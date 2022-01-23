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Поездка со вкусом: поезда прошлого и современности, способные удивить

Поездка со вкусом: поезда прошлого и современности, способные удивить (30 фото)

Автор:
23 января 2022 16:15
Метки: Прошлое   необычные поезда   современность   состав поезда   составы   старые поезда   
1248
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В мире существует немало поездов, большинство из которых довольно простенькие и примитивные. Однако среди них были, есть и будут составы, впечатляющие внутренним убранством или максимально живописным видом за окном. Именно о них и пойдет речь.

И начнём со знаменитого «Восточного экспресса», ставшего символом богатства прошлого столетия. Люксовый поезд отправился в свой первый маршрут «Париж – Константинополь» ещё в 1883 году и с тех пор продолжает курсировать.

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Ни для кого не секрет, что на нём путешествовало и немало знаменитостей, так что любой фактически может прикоснуться к истории и потом рассказывать, что ездил тем же поездом, что Елизавета II или Агата Кристи.


 «Ледниковый экспресс» не выделяется внутренней роскошью, зато признан лучшим панорамным поездом. Он проезжает через всю Швейцарию, через ущелья и горы, открывая прекрасный вид на Альпы.

Поездка на нём займет около 8 часов, что обусловлено непростым маршрутом. Ведь красно-белый поезд проходит даже через горный перевал на высоте 2 километров. К слову, путешествие на нём обойдется в сумму около 10 тыс. рублей.

Впечатляющим оказался и наш транссибирский экспресс «Золотой Орел». Правда, путешествие на нём может позволить не каждый, ведь стоимость 14-дневной поездки по туристическому маршруту начинается от 970 тыс. рублей.

«Золотой Орел» прокатит пассажиров от Москвы до Владивостока (и по некоторым городам Монголии)  с длительными остановками на экскурсию. Удивит поезд и своим внутренним роскошным убранством.

Ещё один поезд, который может впечатлить туристов – «Императорская Россия». Внешне он также ничем не примечателен, но внутри выделяется интересным дизайном. Конечной точкой маршрута на этом «экспрессе» - Пекин. Поэтому неудивительно, что частыми гостями здесь чаще всего выступают именно китайцы.

А теперь отвлечемся к футуризму прошлого. В 1979 году в США запускали «Суперпоезд» с ядерным двигателем. Внутри него были рестораны, каюты, как на кораблях и даже бассейн. Правда, долго он не проездил: проект признали убыточным и закрыли.

В 60-х годах своим внешним видом впечатлял «AeroTrain №02» - концепт монорельсового сверхзвукового поезда на воздушной подушке. Однако он не только интересно выглядел, но и успел немного поездить, достигнув в январе 1969 года скорость в 422 км/ч.

Но всё-таки самый необычный поезд курсировал на южном побережье Англии с 1896 по 1909 год и носил название «Daddy Long Legs». Это был вагончик на длинных «ногах» с размещенными для него рельсами под водой.

Длина построенной для него железной дороги составляла всего 4,5 км, поэтому путешествие над водой занимало всего 35 минут, что по тем временам не так уж и много.

На сегодняшний день лидером по числу экстравагантных поездов, безусловно, является Япония. Например, там есть пригородный поезд, оформленный в стиле IKEA. Благодаря тому, что компания оформила состав собственной дизайнерской мебелью, он выглядит удобно и необычно.

Есть у них и кошачья электричка, которую можно узнать по нарисованным на кабине машиниста усам. Внутреннее убранство вагонов украшено огромным количеством изображений кошек и уютной мягкой мебелью. Ну и, конечно, внутри можно посмотреть на «усатых полосатых».

Детям скучно в дороге? Есть специальный поезд для самых маленьких, где каждый вагон оформлен в стиле большой детской комнаты.  Все три электрички выглядят максимально уютно.

Чего не скажешь о курсирующих в США «казино на рельсах». Тут, как не сложно догадаться, всё по-взрослому. Войдя внутрь, пассажиры могут выбрать между игровыми автоматами и столами с крупье. Главное не проиграть все деньги, пока состав везет азартных гостей в Лас-Вегас.

А вот в Париже можно найти «Версальский дворец на колесах», внутри которого находятся точные копии скульптур, картин и фресок из бывшей резиденции французских монархов. Теперь с ними может ознакомиться любой желающий, севший на пригородный поезд.

Хотя аналог последнего можно встретить и в московском метро. Именно там перевозит пассажиров поезд «Акварель», внутри которого находятся репродукции картин Третьяковской галереи.

А какие необычные поезда, будь то пригородные, подземные или дальнего следования, знаете вы?

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Метки: Прошлое   необычные поезда   современность   состав поезда   составы   старые поезда   
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Sandmännchen (DDR) Час назад
Поездка со вкусом? …Вот настоящие прелести!
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126
Илья Sandmännchen (DDR) Час назад
А я бы с удовольствием и на таком прокатился. Куда-нибудь далеко-далеко. В тот же Владивосток. В детстве я обожал такие поездки... Задолбала гонка за деньгами и прочие повседневные проблемы, которые постоянно накрывают с головой...
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14k
куджо Час назад
По кругобайкальской жд интересный маршрут
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