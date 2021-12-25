Более целого тысячелетия фараоны Древнего Египта заказывали строительство громадных пирамид в свою честь, которые также являлись их некрополем.
Фараоны часто после своей cмepти были поxopoнены внутри этих величественных пирамид с огромным количеством драгоценных вещей, наиболее необходимых им в Дуате (зaгpoбном мире).
Сегодня, чтобы посмотреть на эти величественные пирамиды, миллионы туристов со всех концов мира ежегодно прилетают в Египет. А ведь когда-то эти пирамиды напрямую отображали силу, могущество и богатство фараонов. Так почему же древние египтяне, а точнее фараоны закончили со строительством пирамид в свою честь, вскоре после начала Нового царства?
На самом деле учёные утверждают, что на эту тему существует 2 основные версии, про которые мы подробно расскажем прямо сейчас:
Когда и почему фараоны вообще начали строить пирамиды?
Во времена третьей и четвертой династий Древнего Египта, относящегося к периоду Древнего Царства, датируемого примерно 2686 — 2575 годами до н. э., Египет развивался огромными темпами, а его жители наслаждались экономическим процветанием и стабильностью.
Примерно в период Древнего царства фараоны начали занимать очень важное положение в египетском обществе. Именно в это время египтяне начали считать фараона не просто мужчиной наделенным властью, а рожденным на земле сыном Бога Солнца Ра и молодым Богом Гором, который правит ими всеми. Из-за этого в интересах всех было сохранить величие своего Бога в человеческом обличии и в полной неприкосновенности даже после cмepти его земной оболочки.
Египтяне считали, что после cмepти фараона, часть его духа (известная как «ка») оставалась в его теле. И чтобы должным образом заботиться о его духе, а также перерождении, тело фараона было мyмифициpoвaнo, а все необходимое, что могло понадобится фараону в загробной жизни, обычно xopoнилocь вместе с ним, включая жену, золотые сосуды, драгоценности, оружие, еду, мебель и другие подношения.
Первые пирамиды
Первые царские гробницы, где можно пoxopoнить фараона со всем его содержимым, египтяне начали высекать прямо в скалах и закрывать их прямоугольными конструкциями с плоскими крышами. Затем начали появляться небольшие и плоские каменные усеченные пирамиды, они назывались «мастабами», которые являлись древними предшественниками пирамид.
По мере усиления божественной власти фараонов, размеры усыпальниц, их сложность изготовления и стоимость несоизмеримо росла.
Но кардинально меняться всё началось с постройки первой ступенчатой пирамиды Джосера, которая была построена около 2630 г. до н.э. в Саккаре для одноименного фараона 3 династии и достигла 62 метра в высоту; на тот момент это было самая высокая постройка своего времени. Но затем пирамиды начали приобретать более популярный, скошенный/гладкий, а не ступенчатый вид.
Первые пирамиды были спроектированы как лестница в небо. Гладкие скошенные стороны пирамиды на верхушке символизировали лучи и были созданы, чтобы помочь душе царя подняться на небеса и присоединиться к богам, особенно богу Солнца Ра.
Великие пирамиды Гизы
Самой ранней гробницей, построенной как «настоящая» гладкая, а не ступенчатая пирамида, была Красная пирамида в Дахшуре, построенная для первого царя 4 династии. В дальнейшем все пирамиды будут именно гладкой, а не ступенчатой формы. Самой величайшей, высокой и известной пирамидой построенной в таком стиле, является легендарная пирамида Хеопса, в высоту достигающая колоссальные 147 метров.
В среднем на строительство большой пирамиды в Египте уходило от 10 до 60 лет. Это были очень дорогие и невероятно сложные каменные архитектурные сооружения, когда-либо построенные руками человека. Считается, что рабочая сила состояла из тысяч квалифицированных торговцев и оплачиваемых рабочих, но не рабов. Строительство пирамид было почетной и высокооплачиваемой профессией.
Пирамида Хеопса была построена как гробница для фараона Хуфу (Хеопса), второго царя Четвертой династии, правившего около 20 лет. Почти 4000 лет пирамида считалась самым высоким искусственным сооружением в мире. Это самая большая и самая старая из трех пирамид комплекса в Гизе, воплощение величия древнего Египта.
Рядом с пирамидой Хеопса в Гизе располагаются три небольшие пирамиды, построенные для цариц Хеопса, а также не менее величественная пирамида для его сына Хефрена (высотой 143 метра). Самая южная, поздняя и низкая из трёх египетских пирамид в Гизе называется пирамидой Микерина (в высоту 66 метров) и она была построена для сына Хефрена. Каждая пирамида входила в состав королевского погребального комплекса, который также включал храм в основании и длинную каменную дорогу (около 1 км в длину), ведущую на восток от плато к храму в долине.
В дополнение к этим основным пирамидам, рядом с пирамидами в Гизе располагается множество мастабов к востоку и западу от пирамиды Хеопса. Они были созданы для видных членов двора и дальних родственников. Быть пoxopoнeнным рядом с фараоном было большой честью и могло обеспечить себе пoчeтнoe место в загробной жизни.
