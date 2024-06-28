Наполовину спиленное после ссоры дерево стало туристической достопримечательностью

История "полудерева" получила широкую огласку в мировых СМИ. Люди, живущие рядом с домом, возле которого растет распиленное дерево, утверждают, что к нему постоянно приходят фотографироваться гости города.
Наполовину спиленное дерево в пригороде Шеффилда (Великобритания), которое "появилось" после ссоры с соседями, стало туристической достопримечательностью с собственными отзывами в Google.
Конфликт произошел между Бхаратом Мистри и семьей Ли, которым за 70. В результате ожесточенного спора за территорию супруги решились на радикальные меры. Дерево было распилено пополам Ирен и Грэмом Ли.
Мистер Мисти сказал, что супруги были возмущены тем, что птицы свили гнездо и засыпали пометом подъездную дорожку. До "экстремальной стрижки" в 2021 году дерево простояло у их дома 25 лет. По словам местных жителей, спустя три года их улицу по-прежнему посещают гости города, чтобы посмотреть на него.
Дерево было отмечено как туристическая достопримечательность на Google Maps, и посетители начали оставлять отзывы.
"Интересное дерево, которое было разрезано пополам из-за вражды между соседями. Эта история также была в новостях, и было интересно посетить это место и увидеть, как новости превращаются в реальную жизнь. Google street view не обновлялся примерно 10 лет, поэтому вы можете увидеть оригинальное дерево до того, как его спилили. Не стоит ехать на большое расстояние, но если вы были поблизости, стоит навестить его", — написал один из рецензентов, поставивший три звезды.
На этой неделе ни Бхарат Мистрис, ни супруги Ли не отвечали на звонки репортеров. Но соседи говорят, что они так и не восстановила свои отношения с тех пор, как их ссора стала достоянием мировой прессы. Одна женщина, не пожелавшая называть своего имени, сказала:
"Я думаю, теперь это как достопримечательность. Сюда приходят все гуляющие, и все они выходят на улицу, чтобы посмотреть. Они подходят к дереву и фотографируют. Даже когда дома выставлялись на продажу, они использовали его как ориентир и говорили: "Это рядом с тем полудеревом". Оно стало знаменитым, так что теперь они могут оставить его в таком виде", — сказала одна женщина, пожелавшая не называть своего имени.
История "полудерева" получила широкую огласку в 2021. Выступая на одно из телешоу, мистер Мистри сказал, что был совершенно потрясен после того, как дерево было срублено. Мужчина рассказал, как он и его семья в ужасе наблюдали за тем, как команда дровосеков пилила их любимое дерево.
"Мы просили и умоляли их не делать этого, но они уже все решили. Это дерево должно было упасть. Я считаю, что они имеют право спиливать все, что нависает над его собственностью. Но вы должны спросить, зачем спустя 25 лет это делать?" — говорил он.
Источник:
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Раньше он был молод и спокойно всё мыл от птиц - теперь устал.
Или просто спилили половину КРОНЫ?