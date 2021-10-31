Прохожие спасли ребёнка, запертого в машине на железнодорожном переезде

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Безалаберность взрослых людей порой поражает. Не найдя места для парковки у рынка, водитель решил, что машину можно оставить прямо на железнодорожном переезде, да ещё и запереть в ней маленькую девочку.
Инцидент произошёл в городе Уссурийске на улице Муданьцзянская. Одиноко стоящий автомобиль марки Nissan привлёк внимание прохожих тем, что был частично припаркован на железнодорожном переезде. В салоне находилась только маленькая девочка.
Владельцев машины поблизости не было.
Ситуация усугублялась тем, что к машине приближался грузовой состав. Ребёнку повезло, машинист маневрового тепловоза успел вовремя затормозить. А неравнодушные прохожие объяснили девочке, как разблокировать двери и откатили машину в безопасное место.
Ситуация усугублялась тем, что к машине приближался грузовой состав. Ребёнку повезло, машинист маневрового тепловоза успел вовремя затормозить. А неравнодушные прохожие объяснили девочке, как разблокировать двери и откатили машину в безопасное место.
В настоящий момент обстоятельства этого инцидента уточняются, но, судя по всему, одной профилактической беседой её родителям отделаться не удастся. По крайней мере, их ожидает штраф за парковку в неположенном месте.
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