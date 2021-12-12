Ребенок провел 2 минуты под водой и выжил

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Обычные выходные бразильской семьи чуть не закончились трагедией. Дети, весело плескавшиеся в бассейне, не сразу заметили, что их подружка как-то странно ведёт себя под водой.
13-летняя Мария Рита решила проверить, сколько она сможет продержаться под водой, задержав дыхание. Девочка набрала побольше воздуха, и положив ноги на борт, опустила голову в воду. В этот момент её длинные волосы попали в сливное отверстие. Девочка попыталась самостоятельно выбраться из водного плена, но это у нее не получилось.
Другие дети не сразу поняли, что происходит, а когда сообразили позвать на помощь взрослых, Мария полностью скрылась под водой.
Другие дети не сразу поняли, что происходит, а когда сообразили позвать на помощь взрослых, Мария полностью скрылась под водой.
В течение двух долгих минут взрослые пытались вытащить ребёнка. Когда же, наконец, отцу удалось отрезать её длинные волосы, девочка уже была без сознания. Но после искусственного дыхания и непрямого массажа сердца она пришла в себя ещё до приезда медиков.
Мать девочки опубликовала видео в соцсетях для того, чтобы напомнить всем родителям об опасность оставлять детей без присмотра. В настоящий момент с Марией всё хорошо и дополнительная медицинская помощь ей не понадобилась. Если кому интересно, то вот норма по задержке дыхания под водой.
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Есть даже такая спортивная дисциплина у занимающихся фри дайвингом.
Сливали воду? Или все таки какой то заборник проточного фильтра? Не могли же сливать воду при посетителях.
А две минуты под водой, без воздуха, в спокойном положении ни один коментатор не осилит.
Попробуйте на досуге. Просто зажать нос и закрыть рот, без воды. Минута, минута 20 будет отличным результатом. Но не 2 минуты.
А когда полностью погружён в воду,плюс срабатывает психологическая атака с засасыванием волос и ,как следствие максимальная хаотическая физическая активность......Тут идут в расчёт другие параметры .....