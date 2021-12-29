Гении или психопаты? Перед вами пост с убойными плодами человеческой смекалки

Автор:
29 декабря 2021 11:46
Мозг героев данной подборки работает нестандартно - это факт. Вы только посмотрите на то, что они натворили и продолжают вытворять. С ними не пропадешь!
1. Зачем переплачивать, если и так все прекрасно работает?
2. Подождите, так ведь это окна лестничного пролета
4. Есть проблема - есть гениальное решение
5. Когда просто утомился, а для "прилечь" места в камере не оказалось
6. Такая вот... ручная работа... на любителя
7. Скотч снова пришел на помощь
9. Какая-то новая социальная программа?
10. Как правильно знакомиться с девушками
11. Если б было море пива...
12. Когда никак не можешь дозвониться, то приходится привлекать к себе внимание
14. Есть проблема - есть решение. Нет решения - есть толковый специалист
15. Так выглядит агрессивный маркетинг
16. Для кого-то работы мечты
17. Наклейки на авто - это отдельное искусство. Ребята, спасибо, что предупреждаете!
20. Гениально! Как считаете?
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