Убойные особенности жизни в России, из-за которых нам все завидуют

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В этом посте собраны фотографии обычной жизни российских городов. Казалось бы, ничего необычного, но почему-то у иностранцев, при видя их, округляются глаза. Завидуют - точно! Весело живем!
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14. Не нужен нам ваш раскрученный Тиндер. У Россиян есть проверенные способы для знакомств
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