Не только Атлантида: какие древние города безвозвратно ушли под воду

Еще со времен античности люди мечтали об Атлантиде. Но зачастую, в поисках таинственного затонувшего государства-континента, они натыкались на нечто другое – не менее загадочное и, возможно, даже более ценное для мировой истории.
Гераклион-Тонис, Египет
Город считался бесследно исчезнувшим, обнаружили его только в начале XXI века. При этом о городе долгое время было известно исключительно из древних описаний, в частности, греческого историка Геродота.
При своем существовании город находился на берегу Средиземного моря и был важнейшим портом Древнего Египта. Он находился всего в 25 километрах от Александрии.
Двойное название указано у города по той причине, что греки и египтяне называли город по-разному. Первые – Гераклионом, вторые – Тонисом.
Обнаружил город подводный археолог Франк Годдио в 2000 году, который совместно с командой коллег на протяжении многих лет изучал подводные руины. Он собирался составить карты города, но вместо этого нашел часть главного городского храма и сотни затонувших кораблей, гигантские статуи, глиняную посуду, деньги и драгоценности.
Долгое время город считали мифическим, и там может находиться огромное множество артефактов, в том числе древние египетские корабли. Там же была коронована легендарная царица Египта, Клеопатра.
После этого многие из этих находок подняли со дна, чтобы перейти в музейные коллекции. Многие ученые сходятся на том, что город затонул в середине VIII века. Точных причин катастрофы пока не найдено, но есть предположения, что было крупное землетрясение, вызвавшее цунами.
Данвич, Англия
Этот город, по утверждениям ученых, был одним из крупнейших городов Англии в начале XI века. Город находился практически у берега моря, но в течение XIV столетия здесь прошло несколько сильнейших штормов, которые и утянули город на дно.
Сохранились оборонительные укрепления от шторма, но спасти его все же не удалось.
Современные ученые нашли на месте города останки четырех церквей и доходного дома, а также многочисленные дома и корабли.
Порт-Ройал, Ямайка
Город, расположившийся сейчас под водой, долгое время считался пристанищем пиратов и бандитов в Карибском море. Славился он еще и тем, что ежегодно туда заходило больше судов, чем во все английские порты вместе взятые.
В городе было множество борделей, бродяг, игорных домов и забегаловок.
Но 7 июня 1692 года всему пришел конец: здесь произошло мощное землетрясение, повлекшее за собой катастрофические разрушения: всего за несколько минут более половины города погрузилось в воду вместе с жителями. Затем были гейзеры и цунами. Всего погибло 5 тысяч человек. Половина из них – от рук мародеров, грабивших уцелевшие строения.
Неаполис, Тунис
Этот город обнаружили совсем недавно – только в 2017 году. Здесь все еще сохранились памятники, улицы и даже сосуды, в которых делали традиционный для местных широт соус гарума.
В принципе, город считался столицей этого соуса – именно здесь производили набольшее количество этого продукта во всей империи.
Опять же, город уничтожило то же цунами, что смыло Александрию. Пока там мало что удалось найти, но поиски не останавливаются.
Дварака, Индия
Древний город, по преданиям, существовал порядка 10 тысяч лет, а построен был по указанию бога Кришны всего за одну ночь. Некоторые древние летописи указывают, что здесь было множество садов и богато обставленных дворцов. Этот же город иногда называли «городом золота».
Существуют и легенды, в которых говорится, будто здесь существовало по меньшей мере шесть поселений с тем же названием, и все они утонули в Аравийском море.
Поиски города начались в 90-е годы прошлого века благодаря находке в виде кирпичной стены. Оказалось, что схема Двараки, которую описывали в древних манускриптах, совпадала со схемой города, которую обнаружили археологи. Позже там же нашли остатки фундаментов, монеты, керамику и другие предметы возрастом не в одно тысячелетие.
Ученые уверены, что причиной падения города стало цунами, правда, подтвердить это невозможно. Местные власти не одобряют проведения на месте города раскопок.
Павлопетри, Греция
Этот город считается одним из наиболее старых затонувших городов – его история насчитывает более 5 тысяч лет.
Открыли Павлопетри относительно недавно – в 1967 году. Уникален он тем, что здесь после затопления никому ничего не удалось построить. Просто потому, что город ни разу не появлялся на поверхности после своего затопления.
Хоть за многие века, проведенные под водой, множество зданий разрушилось, город все же узнается благодаря видимой планировке улиц. Например, относительно недавно удалось создать точную реконструкцию затонувшей местности города.
В принципе, здесь действительно есть, что поизучать: во время раскопок были найдены глиняная посуда, доисторическое кладбище, руины религиозных и жилых построек.
Причиной затопления стало все то же землетрясение. Павлопетри страдал от них не раз, но именно то, что произошло за тысячу лет до н.э., погубило город.
Самабах, Гватемала
Этот город очень долго считался всего лишь легендой, но в 1996 году один из дайверов-любителей Роберто Самайоа нашел в озере Атитлан руины. Он, конечно, не понял, что это, а в его рассказы мало кто поверил. Именно об этом озере говорится в легенде майя: они уверены, что первые люди вышли из этого водоема.
Правда, в 2008 году группа заинтересовавшихся археологов решила проверить, а вдруг оно? И в итоге они нашли город, ушедший под воду более 2 тысяч лет назад.
Судя по всему, город постигло нечто внезапное: там нашлись нетронутые ритуальные принадлежности и дорогущие ценности.
Ученые считают, что Самабах был городом-религиозным центром. Некоторые уверены, что он находился на небольшом острове, который мог погрузиться под воду из-за оползня или извержения вулкана.
Байи, Италия
Этот город можно назвать центром развлечений Древнего Рима. Это место называли убежищем порока такие великие умы, как Сенека и Цицерон. По выходным сюда приезжали богачи, чтобы потратиться, а бедняки с окрестностей устремлялись, чтобы поживиться.
Этот город находился недалеко от Неаполя, и здесь стояли роскошные виллы со всем необходимым для уик-энда богача: фонтаны, бассейны, рыбные пруды и термальные источники.
Интересно то, что Байи под водой оказывался частенько из-за колебаний земной коры. Уцелевшую часть города быстро разграбили сарацины, а чуть позже по населению ударила малярия.
Сейчас же на месте древнего города устроен дайвинг-центр: различные конторы за умеренную плату могут предложить вам поплавать там, где когда-то развлекались сильные мира сего.
Ши-Чен, Китай
Этот город затопили в 1959 году во время строительства гидроэлектростанции. В конце концов, что нам древние развалины, если с лампочкой хочется жить здесь и сейчас?
Ши-Чен находится на дне искусственного озера Циндао, которое известно своей чистейшей водой и большим количеством островов.
Ко всему прочему, оказалось, что затопление городу даже на пользу: в городе, которому уже 13 веков, не гуляет ветер и не разносит остатки былого величия. Сейчас сохранились даже деревянные балки на дне озера.
Тут тоже можно заняться дайвингом: для этого в начале нулевых специалисты специально искали наиболее живописные локации, чтобы развивать в этой местности туризм. Так что, если давно хотели слетать в Китай, вот вам еще одна удивительная точка на карте.
В целом, в мире постоянно находят что-то древнее и невероятное. Может быть, в скором времени и правда найдется тот самый город, что раньше был Атлантидой.
В целом, в мире постоянно находят что-то древнее и невероятное. Может быть, в скором времени и правда найдется тот самый город, что раньше был Атлантидой.
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