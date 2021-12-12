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Ребенок провел 2 минуты под водой и выжил

Ребенок провел 2 минуты под водой и выжил (2 фото + 1 видео)

Автор:
12 декабря 2021 14:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Бразилия   бассейн   видео   волосы   ребенок   фильтр   
1595
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Обычные выходные бразильской семьи чуть не закончились трагедией. Дети, весело плескавшиеся в бассейне, не сразу заметили, что их подружка как-то странно ведёт себя под водой.

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Метки: Бразилия   бассейн   видео   волосы   ребенок   фильтр   
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725
Снежный Барс 3 часа назад
Слава Богу все хорошо
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3k
satra 2 минуты назад
Слово "апноэ" вам в вокабуляр.
Есть даже такая спортивная дисциплина у занимающихся фри дайвингом.
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18k
Luc72 58 минут назад
"Волосы попали в сливное отверстие..." КАК?
Сливали воду? Или все таки какой то заборник проточного фильтра? Не могли же сливать воду при посетителях.
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12k
Великий Кормчий 2 часа назад
Длинные волосы - вот самая большая опасность.
А две минуты под водой, без воздуха, в спокойном положении ни один коментатор не осилит.
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27k
Aqueronte 3 часа назад
2 минуты это страшно но неопасно. Хорошо что все обошлось.
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8k
Izrin Maria 3 часа назад
Для здорового тринадцатилетнего ребёнка пребывание под водой в течение двух минут - трудность скорее психологическая, чем физеологическая.
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