13 удивительных девайсов из прошлого, о существовании которых мало кто помнит

Давайте посмотрим на примеры забытых гаджетов и мультимедийных устройств из самых разных периодов развития цивилизации, когда человек уже умел развлекать себя и помогать себе различными механизмами и электроникой.
За последние 100 лет появилось, вероятно, столько же самых разных изобретений, сколько за всю предыдущую историю человечества. Скорость производства новшеств такая высокая, что устройства двадцатилетней давности не просто не актуальны — о них и вовсе мало кто помнит. А ведь у некоторых из них были интереснейшие, хоть и очень узкие сферы применения.
1. Оригинальный прототип iPod
2. Мне довелось сыграть в первую в истории аркадную игру Computer Space на выставке Long Island Retro Gaming Expo, 1970-е
3. Мутоскопы в Калифорнии, 1942 год
Мутоскопы — специальные автоматы, расположенные в публичных местах, для просмотра коротких движущихся кинороликов.
4. Один из первых телевизоров с плоским экраном (всего 10 см толщиной) и с возможностью записывать программы
Один из девайсов будущего, показанных на рынке товаров для дома в Чикаго 21 июня 1961 года.
5. Прототип первого смартфона Apple 1983 года
Он выглядел как гибрид сенсорного компьютера и телефона.
6. Отправка электронного письма с помощью акустического модема в таксофоне, начало 1980-х годов
7. Всё в одном: телефон, радио и держатель для туалетной бумаги
8. Наручный GPS-навигатор Plus Four Wristlet 1927 года
В часы вставлялись карты маршрута на небольших бумажных рулонах и после прокручивались вручную во время движения.
9. Smell-O-Vision — система, наполняющая залы кинотеатров определёнными запахами, связанными с тем, что показано в фильме, США, 1959 год
Устройство могло впрыскивать 30 разных запахов в зрительские кресла. Система использовалась в трёх специально оборудованных кинотеатрах США на фильме режиссера Джека Кардиффа «Запах тайны», причём в первый и последний раз. Зрителям не понравился шипящий звук подачи веществ, не все смогли их почувствовать, запахи не всегда синхронизировались с картинкой — в целом отзывы были плохими, и проект накрылся.
10. В моём номере в отеле есть классный будильник в стиле ретро
11. WikiReader — эксклюзивное устройство для чтения статей на Википедии
Выпускалось с 2009 по 2014 годы.
12. Запатентованное в 1886 году устройство для просмотра слайдов с питанием от керосина. Телевидение из 19 века!
13. iBook G3 — представитель ретро серии портативных компьютеров Apple
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Помню в каком то советском фильме командировочный опустил доллар что бы посмотреть стриптиз .Мадам в аппарате разделась до трусов и лифчика и начала снимать лифчик ,после чего остановилась и появилась надпись- хочешь посмотреть дальше опусти еще один доллар. Парень опустил ,после чего пленка перемоталась обратно . Вот такой облом вышел любопытному советскому гражданину.