австрии, Венгрии и Румынии.
«Молодый Конон Трофимович, сержант, старший писарь 829-го отдельного армейского разведывательного артиллерийского дивизиона. За время Отечественной войны тов. Молодый проявил себя смелым, находчивым, стойким воином Красной Армии, умеющим найти выход из любого положения, каким бы оно ни казалось трудным. Отлично знает свою специальность, работая дешифровщиком, отдает все силы для разгрома ненавистного врага», - написано в наградном листе.
После окончания войны, с приходом мирного времени, встал вопрос о том, что же делать дальше. А ответ был очень простой: учиться, учиться… ну вы поняли. Молодый поступил в Московский институт внешней торговли на юрфак. Дополнительным языком там стал китайский.
В дальнейшем мужчина хотел поступить в аспирантуру. Он даже специально остался в вузе преподавать китайский язык. Но жизнь – штука интересная, и она развернулась в сторону приключений.
В один день с ним связался его боевой товарищ и сделал ему интересное предложение. Тогда холодная война только начиналась, и советской разведке срочно требовались разведчики-нелегалы. По задумке, они должны были работать в Великобритании и США. Молодый на тот момент был идеальным кандидатом: универсальная внешность, какой обладают и русские, и американцы, и даже французы, идеальное знание английского языка и богатый опыт разведчика в условиях, полных опасности.
В скором времени Конон Трофимович получил псевдоним «Бен» и уже должен был отправиться на свое первое задание – в Лондон, а по пути заехать в Канаду под именем Гордона Лонсдейла, уроженца шахтерского городка Кобальт. На дворе шел 1954 год.
Это имя было выбрано не просто так: действительно, существовал такой человек, как Гордон Лонсдейл из Кобальта. Только вот погиб он при невыясненных обстоятельствах еще в 1943 году. Итак, советский разведчик прибывает в Канаду, выезжает якобы на учебу в США, а затем уезжает в марте 1955 года в Великобританию.
И важно отметить, что Канаду как легенду для гражданства выбирают тоже не просто так. До сих пор особо рьяные патриоты Великобритании считают Канаду частью Британской империи, а если говорить о пятидесятых – то и подавно.
На службе новый Гордон Лонсдейл делал большие успехи. Он быстро вжился в роль холодного, расчетливого бизнесмена родом из Северной Америки. Он вступает в канадское отделение «Заморской лиги» под патронажем самой королевы. Почему именно туда? Все дело в том, что членство в организации позволяло Молодому без привлечения дополнительных средств обустроиться в Англии, путешествовать по стране и вообще заводить новые весьма полезные знакомства.
Характером с самого детства разведчик обладал очень и очень общительным. Он активно заводил новые знакомства, успешно вел бизнес. На одном из его предприятий даже изобрели электронный замок, который, в общем-то, сейчас используется как автосигнализация. За это достижение в Брюсселе на мировой выставке ему даже дали золотую медаль. А королева отмечала успехи молодого миллионера – выдала ему королевскую грамоту.
В Лондоне «Бен» учился в Школе африканистики и востоковедения. А на деньги, полученные с бизнеса, он содержал целую сеть агентов. В течение следующих шести лет его агенты добывали множество ценные данных о Адмиралтействе Великобритании и ВМС НАТО. Также среди его заслуг были переданные в центр 17 тысяч листов секретных документов: данные о противолодочной защите, криптографии, акустических системах, обороне портов, техническом состоянии английского флота и морских маневрах НАТО. Интересно, что серия гидролокаторов была создана как раз на основе английских разработок, переданных Молодым.
Думаю, Москва знала о подводном флоте Великобритании не меньше, чем сама королева Елизавета. Полученные данные направляли в институты, в конструкторские бюро, активно внедряли в жизнь. Скажем, целая серия наших эхолотов
Василий Дождалев, ветеран внешней разведки, лично работал с Молодым.
К слову, в том же Лондонском университете, восточную школу которого посещал Молодой, учились многочисленные «переростки». Это были негласные сотрудники МИД, офицеры английской и американской разведки, которые изучали редкие и сложные языки и которые затем отправлялись на восток. В этой же школе Молодой изучал «конкурентов»: составлял анкеты на сокурсников и различные профайлы о них. В том числе помогала старая добрая традиция выпивать пиво в пабах: именно там он смог завязать отношения со многими своими сокурсниками. А благодаря хобби, фотографированию, Молодый еще и смог запечатлеть вражеских агентов.
Такая вот мелочь: англичане пьют пиво, как у нас пьют квас. Я лично пиво не терплю, но отказаться от него никак невозможно: если у нас в Союзе кто-то упорно отказывается от кваса, можете не сомневаться: шпион!
из воспоминаний Конона Молодого
Пожалуй, важнейшим заданием для Конона стала поездка в Париж для встречи с агентом Жаном. Он должен был свести разведчика с другим советским агентом – Вильсоном, который был вхож в Центр по изучению биологических методов ведения войны. Там разрабатывалось бактериологическое оружие, а находился он в Лондоне.
Помните двухсерийный фильм «Мертвый сезон»? В свое время он гремел в советском прокате. Конечно, фильм о нем. Он смог достать целый термос с веществом из лаборатории и передал его нашим.
