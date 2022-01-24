В Алтайском крае родители выгнали 6-летнего ребёнка голым на мороз

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело на родителей, которые в целях воспитания выгнали малолетнего ребёнка на 20-ти градусный мороз.

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"В связи с появившейся в СМИ информацией об издевательствах над малолетним ребенком, которого, как сообщается, родители выгоняют на улицу без одежды, председатель СК поручил и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю Колесниченко И. В. возбудить уголовное дело и представить доклад о ситуации", - говорится на сайте СК.





Видеозапись с наказанным ребёнком опубликовала соседка многодетной семьи. По её словам, подобные методы воспитания родители 6-летнего мальчика практикуют не в первый раз.