Фараоны часто после своей cмepти были поxopoнены внутри этих величественных пирамид с огромным количеством драгоценных вещей, наиболее необходимых им в Дуате (зaгpoбном мире).

Сегодня, чтобы посмотреть на эти величественные пирамиды, миллионы туристов со всех концов мира ежегодно прилетают в Египет. А ведь когда-то эти пирамиды напрямую отображали силу, могущество и богатство фараонов. Так почему же древние египтяне, а точнее фараоны закончили со строительством пирамид в свою честь, вскоре после начала Нового царства?

На самом деле учёные утверждают, что на эту тему существует 2 основные версии, про которые мы подробно расскажем прямо сейчас:

Когда и почему фараоны вообще начали строить пирамиды?