Казалось бы, что каждый новый фараон старался строить в свою честь величественные пирамиды, доказать свое влияние и могущество...
Так почему эра пирамид закончилась?
Пирамиды продолжали строиться на протяжении пятой и шестой династий, но общее качество и масштабы их строительства за этот период снизились вместе с властью и богатством фараонов.
Последняя пирамида была построена основателем 18 династии Яхмосом I около 1525 г. до н. Э. Его преемник Тутмос I был первым фараоном, похороненным не в собственной пирамиде, а в Долине царей.
Почему так вышло?
Первая причина - религиозная
Религиозные изменения произошедшие в Египте к тому времени делали упор на строительство гробниц под землей, — это одна из возможных причин, по которой египтяне прекратили строительство грандиозных пирамид. «Во времена Нового Царства концепция путешествия фараона через Нижний мир стала чрезвычайно популярной, и для этого потребовались сложные планы гробниц, высеченных в скале под землей». Подземные гробницы, высеченные в Долине царей, хорошо вписывались в эту новую религиозную концепцию.
Вторая причина - финансовая (наиболее реальная)
Существует множество историй о том, что ещё при жизни фараонов многие гробницы часто разграбливали преступники, а царские захоронения бесследно исчезали. Очень частое разграбление пирамид, несомненно, сыграло свою роль в том, что фараоны прекратили их строить.
«Вряд ли бы вы, будучи фараоном, хотели бы смириться с мыслью, что после вашeй cмepти вашу пирамиду осквернят, разграбят, а с вашего тела снимут все царские регалии и драгоценности», — сказал Питер Дер Мануэлиан, профессор египтологии, преподающий в Гарвардском университете в одном из своих интервью.
На это фактор указывает и то, что ещё до того, как фараоны отказались от пирамид, погребальную камеру начали размещать не под самой пирамидой, а гораздо дальше, внутри секретных усыпальниц. Например, у последней царской пирамиды - пирамиды Яхмоса I в Абидосе, погребальная камера была замурована и построена на расстоянии более 0,5 км позади стоящей пирамиды.
Сохранился даже древний папирус, написанный человеком по имени Инени, который отвечал за строительство одной из последних гробниц. Инени писал, что «я руководил раскопками гробницы его величества в одиночестве - никто не видел, никто не слышал. Никто не должен был видеть или слышать, где должна располагаться гробница». Эта запись очевидно предполагает, что секретность также была главным соображением безопасности от разграбления гробниц.
Поэтому в дальнейшем всех фараонов стали xopoнить в одном месте - в Долине царей.
Естественный рельеф Долины царей может также объяснить, почему она стала излюбленным местом для королевских усыпальниц. «Пик Долины царей издали очень похож на пирамиду, созданную самой природой, поэтому в некотором смысле все королевские гробницы, построенные в долине, были помещены под пирамиду. Это стало дешевым и безопасным способом зaxopoнения. Да и охранять одно место было куда удобнее, чем массу разрозненных пирамид стоящих в пустыне», — сказал в одном из своих трудов Мирослав Барта, знаменитый египтолог, проректор университета в Чешской Республике.
Источник:
- Как сейчас выглядит дом, в котором Коля Герасимов нашел машину времени
- Когда начальник идиот: 14 неадекватных руководителей, которым хочется показать средний палец
- Сибирячка спасла черную пантеру из зоопарка
- Пятёрка любопытных фактов обо всём на свете
- Интересные факты с просторов интернета
Понравилось41
Единственный имеющийся кран, сломался.
"Странно, что не было перехода от строительства кособоких пирамид из примитивных необожженных кирпичей к кладке сооружений из крупных блоков с идеально выровненными гранями. Вчера не умели, а с утра проснулись, и смогли. Но еще больше удивляет регресс в строительстве, когда по сути, после постройки великолепных пирамид в Гизе, впоследствии египтяне вернулись к примитивному строительству пирамид из тех же примитивных глиняных кирпичей... разом разучились?"
Цикл фильмов "Загадки истории".
Фильм "Тайна семи пирамид".
Евреи ушли от фараонов и границы больше никто не умел строить.
Правда тут есть одно слабое место - евреи тоже не умеют строить. Евреи пришли в Одессу и стали кидать греков. Греки научили евреев танцевать сиртаки и ушли.
Евреи назвали сиртаки 7,40 и стали её танцевать. Пришли украинцы, сказали "це мое" , назвали сиртаки гопаком и стали скакать. Потом нашли скотомогильники Чингисхана, сказали снова " це моё ".
Сплясали гопака и назвали их древнейшими украинскими пирамидами.
Краткий курс истории древней Украины.(сам в акуе).
Мог бы тему продолжить, но я такое не курю, а с пива это можно только повторить за шумерами.
Всем Мира и Добра.
И с Рождеством.
Дарите подарки. Любите и будьте любимы.