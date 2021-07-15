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Убойные особенности жизни в России, из-за которых нам все завидуют

Убойные особенности жизни в России, из-за которых нам все завидуют (19 фото)

Автор:
15 июля 2021 11:47
Сообщество : Юмор
Метки: Россия   Юмор   жизнь   жить в россии   замкадье   прикол   регионы   смех   
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В этом посте собраны фотографии обычной жизни российских городов. Казалось бы, ничего необычного, но почему-то у иностранцев, при видя их, округляются глаза. Завидуют - точно! Весело живем!
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Метки: Россия   Юмор   жизнь   жить в россии   замкадье   прикол   регионы   смех   
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5  комментариев
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Татьяна Юсова Час назад
А вы уверены, что это из России? Нет, может быть и у нас, но здесь нам до американцев никогда не допрыгнуть!
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