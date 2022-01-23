2000-е в России: редкие кадры того неоднозначного времени

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В нулевые Россия ступила с поднятой головой. Раны после распада СССР начали немного заживать, стрелять на улицах стали меньше, а новый президент внушал доверие и дарил надежду на светлое будущее. А как в эти годы жилось вам?
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Журналист Сергей Доренко беседует с российскими солдатами, освободившими Грозный. Февраль 2000 года
Правительственная ложа во время первого заседания Госдумы третьего созыва. Январь 2000 года
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Метки: 2000 Жанаа Фриске ностальгия нулевые политика путин ретро
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Не только не помню, но и ни разу не видел.
Сейчас тоже подобные перечни вакансий встречаются. Только по прежнему реальная сумма ниже раза в два-два с половиной, чем указано. Если указано "от 40", то получишь максиму 20 как ни старайся.
Це кало - это говно . Надо было его там и утопить в Волге . Хотя говно не тонет .
Хопер инвест отличная компания , от других .