Незадолго до международного скандала он ведет светскую жизнь и вообще никак не выдает себя. Подозрений нет никаких: даже связь ведется через радистов «Дачников», Мориса и Леонтину Коэн. А в Портленде его главной связью был Гарри Хоутон, служащий военно-морской базы, который имел доступ к секретным документам.
Именно он продавал Лонсдейлу документы. Хоутон (позывной Шах), согласно одной из версий, неправильно распоряжался неожиданно свалившимся на него богатством. Он тратил огромные деньги на автомобили, гулянки и вообще вел себя подозрительно. За ним была установлена слежка со стороны англичан.
Также была агент Ася, на самом деле Этель Элизабет Джи. Она служила в Портлендском университете, и могла свободно снимать копии с документов. Она тоже сотрудничала за хорошую оплату.
За время сотрудничества "Шаха" и "Аси" с советской внешней разведкой от них было получено несколько тысяч наименований совершенно секретных, секретных и конфиденциальных документальных материалов английского адмиралтейства и его научных центров общим объемом свыше 17 000 листов. Полученные материалы давали полную картину состояния британского Военно-морского флота, его боевых возможностей, перспектив развития плавсредств и вооружений – из материалов СВР РФ.
Но главным предательством стала выдача секретов польским разведчиком. Как мы уже писали, за Хоутоном была установлена слежка. Таким образом в поле зрения попал и Молодый. За ним и его агентами наблюдали семь месяцев. И уже зная о том, кто это такой, выпустили его на континент. А когда его не было в стране, залезли в его портфель.
Незадолго до своего раскрытия, Лонсдейл смог предупредить радистов Коэнов об опасности и о деятельности врага.
Сотрудниками Скотленд-Ярда зафиксирована подозрительная встреча Хаутона ("Шаха") на Ватерлоо-роуд с неизвестным лицом, которому он передал пакет в целлофановой сумке, а в обмен получил конверт размером 4х3 дюйма. Связь Хаутона была взята нами под наблюдение. Впоследствии было установлено: неизвестным лицом является сэр Гордон Арнольд Лонсдейл — крупный бизнесмен, один из директоров фирмы "Мастер Свитч и компаньоны", владелец богатой загородной виллы и около десятка личных номеров в лучших отелях Лондона. Лонсдейл — миллионер, пользуется услугами отделения Мидленд Банка на Грейт-Портленд-стрит с правом получения любых кредитов. Имеет персональную ложу в крупнейшем концертном зале Лондона Альберт-холл. Титул "сэр" ему пожалован лично Ее Величеством королевой за то, что он "прославил Великобританию на международной выставке в Брюсселе
из донесений сотрудников наружного наблюдения гендиректору Ми-5
Уже тогда британцы выяснили, что Шах и Ася – агенты советского разведчика. Им обещали смягчить приговор, если они выдадут Лонсдейла с потрохами. 7 января 1961 года они прибыли на встречу со своим начальником вместе, и передали ему секретные материалы. Тут и произошел арест. А уже через два часа взяли супругов Коэнов, то есть Крогеров («Дачников»).
Основными предателями здесь были вовсе не Шах и Ася, а полковник Михаил Голеневский. Это был поляк, по данным историков – пьяница и лжец. Он очень долго готовился к переходу на сторону врага, и сдавал и своих, и советских граждан. А после того, как попал в США, заявил, что он – чудом спасшийся Алексей Романов.
В итоге был большой скандал и суд. Агентов Молодый сдавать не хотел, как и секретов. И не сдал. Он говорил, что Крогеры вообще не при чем, это все провернул он в одиночку. Суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. А Крогеров – к 20 годам. Хаутону дали 15 лет. Резидентура разведчика так и осталась нераскрытой.
Долго сидеть в тюрьме не пришлось. В 1964 году он вернулся домой благодаря обмену на арестованного в СССР английского разведчика. Эта сцена, опять же, показана в «Мертвом сезоне»: на рассвете 22 апреля на КПП Штаакен в Западном Берлине состоялся тот самый обмен. Лишних свидетелей не было. Позже британская пресса назовет это «обменом кильки на акулу». Дорога была перекрыта. Крогеров же освободили лишь через 10 лет.
После возвращения на Родину Молодый работает в центральном аппарате разведки, там он преподает. Во время съемок «Мертвого сезона» он выступал в качестве консультанта съемочной группы. Там он познакомился с Донатасом Банионисом, который играл его. Актер заметил, что Конон выглядит слишком уж невзрачно. А разведчик в ответ сказал, что именно так и должен выглядеть агент за рубежом.
И хотя казалось, что впереди спокойная жизнь и долгая старость, этого не случилось. Конон Трофимович женился, удочерил дочь жены от первого брака и произвел на свет наследника. Он любил хоккей, спорт и в принципе с 7 лет не курил совсем: дал слово маме. Жену тоже любил: даже выезжал из Англии к ней в Чехословакию во время службы.
Вернуться на службу ему хотелось, он даже подумывал над пластической операцией. Но не успел. В 48 лет разведчика, как когда-то и его отца, настиг инсульт.
За свою жизнь Конон Молодый доказал, что невозможное становится возможным, если этого захотеть. И если это творишь благое дело.
Источник:
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