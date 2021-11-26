Восставшая со дна: утонувшая деревня вновь показывается людям

В Испании на поверхность В Испании на поверхность всплыла деревня-призрак Асередо, затопленная еще 30 лет назад. Она ушла под воду в тот момент, когда ГЭС на реке Лима закрыла свои шлюзы. Теперь это новый культурный объект, в котором не стыдно сделать пару постапокалиптичных фото.
Будущее этой деревни было решено еще в 1968 году: тогда Испания и Португалия заключили соглашение об использовании реки Лима. Силу природы планировалось запустить для строительства платины Линдозо.
На момент затопления в деревне уже никто не жил. Выселяли людей оттуда, правда, с боем. Многие не хотели покидать свое жилье даже за деньги, которые предлагала португальская компания EDP, обслуживающая гидроэлектростанцию на реке.
В итоге все переросло в протесты и голодовки. Но страх смерти оказался сильнее желания не покидать родные пенаты: люди все же уехали.
А все из-за того, что компании удалось убедить переехать 51% жителей, и в итоге всем остальным тоже пришлось согласиться.
На момент решения о закрытии шлюзов ГЭС в деревне жили 120 человек в 70 домах. У большинства из них были свои небольшие фермы, очертания которых видны до сих пор.
Справедливости ради, периодически дома выходят на поверхность сами. Дело в том, что в водохранилище иногда падает уровень воды, и в итоге население может увидеть то, что осталось от когда-то процветавшей деревни.
Правда, зрелище плачевное: стены в большинстве случаев разрушились от воды, оконные рамы уже давно лишены стекол. Некоторые здания еще держатся. Видимо, камень выбирался там значительно больше.
Остались и ржавые машины. Покореженный металл как бы намекает, что ничто в этом мире не вечно. И со временем такое же может произойти с другими поселениями.
Источник:
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