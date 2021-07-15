Убойные особенности жизни в России, из-за которых нам все завидуют

О роботе, который завоюет ваш ковёр и ваше сердце

Демотиваторы: о погоде, дорогах и зверях

Самые неожиданные фотографии, которые попались в соцсетях

Убойные тексты и фото с досок объявлений, которые мы точно не ожидали увидеть

Колоритные кадры с просторов России, не всегда поддающиеся объяснению

Главный первоапрельский пост интернета, или избранные шутки «Дня дурака 2021»