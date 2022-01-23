Поездка со вкусом: поезда прошлого и современности, способные удивить

Ни для кого не секрет, что на нём путешествовало и немало знаменитостей, так что любой фактически может прикоснуться к истории и потом рассказывать, что ездил тем же поездом, что Елизавета II или Агата Кристи.

«Ледниковый экспресс» не выделяется внутренней роскошью, зато признан лучшим панорамным поездом. Он проезжает через всю Швейцарию, через ущелья и горы, открывая прекрасный вид на Альпы.