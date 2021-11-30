Не только Атлантида: какие древние города безвозвратно ушли под воду

Долгое время город считали мифическим, и там может находиться огромное множество артефактов, в том числе древние египетские корабли. Там же была коронована легендарная царица Египта, Клеопатра.

После этого многие из этих находок подняли со дна, чтобы перейти в музейные коллекции. Многие ученые сходятся на том, что город затонул в середине VIII века. Точных причин катастрофы пока не найдено, но есть предположения, что было крупное землетрясение, вызвавшее цунами.

Данвич, Англия

Этот город, по утверждениям ученых, был одним из крупнейших городов Англии в начале XI века. Город находился практически у берега моря, но в течение XIV столетия здесь прошло несколько сильнейших штормов, которые и утянули город на дно.