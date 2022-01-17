Почему запретили производство одной из самых практичных аптечек?

Приоритет в советской экономике в годы Холодной войны был безоговорочно отдан развитию военной промышленности. Но оборонное производство — это не только бомбы и самолеты. Инвестиции в военную промышленность приводили к тому, что развивались и смежные сферы. В вопросах подготовки к возможной Третьей мировой продумывалось все, вплоть до мельчайших деталей.

Идея на 5+

Несколько поколений советских людей жили в уверенности, что новая война не просто возможна — нападения стоит ждать в любую минуту. И основной ударной силой будет ядерное оружие.

Поэтому на случай массового радиоактивного заражения была создана аптечка самопомощи АИ-2. Ее ключевыми плюсами были компактность, универсальность и простота. Маленькая оранжевая коробочка содержала все лекарства, которые могут понадобиться в экстренной ситуации нападения и радиоактивного заражения.