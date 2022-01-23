Значки, которые "копили" советские дети

Коллекции значков могли быть как тематическими, так и разноплановыми, по принципу "чем больше, тем лучше" - благо, что сам объект коллекционирования никогда не был в дефиците (разумеется, если дело касалось массовых, а не лимитированных тиражей), стоит недорого и имелся в широком тематическом и видом ассортименте.

Особенности хранения значков

Способов хранения коллекций было не так уж и много, и особым разнообразием они не отличались: кто-то прикреплял значки к текстильным календарям, коврикам или каким-нибудь вымпелам, висящих на стенах; кто-то предпочитал покупать специальные альбомы для значков с поролоновыми страницами (или делать такие альбомы своими руками, сшивая листы тонкого поролона наподобие книжки); кто-то просто разбивал коллекцию по тематическим сериям и убирал это добро в какую-нибудь коробку.