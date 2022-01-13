13 удивительных девайсов из прошлого, о существовании которых мало кто помнит

За последние 100 лет появилось, вероятно, столько же самых разных изобретений, сколько за всю предыдущую историю человечества. Скорость производства новшеств такая высокая, что устройства двадцатилетней давности не просто не актуальны — о них и вовсе мало кто помнит. А ведь у некоторых из них были интереснейшие, хоть и очень узкие сферы применения.

1. Оригинальный прототип iPod