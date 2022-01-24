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В Алтайском крае родители выгнали 6-летнего ребёнка голым на мороз

В Алтайском крае родители выгнали 6-летнего ребёнка голым на мороз

Автор:
24 января 2022 12:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Алтайский край   видео   наказание   неблагополучная семья   ребенок   
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Горе-родители называют это воспитанием. Но в Следственном комитете считают иначе.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело на родителей, которые в целях воспитания выгнали малолетнего ребёнка на 20-ти градусный мороз.

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"В связи с появившейся в СМИ информацией об издевательствах над малолетним ребенком, которого, как сообщается, родители выгоняют на улицу без одежды, председатель СК поручил и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю Колесниченко И. В. возбудить уголовное дело и представить доклад о ситуации", - говорится на сайте СК.


Видеозапись с наказанным ребёнком опубликовала соседка многодетной семьи. По её словам, подобные методы воспитания родители 6-летнего мальчика практикуют не в первый раз.

Как удалось выяснить журналистам, органы опеки уже несколько раз забирали детей из семьи - мать дважды привлекалась по административной статье о неисполнении родительских обязанностей.


В семье проживает три ребёнка. Среднему исполнилось 5 лет, младшему - чуть больше года. На морозе оказался самый старший из них. Не так давно годовалого мальчика госпитализировали в больницу с кровоизлиянием и переломом. Как объяснили родители, один из старших детей случайно уронил братика. Так ли это на самом деле, будут выяснять следователи. Также правоохранители дадут оценку работе сотрудников системы профилактики в Шелаболихинском районе, в чьи обязанности входит надзор за семьями, которые состоят на учёте.

1/1Поддерживаете ли подобные методы воспитания?

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Метки: Алтайский край   видео   наказание   неблагополучная семья   ребенок   
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17  комментариев
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626
Алексей 57 минут назад
Ещё одни любители воспитывать через наказание. Традиция твою за ногу: меня лупасили и я буду лупасить, надо мной издевались и я буду издеваться.
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13k
Евгений 7 минут назад
Ну то есть детей там убивают, опёке пох*й. Неудивительно - с алкашей взять нечего и на детей им пох*й. А у нормальных родителей с деньгами - только свистни, сразу нарисуются.
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713
pinbalist 7 минут назад
Ты ещё вопросы задавать будешь?! Куртку ему дай, дура! Родителей на кол.
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−10
циновер 11 минут назад
все правильно
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921
SHAGREEN 15 минут назад
Пид..асов четвертовать нах...
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921
SHAGREEN 17 минут назад
Главное чтоб тётке, которая снимала, статью не пришили.
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8k
Ном-Номыч 18 минут назад
Насмотрелись фильмов про 300 спартанцев
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319
Irru 20 минут назад
Службы опеки, контролируйте уже этих многодеток, это изначально ненормально когда строгают детей в нищите, или в однушке по 5 детей. Строго на контроль всех ставить, такие семьи не любят детей и не занимаются ими. А то лезут к обычным семьям где ребенок в школе подрался, занимайтесь теми где остро необходимо!
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8k
Hunson Abadeer Полчаса назад
просто тварь мамаша.....
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26k
Vazari 39 минут назад
А худющий какой....Блять, головы бы поотрывал ублюдкам голыми руками.
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13k
* 54 минуты назад
Родителей выгнать голых в тайгу за 10 км от города и пусть попробуют добраться домой... Это просто ад какой-то.
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2k
Sergius SPb 59 минут назад
Это не Спарта.
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3k
foggen2 59 минут назад
Детей СРОЧНО в детский дом.Им там по любому будет лучше чем в этом.....Этом......Это даже гетто то не назвать....
Родителей-рубить ёлочки детушкам на Новый Год.
Круглогодично рубить.
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