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Сброс воды на дамбе после долгого перерыва

Сброс воды на дамбе после долгого перерыва (1 видео)

Автор:
24 января 2022 15:17
Метки: вода   дамба   сброс воды   
2684
1

На дамбе сбросили воду.

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Метки: вода   дамба   сброс воды   
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16  комментариев
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1k
Квантовый_Слесарь_82 9 часов назад
Ждал когда крокодилы и удавы полетят)
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6k
Виктор Час назад
Я вчера "Жигулёвского" попил, с утра также ...
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙏 2 часа назад
в начале трэнды ютуба, после годный контент пошёл :)
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1k
Alexandr 2 часа назад
Мишка после зимней спячки.
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4k
Кистень 2 часа назад
Какая-то копрофагия!
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3k
Дмитрий 4 часа назад
такая же херня утром после разливного пиваса.
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5k
a_komolow 7 часов назад
Забилась немного!
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9k
Vacony 8 часов назад
солдат вернулся с армии ? ))
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8k
Hunson Abadeer 8 часов назад
О, тёпленькая пошла
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8k
Barachek_Obachek 9 часов назад
После долгого воздержания
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31k
Седой 9 часов назад
Воду вообще то сбрасывают с какого водохранилища.
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19k
Luc72 9 часов назад
Я бы не стоял над этим "водосбросом"

Да, плотина рассчитана, раз выдержала высоту, но сам канал в теле плотины может начать разрушаться и процесс пойдет уже лавинообразно.
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Aleksey

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