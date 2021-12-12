Ребенок провел 2 минуты под водой и выжил

13-летняя Мария Рита решила проверить, сколько она сможет продержаться под водой, задержав дыхание. Девочка набрала побольше воздуха, и положив ноги на борт, опустила голову в воду. В этот момент её длинные волосы попали в сливное отверстие. Девочка попыталась самостоятельно выбраться из водного плена, но это у нее не получилось.

Другие дети не сразу поняли, что происходит, а когда сообразили позвать на помощь взрослых, Мария полностью скрылась под водой.