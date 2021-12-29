Узнай свою половинку в героинях этого поста, или типичные будни типичных женщин

2719
18
Все женщины уникальны и индивидуальны, но есть что-то, что их объединяет. Это невозможно объяснить словами, поэтому мы постарались передать суть в мемах и приколах. Получилось точное попадание в яблочко!
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- "Плевать им на ваши сантиметры": откровения мужчин и женщин, которые состоят в отношениях
- Смешно и грустно, или вся суть межполовых отношений в мемах и твитах
- "Спонсор хочет убить моего парня": подборка убойных тем с женских форумов
- "Чтобы квартира в Москве и 300 тысяч в месяц": требования к мужчинам на сайтах знакомств
- Женщины глазами мужчин: мемы и убойные ситуации из жизни
62
Понравилось62
Новости партнёров