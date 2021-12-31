Вода не замерзает и в -50°C: что представляет собой Вилюйская ГЭС

В Якутии функционирует одна из крупнейших электростанций страны. Она располагается на вечной мерзлоте, а благодаря ее работе вода в реке не замерзает даже при -50°C. Объект является важным энергетическим центром России.
История открытия
Возведение ГЭС было связано с освоением северных территорий в период СССР. Открытие алмазных месторождений тоже сыграло большую роль в появлении электростанции. В средине 50-х годов прошлого столетия здесь были открыты такие известные рудники, как «Мир» и «Зарница». Дать необходимое количество электроэнергии для обеспечения работ могла только целая станция.
Со второй половины 50-х конструкторы института «Гидропроект» стали разрабатывать план объекта. Спустя несколько лет уже началось строительство. Интересно, что строительные работы шли еще в тот момент, когда план не был завершен до конца. В этой идее есть зерно логики, ведь до самого возведения станции нужно было совершить большое количество подготовительных действий. Гидроузел начали разрабатывать уже в 1960-м. Кстати, о том, как работают ГЭС при очень низких температурах.
Чем примечательна ГЭС
В истории строительства объекта примечательно то, что властям пришлось затопить колоссально маленькое количество земли. Довелось пожертвовать всего 2,3 тысячи га угодий в окрестностях нового объекта, что является мизерной площадью в сравнении с другими схожими объектами.
Возведение станции вели в действительно экстремальных условиях. Работы приходилось вести при температуре в -65°C, в те годы в регионе практически отсутствовали жилье и дороги, не было даже элементарных объектов инфраструктуры. Мастерам пришлось быть в прямом смысле слова первопроходцами, причем некоторые архитектурные решения были применены впервые именно здесь.
Для постройки станции необходимо было наладить транспортное сообщение, построить жилье и наладить речное снабжение. Уже к концу 60-х годов водохранилище заполнили водой, а в 1975 году строительство объекта наконец было завершено. С тех самых времен станция обеспечивает Якутию электроэнергией и вносит существенный вклад в энергетическую сферу всей страны.
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И как же? Видимо ответ - "работают тяжело, но работают".
Такое может написать не каждый робкий смельчак. Это вам не какая нибудь банальная оригинальность. Я был прямо таки угрюмо весел, прочитав такой оксюморон.