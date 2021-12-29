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Гении или психопаты? Перед вами пост с убойными плодами человеческой смекалки

Гении или психопаты? Перед вами пост с убойными плодами человеческой смекалки (21 фото)

Автор:
29 декабря 2021 11:46
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   житейская хитрость   лайфхак   починил   приколы   секрет   смех   совет   
4797
21
Мозг героев данной подборки работает нестандартно - это факт. Вы только посмотрите на то, что они натворили и продолжают вытворять. С ними не пропадешь!
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Метки: Юмор   житейская хитрость   лайфхак   починил   приколы   секрет   смех   совет   
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239
Трям 2 часа назад
Сам у себя отсасывает что ль?
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716
Сергей Викторович 23 минуты назад
19. Если она дочь десантника, и она за рулем, то есть она взрослая, то соответственно, ее отцу далеко за 40. Как показывает жизнь - в большинстве случаев, десантник в таком возрасте давным давно поменял свои боевые навыки на пивной животик. Так что непонятно какой смысл несет эта надпись.
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5k
Diesel 36 минут назад
Это угроза или предложение?
Покажите товар лицом, пожалуйста!
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345
Юденич Час назад
Комментарий к фото
Так быстро выдыхается. Понты для приезжих.
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345
Юденич Час назад
Комментарий к фото
Это уже перебор. Были случаи когда такие козырьки падали сами по себе, были человеческие жертвы.
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345
Юденич Час назад
Комментарий к фото
Не понял. А что здесь не так. Самодельный балкончик, снизу наверняка погребок с вытяжными окнами.
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