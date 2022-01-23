Значки, которые "копили" советские дети

Коллекционирование различных значков (или "знаков", как их называют серьезные коллекционеры) было очень популярным занятием у советских детей. Только называлось это несколько иным термином - "копить": мы "копили" открытки, марки, фантики, переводные картинки, карманные календарики, монеты, вкладыши от жвачек и, конечно же, значки.
Коллекции значков могли быть как тематическими, так и разноплановыми, по принципу "чем больше, тем лучше" - благо, что сам объект коллекционирования никогда не был в дефиците (разумеется, если дело касалось массовых, а не лимитированных тиражей), стоит недорого и имелся в широком тематическом и видом ассортименте.
Особенности хранения значков
Способов хранения коллекций было не так уж и много, и особым разнообразием они не отличались: кто-то прикреплял значки к текстильным календарям, коврикам или каким-нибудь вымпелам, висящих на стенах; кто-то предпочитал покупать специальные альбомы для значков с поролоновыми страницами (или делать такие альбомы своими руками, сшивая листы тонкого поролона наподобие книжки); кто-то просто разбивал коллекцию по тематическим сериям и убирал это добро в какую-нибудь коробку.
"Коробочники", которые были настоящими профессионалами своего дела, старались всеми правдами и неправдами раздобыть специализированные коробки, выпускаемые латвийским предприятием Liesma - у этих коробок имелись удобные отсеки под каждый отдельно взятый значок, и хранить всю эту красоту можно было в вертикальном положении.
Сторонники поролоновых "хранилищ" со временем обязательно сталкивались с огромной проблемой: со временем поролон начинал разлагаться и выделял какое-то вещество, которое портило эмаль - она размягчалась и облезала с металлической основы значка, безнадежно портя его внешний вид. Ну а кроме того, распадающиеся поролоновые страницы часто склеивались друг с другом, превращаясь в комок наподобие пластилина, внутри которого находились значки...
Поэтому самым простым и безопасным способом хранения коллекции были либо отрезы ткани (коврики, календари, вымпелы), либо просто плотный картон, к которому прикреплялись значки, а сами листы картона соединялись в альбом при помощи дырокола и какой-нибудь красивой ленточки.
Коллекционеры с навыками рукоделия иногда обтягивали картон красивой тканью, но только листы не собирали в альбом, а хранили в папках-скоросшивателях, тоже чем-нибудь декорированных.
Предприятия, выпускающие значки
Выпуск различных значков, поначалу - больше агитационных, был налажен молодым советским государством еще в 20-е годы. Но в то время производство осуществлялось полукустарным способом и значки от этого получались дорогие и не очень красивые.
В 30-е годы был взят курс на улучшение качества значков, снижение их стоимости и расширения ассортимента, поэтому артельное производство постепенно заменялось фабричным. Государство само распределяло заказы между разными предприятиями. закрепляя за каждым свою-собственную тематику.
Так, например, московской фабрике "Победа" досталось армейская, партийная и немного сувенирной тематики. "Экспериментальные художественные мастерские" специализировались на значках с изображениями гербов городов, знаменитыми памятниками. Кстати, всю продукцию фабрики обычно на год вперед согласовывали с Союзпечатью - во времена СССР это был главный реализатор "значковой" продукции.
Нередко производством значков занимались предприятия, которые к фалеристике не имели никакого отношения. Завод "Экситон", к примеру, специализировался на интегральных микросхемах; Смоленский и Дальневосточный машиностроительные заводы - об их специализации можно догадаться по названию; так же выпуском значков занималось НПО "Якуталмаз", "Лентеплоприбор", "Шахтметалл" и ряд других крупных советских предприятий.
Популярные серии советских значков
Большинство коллекционеров предпочитало "копить" значки определенной тематики - города, транспорт, животные, космос и т.д. Но внутри этих категорий могли существовать и отдельно взятые серии, за экземплярами которой азартно охотились.
Например, московский экспериментальный творческо-производственный комбинат выпустил красивую серию "Золотое кольцо", которая состояла из 21 цветного значка с гербами старинных русских городов.
В конце 70-х - начале 80-х была невероятно популярна серия круглых пластмассовых значков "Автомобили мира". В 1963 году бакинский фотохудожник Сабир Кулиев подобрал сплоченную команду единомышленников и основал Творческую Фотостудию Союза журналистов Азербайджана (ТФС), которая и начала выпуск этой знаменитой автомобильной серии значков.
