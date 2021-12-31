Вода не замерзает и в -50°C: что представляет собой Вилюйская ГЭС

Чем примечательна ГЭС

В истории строительства объекта примечательно то, что властям пришлось затопить колоссально маленькое количество земли. Довелось пожертвовать всего 2,3 тысячи га угодий в окрестностях нового объекта, что является мизерной площадью в сравнении с другими схожими объектами.

Возведение станции вели в действительно экстремальных условиях. Работы приходилось вести при температуре в -65°C, в те годы в регионе практически отсутствовали жилье и дороги, не было даже элементарных объектов инфраструктуры. Мастерам пришлось быть в прямом смысле слова первопроходцами, причем некоторые архитектурные решения были применены впервые именно здесь.