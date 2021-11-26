Восставшая со дна: утонувшая деревня вновь показывается людям

В Испании на поверхность В Испании на поверхность всплыла деревня-призрак Асередо, затопленная еще 30 лет назад. Она ушла под воду в тот момент, когда ГЭС на реке Лима закрыла свои шлюзы. Теперь это новый культурный объект, в котором не стыдно сделать пару постапокалиптичных фото.