Помимо интересной и востребованной тематики, посвященной истории автомобилестроения, эти значки отличались еще и тем, что их изготовляли по редкой для СССР закатной технологии. Отливалась пластмассовая подложка, на ней жестко фиксировалась заколка, а сверху накладывалось нужное изображение. Затем все это накрывалось разогретой полимерной пленкой и закатывалось на специальном станке. Когда прозрачная пленка остывала, она твердела и становилась похожа на эмаль.
Ну и конечно же, на популярность различных серий оказывало влияние то или иное крупное событие. Так, например, в 60-е годы стала невероятно актуальной космическая тема и 40-летний юбилей Артека; в 70-е годы - туристическая тема и строительство БАМа; в 80-е - Олимпиада, Фестиваль молодежи и студентов, операция "Миллион-Родине", чемпионат мира по хоккею в Москве.
Отдельного внимания заслуживают симпатичные значки-брошки, которые не столько коллекционировали, сколько использовали в качестве аксессуара женщины и дети. Этими значками детям прихватывали шапочки, чтобы не сползали на глаза, а женщины закалывали ими легкие шарфики и косынки, хотя зачастую и просто носили их как брошки, на платьях и блузках.
Заграничные значки
Как и любые другие вещи заграничного производства (пусть даже и из братских социалистических стран), импортные значки нередко являлись гордостью коллекций. Легальных способов заполучить такой значок было не очень много: например, на международных молодежных встречах (слеты, стройотряды, фестивали) советские комсомольцы часто меняли значок ВЛКСМ на винтовой или на заколках значок чехословацкого, польского или болгарского союза молодежи.
Так же встречались значки из польского молодежного красного креста; союза польских студентов; участника международных лыжных гонок "Праздник Севера" или молодежных спартакиад. Намного реже попадались значки, посвященные отношениям СССР-США.
Помимо этого, и на международных выставках при большой удаче можно было разжиться фирменным значком какой-нибудь компании (зачастую вместе с другой "сувениркой" в виде шариковой ручки и полиэтиленового пакета), но "бои" за всеми этими предметами были нешуточными и часто переходили в настоящую людскую свалку...
Самодельные значки
Иногда, при желании разнообразить коллекцию или просто чтобы покрасоваться перед сверстниками необычным экземпляром, приходилось идти на уловки и модифицировать готовые значки. Как правило, самые первые опыты приходились на октябрятскую звездочку: напильником стачивалась, а затем шлифовалась центральная часть значка, чтобы получилась серебристая звездочка, похожая на звезду шерифа.
Иногда, при отсутствии инструмента, октябрятскую звездочку просто стачивали об асфальт, чтобы стерлась эмаль и изображение, а осталась просто серебристая звезда - ее потом можно было перекрасить в нужный цвет. Не меньше ценились и пластмассовые звездочки - из них можно было вынуть бумажный портрет Ленина и заменить его на вырезанное из какого-нибудь журнала изображение известного музыканта или артиста.
Значки ВЛКСМ нередко использовались изобретательными дембелями: изображение Ленина дополнялось элементами военной тематики: щитами, мечами, ракетами, якорями и т.д. Из пряжки ремня можно было выточить подвеску, к которой крепилась звезда (с кокарды фуражки), со значком ВЛКСМ по центру.
Круглые детские значки тоже широко использовались: у них довольно легко снималась верхняя часть, что позволяло вынуть бумажную вставку с какой-нибудь детской картинкой типа "Ну, погоди!". На место этой вставки помещался портрет Леннона, например, или любого другого музыканта. Некоторым умельцам удавалось делать настолько стильные значки, что их охотно покупали другие "меломаны" по довольно серьезной цене - от 1 до 3 рублей.
А вам приходилось в детстве "копить" значки? Какой тематической направленности были ваши коллекции?
Источник:
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Понравилось134
Был в детстве такой альбом.
Вот настоящий "альбом". Товарищу подарили на ДР, но он собирал марки, поэтому он спихнул его мне. Внутри были поролоновые листы, которые через пару лет расползлись. После чего значки перекочевали на листы картона. А альбом долго служил ящиком для радиодеталей.
Другое дело, что Зенитов практически не было в свободной продаже.
И никто не купит сразу такую коллекцию, так как гоняются за редкими... нужно самому вручную пробивать в яшке.
А ещё я календарики собирал. Тоже была модная тема.