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Каскадеры-шоумены и их летающие машины, фотографии 1930-1940 годов

Каскадеры-шоумены и их летающие машины, фотографии 1930-1940 годов (23 фото)

Автор:
26 декабря 2021 16:07
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   Прошлое   автомобильное   как это было   каскадеры   трюки   это интересно   
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В начале 1930-х годов в США появилось зрелище для тех, кто жаждал острых ощущений. Авантюристы-автолюбители исполняли перед публикой потрясающие трюки - их машины ездили сквозь огонь, через препятствия, по трамплину, летали по воздуху над другими автомобилями или автобусами, разбивались "в хлам" и т. п.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   Прошлое   автомобильное   как это было   каскадеры   трюки   это интересно   
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noName 2 часа назад
Надмозги херовы!"hydraulic cables" это некуа не "гидравлические тросы", "horsecar" не переводится как конная машина!Это тупо название вида повозки..Млять, я думал эпоха тупых промтовских переводов ушла,а н нет-тупо на фишки переехала
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