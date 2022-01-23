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2000-е в России: редкие кадры того неоднозначного времени

2000-е в России: редкие кадры того неоднозначного времени (20 фото)

Автор:
23 января 2022 18:34
Метки: 2000   Жанаа Фриске   ностальгия   нулевые   политика   путин   ретро   
1732
20
В нулевые Россия ступила с поднятой головой. Раны после распада СССР начали немного заживать, стрелять на улицах стали меньше, а новый президент внушал доверие и дарил надежду на светлое будущее. А как в эти годы жилось вам?
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13  комментариев
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880
SHAGREEN 18 минут назад
По этой фотке можно роман написать, серию романов.
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1k
АлексЮстасу 2 минуты назад
ВИА Гра в концертных костюмах?
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16
Чурчхела 3 минуты назад
А город-то какой? Я в 2000-м 100 р. в день получал администратором парфюмерного бутика, пока готовился к поступлению в институт. 2500 выходило за нибуя. (город Понаехавшск)
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10k
Andrei 5 минут назад
Автор, может это покажется странным, но 2000-й год - это вовсе не нулевые и даже не двухтысячные. 2000-й год - последний год 90-х, 20-го века и 2-го тысячелетия.
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10k
Cornho 12 минут назад
Да, уже тогда начали носить это драньё и почему-то считать это красивым.

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10k
Cornho 13 минут назад
Помните это мороженое?



Не только не помню, но и ни разу не видел.
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18k
babuby 21 минуту назад
Вот такая была зарплата .....
Сейчас тоже подобные перечни вакансий встречаются. Только по прежнему реальная сумма ниже раза в два-два с половиной, чем указано. Если указано "от 40", то получишь максиму 20 как ни старайся.
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433
imho babuby 2 минуты назад
Раньше зп указывали "от" и после вычета налогов, а сейчас "до" и до вычетов налогов.
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1k
Viktor Полчаса назад
Цекало и Алсу во время гастрольного тура по Волге.

Це кало - это говно . Надо было его там и утопить в Волге . Хотя говно не тонет .
Хопер инвест отличная компания , от других .
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