Каскадеры-шоумены и их летающие машины, фотографии 1930-1940 годов

Одним из таких смельчаков был Джимми Линч. Он путешествовал со своей труппой по Соединенным Штатам, выполняя зрелищные трюки на хлипких машинах. Они перепрыгивали через легковые и грузовые автомобили, врезались в пылающие стены и заставляли свои автомобили опрокидываться на двух колесах.



Сам Линч прославился номером, в котором ехал на капоте "конной машины", которой управлял с помощью гидравлических тросов. Несмотря на то, что опрокидывания, аварии и трюки были основными элементами этих шоу, Линч также пропагандировал безопасность автомобилей. Он проводил тиспытания для Национального совета безопасности и обучал общественность тому, как правильно водить машину и как ее водить не стоит.