FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фоторепортажи 977 постов • 213 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фоторепортажи 
Вода не замерзает и в -50°C: что представляет собой Вилюйская ГЭС

Вода не замерзает и в -50°C: что представляет собой Вилюйская ГЭС (4 фото)

Автор:
31 декабря 2021 09:22
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Вилюйская ГЭС   в мире   вода   интересно   фото   якутия   
1236
4

В Якутии функционирует одна из крупнейших электростанций страны. Она располагается на вечной мерзлоте, а благодаря ее работе вода в реке не замерзает даже при -50°C. Объект является важным энергетическим центром России.


История открытия

Возведение ГЭС было связано с освоением северных территорий в период СССР. Открытие алмазных месторождений тоже сыграло большую роль в появлении электростанции. В средине 50-х годов прошлого столетия здесь были открыты такие известные рудники, как «Мир» и «Зарница». Дать необходимое количество электроэнергии для обеспечения работ могла только целая станция.

×
×

Со второй половины 50-х конструкторы института «Гидропроект» стали разрабатывать план объекта. Спустя несколько лет уже началось строительство. Интересно, что строительные работы шли еще в тот момент, когда план не был завершен до конца. В этой идее есть зерно логики, ведь до самого возведения станции нужно было совершить большое количество подготовительных действий. Гидроузел начали разрабатывать уже в 1960-м. Кстати, о том, как работают ГЭС при очень низких температурах.


Чем примечательна ГЭС

В истории строительства объекта примечательно то, что властям пришлось затопить колоссально маленькое количество земли. Довелось пожертвовать всего 2,3 тысячи га угодий в окрестностях нового объекта, что является мизерной площадью в сравнении с другими схожими объектами.

Возведение станции вели в действительно экстремальных условиях. Работы приходилось вести при температуре в -65°C, в те годы в регионе практически отсутствовали жилье и дороги, не было даже элементарных объектов инфраструктуры. Мастерам пришлось быть в прямом смысле слова первопроходцами, причем некоторые архитектурные решения были применены впервые именно здесь.


Для постройки станции необходимо было наладить транспортное сообщение, построить жилье и наладить речное снабжение. Уже к концу 60-х годов водохранилище заполнили водой, а в 1975 году строительство объекта наконец было завершено. С тех самых времен станция обеспечивает Якутию электроэнергией и вносит существенный вклад в энергетическую сферу всей страны.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фоторепортажи"
Метки: Вилюйская ГЭС   в мире   вода   интересно   фото   якутия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29k
Игорь 2 часа назад
Кстати, о том, как работают ГЭС при очень низких температурах.
==========
И как же? Видимо ответ - "работают тяжело, но работают".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Ваня 5 минут назад
очень информативный пост получился... не смог дочитать до конца...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Юрий 57 минут назад
Страшно красивое словосочетание - "колоссально маленькое".

Такое может написать не каждый робкий смельчак. Это вам не какая нибудь банальная оригинальность. Я был прямо таки угрюмо весел, прочитав такой оксюморон.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
yuriyakpp Час назад
Садись два. Реферат гавно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Mixalych 2 часа назад
А пост, собственно, где? Название прочитал, вступление тоже, а дальше?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дождётся ли подарочков ребятня? Всё зависит от вас Дождётся ли подарочков ребятня? Всё зависит от вас Где находится настоящий Татуин и что там осталось от "Звёздных войн" Где находится настоящий Татуин и что там осталось от "Звёздных войн" Тоннельный пороховой погреб в бухте Новик Тоннельный пороховой погреб в бухте Новик Церковь, которая стоит одна на вершине 40-метрового каменного столба Церковь, которая стоит одна на вершине 40-метрового каменного столба Заброшенные орудия МО-1-180 на острове Русский Заброшенные орудия МО-1-180 на острове Русский Заброшенная плотина высотой 262 метра Заброшенная плотина высотой 262 метра
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

405610



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
1
3
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
1 факт = 1 лайк: девушка рассказала о 17 годах жизни на острове в Тихом океане
2
46
1 факт = 1 лайк: девушка рассказала о 17 годах жизни на острове в Тихом океане
Набирающие популярность в сообществах
В каких случаях спорт оказывается бесполезен как способ снижения веса?
1
4
В каких случаях спорт оказывается бесполезен как способ снижения веса?
ВКонтакте и Memepedia объявили главные мемы года
0
17
ВКонтакте и Memepedia объявили главные мемы года
Дождётся ли подарочков ребятня? Всё зависит от вас
Дождётся ли подарочков ребятня? Всё зависит от вас
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Время интересных фактов
0
0

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#ватермарк#факты#в мире#аварии#Ynews#картинки#смешные#фильм#природа
#Юмор#животные#люди#кино#дтп#история#новости#добрые видео#дети#Китай
#интересно#прикол#новый год#подборка#авто аварии#интересное#приколы#Россия#коты#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться