Наполовину спиленное после ссоры дерево стало туристической достопримечательностью

Наполовину спиленное дерево в пригороде Шеффилда (Великобритания), которое "появилось" после ссоры с соседями, стало туристической достопримечательностью с собственными отзывами в Google.

Конфликт произошел между Бхаратом Мистри и семьей Ли, которым за 70. В результате ожесточенного спора за территорию супруги решились на радикальные меры. Дерево было распилено пополам Ирен и Грэмом Ли.

Мистер Мисти сказал, что супруги были возмущены тем, что птицы свили гнездо и засыпали пометом подъездную дорожку. До "экстремальной стрижки" в 2021 году дерево простояло у их дома 25 лет. По словам местных жителей, спустя три года их улицу по-прежнему посещают гости города, чтобы посмотреть на него.

Дерево было отмечено как туристическая достопримечательность на Google Maps, и посетители начали оставлять отзывы.