Сброс воды на дамбе после долгого перерыва

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На дамбе сбросили воду.
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Авторский пост
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Метки: вода дамба сброс воды
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Да, плотина рассчитана, раз выдержала высоту, но сам канал в теле плотины может начать разрушаться и процесс пойдет уже лавинообразно.