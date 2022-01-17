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Почему запретили производство одной из самых практичных аптечек?

Почему запретили производство одной из самых практичных аптечек? (5 фото)

Автор:
17 января 2022 10:11
Сообщество : Факты
Метки: Аптечка АИ-2   СССР   аптечка   интересно   разработчики   факты   фото   
786
5

Иногда идеи, возникающие у советских разработчиков, были просто блестящими. Одним из совершенных в своей простоте решений была портативная аптечка АИ-2.

Приоритет в советской экономике в годы Холодной войны был безоговорочно отдан развитию военной промышленности. Но оборонное производство — это не только бомбы и самолеты. Инвестиции в военную промышленность приводили к тому, что развивались и смежные сферы. В вопросах подготовки к возможной Третьей мировой продумывалось все, вплоть до мельчайших деталей.

Идея на 5+

Несколько поколений советских людей жили в уверенности, что новая война не просто возможна — нападения стоит ждать в любую минуту. И основной ударной силой будет ядерное оружие.

Поэтому на случай массового радиоактивного заражения была создана аптечка самопомощи АИ-2. Ее ключевыми плюсами были компактность, универсальность и простота. Маленькая оранжевая коробочка содержала все лекарства, которые могут понадобиться в экстренной ситуации нападения и радиоактивного заражения.

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Лекарства не подписывали — в критический момент разбирать сложные названия лекарств никто не будет. Средства находились во флаконах, отличающихся по цвету и форме. Каждому виду флакона соответствовала задача.


Необходимо остановить тошноту или рвоту — синий круглый флакон.

Боль — плоский тюбик-шприц, которым можно поставить укол даже сквозь одежду. И так далее.

Предназначение было указано выпуклыми буквами непосредственно на флаконе. Даже если пострадавший действует в полной темноте, либо зрение повреждено — он и на ощупь не перепутает средства, а значит — сумеет оказать первую помощь себе и товарищу.


Чтобы не случилось

Отличной была не только идея с разными цветами и формами, но и универсальность.

Каждое средство было способно помочь сразу при нескольких проблемах.

Морфиноподобное обезболивающее промедол снимало любую боль, болевой шок, сохраняя при этом человека в сознании.

Бактерицидное и антибиотическое средство тетрациклиновой группы действовало тогда практически на все известные патогенные микроорганизмы. Доза была ударной — на любой экстренный случай.

Антидот при отравлениях Тарен одновременно помогал при поражении химическим оружием, снимал судороги, расширял сосуды, а в случае крайней необходимости мог стимулировать родовую деятельность у женщин.


Аптечки АИ-2 в советское время были в большом запасе не только в армии, но и в милиции, экстренных службах, на предприятиях в подразделениях гражданской обороны. Да и в домашнем обращении у советских людей ее можно было увидеть.

Почему же аптечка была снята с производства?


Психология холодной войны

Во-первых, АИ-2 отвечала духу времени, когда СССР всеми силами готовился именно к ядерной войне. Окончание Холодной войны привело к тому, что такой гигантский запас средств для защиты от радиации уже не актуален.

Во-вторых, входящий в нее аналог морфина в 90-е стал целью наркоманов и незаконного оборота запрещенных веществ.

В-третьих, ряд лекарств устарели морально. Они создавались как экстренные, а потому, естественно, имели и побочные последствия. В современных мирных условиях пускать в широкое обращение сильнодействующие средства с побочными эффектами нецелесообразно. Самолечение может скорее навредить, чем помочь.

Тем не менее сама идея универсального, компактного и простого комплекса для экстренной помощи, разработанная в СССР, не исчезла.

В службах ГО и ЧС используется созданная по такому же принципу модифицированная аптечка АИ-4.

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Метки: Аптечка АИ-2   СССР   аптечка   интересно   разработчики   факты   фото   
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5  комментариев
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9k
Владимир Полчаса назад
О, мелким, помнится, с другими мелкими родственниками занесло под Самарой в какие то складские помещения (уже не помню зачем, но помню где и как добирались на велике), где была навалена гора из таких аптечек. Взяли себе несколько, но не все флаконы были с содержимым.
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1k
Denis 7 минут назад
Ну и в каком месте АИ-4 и АИ-3 созданы по тому же принципу - выглядят гораздо сложнее
Да и в обращении рядового обывателя их не видел
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35k
Aleksandr 7 минут назад
храню в такой оранжевой коробке мормышки :)
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39k
Alex 15 минут назад
По настальгировал даже) В детстве такие аптечки брали возле местной воинской части. А балончиков от таблеток целые пакеты были.
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5k
Борис Карабанов 16 минут назад
Кто запретил?
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