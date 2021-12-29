Узнай свою половинку в героинях этого поста, или типичные будни типичных женщин

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Автор:
29 декабря 2021 15:18
Метки: Юмор   девушки   женщины   жиза   отношения   прикол   смех   
2719
18
Все женщины уникальны и индивидуальны, но есть что-то, что их объединяет. Это невозможно объяснить словами, поэтому мы постарались передать суть в мемах и приколах. Получилось точное попадание в яблочко!
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Метки: Юмор   девушки   женщины   жиза   отношения   прикол   смех   
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42k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
да ну нах, не верю... если б он был бедный, то дааа.. .а то что стремный, когда им это мешало...)
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Серый 55 минут назад
13. Даже не могу представить за что она ифон получила ))
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