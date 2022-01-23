2000-е в России: редкие кадры того неоднозначного времени

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Отчаянные и красивые: как выглядели девушки в лихие 90-е

Режиссёр Сокуров и Путин поспорили о чеченском "падишахе" Кадырове и национализме на Кавказе

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Сокуров извинился за спор с Путиным перед главой и членами СПЧ. Режиссёр опасается за свою жизнь

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