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Прохожие спасли ребёнка, запертого в машине на железнодорожном переезде

Прохожие спасли ребёнка, запертого в машине на железнодорожном переезде (2 фото + 1 видео)

Автор:
31 октября 2021 15:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Автомобиль   Приморье   Уссурийск   видео   переезд   ребенок   
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Безалаберность взрослых людей порой поражает. Не найдя места для парковки у рынка, водитель решил, что машину можно оставить прямо на железнодорожном переезде, да ещё и запереть в ней маленькую девочку.

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Метки: Автомобиль   Приморье   Уссурийск   видео   переезд   ребенок   
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11  комментариев
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9k
Обама Бараков Час назад
Статья 125 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству.
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7k
Влад 23 минуты назад
тп 100%
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8k
кот базилий 38 минут назад
Морды разбить об капот, в магазин наверно бегом бежали оху...шие.
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211
SHAGREEN Час назад
Классический муданцзян.
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938
Евгений Час назад
название улицы говорит за человека, который так поступил...
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9k
kaboza Час назад
когда одноклеточные размножаются это страшно....
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4k
tamin Час назад
Что в голове у этих людей.
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