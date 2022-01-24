В Алтайском крае родители выгнали 6-летнего ребёнка голым на мороз

Горе-родители называют это воспитанием. Но в Следственном комитете считают иначе.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело на родителей, которые в целях воспитания выгнали малолетнего ребёнка на 20-ти градусный мороз.
"В связи с появившейся в СМИ информацией об издевательствах над малолетним ребенком, которого, как сообщается, родители выгоняют на улицу без одежды, председатель СК поручил и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю Колесниченко И. В. возбудить уголовное дело и представить доклад о ситуации", - говорится на сайте СК.
Видеозапись с наказанным ребёнком опубликовала соседка многодетной семьи. По её словам, подобные методы воспитания родители 6-летнего мальчика практикуют не в первый раз.
Как удалось выяснить журналистам, органы опеки уже несколько раз забирали детей из семьи - мать дважды привлекалась по административной статье о неисполнении родительских обязанностей.
В семье проживает три ребёнка. Среднему исполнилось 5 лет, младшему - чуть больше года. На морозе оказался самый старший из них. Не так давно годовалого мальчика госпитализировали в больницу с кровоизлиянием и переломом. Как объяснили родители, один из старших детей случайно уронил братика. Так ли это на самом деле, будут выяснять следователи. Также правоохранители дадут оценку работе сотрудников системы профилактики в Шелаболихинском районе, в чьи обязанности входит надзор за семьями, которые состоят на учёте.
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Родителей-рубить ёлочки детушкам на Новый Год.
Круглогодично рубить.