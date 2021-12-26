Каскадеры-шоумены и их летающие машины, фотографии 1930-1940 годов

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В начале 1930-х годов в США появилось зрелище для тех, кто жаждал острых ощущений. Авантюристы-автолюбители исполняли перед публикой потрясающие трюки - их машины ездили сквозь огонь, через препятствия, по трамплину, летали по воздуху над другими автомобилями или автобусами, разбивались "в хлам" и т. п.
Одним из таких смельчаков был Джимми Линч. Он путешествовал со своей труппой по Соединенным Штатам, выполняя зрелищные трюки на хлипких машинах. Они перепрыгивали через легковые и грузовые автомобили, врезались в пылающие стены и заставляли свои автомобили опрокидываться на двух колесах.
Сам Линч прославился номером, в котором ехал на капоте "конной машины", которой управлял с помощью гидравлических тросов. Несмотря на то, что опрокидывания, аварии и трюки были основными элементами этих шоу, Линч также пропагандировал безопасность автомобилей. Он проводил тиспытания для Национального совета безопасности и обучал общественность тому, как правильно водить машину и как ее водить не стоит.
Сам Линч прославился номером, в котором ехал на капоте "конной машины", которой управлял с помощью гидравлических тросов. Несмотря на то, что опрокидывания, аварии и трюки были основными элементами этих шоу, Линч также пропагандировал безопасность автомобилей. Он проводил тиспытания для Национального совета безопасности и обучал общественность тому, как правильно водить машину и как ее водить не стоит.
Чтобы лучше представить себе, какие люди становились автомобильными каскадерами в этих шоу-труппах, прочтите газетное объявление от 6 августа 1931 года:
"Разыскивается водитель, одинокий мужчина не старше 25 лет, для лобового столкновения с другим автомобилем на площадке торгово-выставочного центре Альбиона в связи с проведением Конгресса смельчаков (Congress of Daredevils) 19 августа. Должен врезаться в другой автомобиль на скорости 40 миль в час (64 км/ч) и подписать безоговорочный отказ от претензий на случай травмы или смерти. Назовите свою цену. Писать Б. Уорду Биму, Альбион, штат Нью-Йорк".
"Разыскивается водитель, одинокий мужчина не старше 25 лет, для лобового столкновения с другим автомобилем на площадке торгово-выставочного центре Альбиона в связи с проведением Конгресса смельчаков (Congress of Daredevils) 19 августа. Должен врезаться в другой автомобиль на скорости 40 миль в час (64 км/ч) и подписать безоговорочный отказ от претензий на случай травмы или смерти. Назовите свою цену. Писать Б. Уорду Биму, Альбион, штат Нью-Йорк".
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Еще одним известным каскадером и шоуменом был Эрл "Лаки" Тетер, который собрал труппу Hell Drivers и путешествовал с ней по стране, выполняя множество опасных автомобильных трюков.
Карьера Тетера трагически оборвалась, когда его машина не смогла перепрыгнуть через два автобуса Greyhound. Тетер был первым, кто придумал название "Hell Drivers" ("Адские водители"), которое впоследствии будет использоваться многими другими группами авантюристов-автолюбителей.
В этой статье собраны различные старинные фотографии тех времен, когда смельчаки развлекали толпы, разбивая машины и рискуя своей жизнью.
Карьера Тетера трагически оборвалась, когда его машина не смогла перепрыгнуть через два автобуса Greyhound. Тетер был первым, кто придумал название "Hell Drivers" ("Адские водители"), которое впоследствии будет использоваться многими другими группами авантюристов-автолюбителей.
В этой статье собраны различные старинные фотографии тех времен, когда смельчаки развлекали толпы, разбивая машины и рискуя своей жизнью.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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