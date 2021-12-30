Древние технологии, которые остаются для нас загадкой даже сегодня

1314
6
Одни из самых интересных тайн прошлого - это поразительные технологии древних культур. Некоторые из них по-прежнему остаются для ученых загадкой. Как это было возможно при том уровне развития инструментов? Какие именно материалы использовались? Вопросов обычно больше, чем ответов.
1. Дамасская сталь
Дамасская сталь - термин, использовавшийся в нескольких западных культурах начиная со Средневековья и далее для описания типа стали, используемой в изготовлении мечей примерно с 300 г. до н.э. до 1700 г. н.э. Эти мечи характеризуются характерными полосами и пятнами, напоминающими текущую воду.
Об этом невероятном материале доподлинно известно немногое. Известно, что из дамасской стали изготовляли клинки, например, для крестовых походов (1095–1291). И она долгое время считалась лучшим материалом для изготовления оружия. Но явно вышла из моды пару сотен лет назад. Однако сегодня ее снова производят - вроде бы, как-то, что-то похожее на нее. Это точно не та дамасская сталь, которую делали много веков назад. Причины? Вероятно, основная причина - то, что секреты старых мастеров давно утеряны и их уже не восстановить.
Кроме того, сегодня дамасскую сталь чаще можно встретить в виде ножа повара, а не меча воина. Дизайн со сварным узором, полученный в результате процесса многослойной ковки, привлекает внимание. Его главное предназначение в 21 веке - быть красивым объектом, а не оружием войны.
Об этом невероятном материале доподлинно известно немногое. Известно, что из дамасской стали изготовляли клинки, например, для крестовых походов (1095–1291). И она долгое время считалась лучшим материалом для изготовления оружия. Но явно вышла из моды пару сотен лет назад. Однако сегодня ее снова производят - вроде бы, как-то, что-то похожее на нее. Это точно не та дамасская сталь, которую делали много веков назад. Причины? Вероятно, основная причина - то, что секреты старых мастеров давно утеряны и их уже не восстановить.
Кроме того, сегодня дамасскую сталь чаще можно встретить в виде ножа повара, а не меча воина. Дизайн со сварным узором, полученный в результате процесса многослойной ковки, привлекает внимание. Его главное предназначение в 21 веке - быть красивым объектом, а не оружием войны.
×
×
2. Римский бетон (на снимке - Колизей)
Бетон - это то, что мы считаем современным изобретением. Однако этот строительный материал или, по крайней мере, его предок существует уже много столетий.
Римляне добавляли в него в качестве связующего вещества вулканический пепел "пуццолан", который, как сообщается, делал бетон более долговечным. В то время как современный бетон рассчитан на 50 лет, древнеримский бетон сохраняется более 2000 лет, часто под водой.
И хотя технология изготовления бетона, в том числе с добавками, хорошо известна, точное сочетание ингредиентов "римского рецепта" никто не знает. Можно только продолжать экспериментировать, пытаясь добиться такого же результата.
Римляне добавляли в него в качестве связующего вещества вулканический пепел "пуццолан", который, как сообщается, делал бетон более долговечным. В то время как современный бетон рассчитан на 50 лет, древнеримский бетон сохраняется более 2000 лет, часто под водой.
И хотя технология изготовления бетона, в том числе с добавками, хорошо известна, точное сочетание ингредиентов "римского рецепта" никто не знает. Можно только продолжать экспериментировать, пытаясь добиться такого же результата.
3. Танк Леонардо да Винчи
Среди транспортных средств, которые спроектировал Леонардо да Винчи, был танк. Леонардо называл свой проект броневика многонаправленным и тяжеловооруженным орудием. Танк датируется концом 15 века. Был построен прототип, чтобы люди могли сами увидеть, что задумал мастер.
На снимке - замок Амбуаз в долине Луары и масштабная модель танка Леонардо да Винчи. Интерес да Винчи к созданию такого агрегата был скорее эстетическим, чем практическим. Идея танка заключалась в том, чтобы обескуражить противника и заставить его нервничать, а не чтобы вступать с ним в бой. Так что непонятно, как бы он сработал на практике - но как творение художника этот "танк" прекрасен.
На снимке - замок Амбуаз в долине Луары и масштабная модель танка Леонардо да Винчи. Интерес да Винчи к созданию такого агрегата был скорее эстетическим, чем практическим. Идея танка заключалась в том, чтобы обескуражить противника и заставить его нервничать, а не чтобы вступать с ним в бой. Так что непонятно, как бы он сработал на практике - но как творение художника этот "танк" прекрасен.
4. Вычисления Бхаскары
На рис.: теорема Пифагора - доказательство Бхаскары.
Вычислить вращение земного шара - дело сложное. Для этого пришлось дожидаться появления современной математики, верно? А вот и нет. Еще в 12 веке крупнейший индийский математик и астроном по имени Бхаскара сумел вычислить классический 365-дневный цикл, который мы все воспринимаем как должное.
Как отмечает издание Science Sensei, мы не знаем точно, как именно он сделал свои вычисления. С помощью счетов? Или существует система, о которой мы пока не знаем? Ответ на этот вопрос буквально написан в звездах.
Вычислить вращение земного шара - дело сложное. Для этого пришлось дожидаться появления современной математики, верно? А вот и нет. Еще в 12 веке крупнейший индийский математик и астроном по имени Бхаскара сумел вычислить классический 365-дневный цикл, который мы все воспринимаем как должное.
Как отмечает издание Science Sensei, мы не знаем точно, как именно он сделал свои вычисления. С помощью счетов? Или существует система, о которой мы пока не знаем? Ответ на этот вопрос буквально написан в звездах.
5. Греческий огонь
Древняя история полна сюрпризов. Один из них - сверхгорючая смесь, которую Византийская империя (ок. 395 г. н.э. - 1453 г.) запускала в своих противников. Некоторые считают, что греческий огонь был предшественником напалма. Как и печально известному изобретению ХХ века, греческому огню удавалось гореть даже при контакте с влажным веществом. Использовался он в морских боях и при осаде крепостей. Для метания применялись медные трубы, бочки, глиняные сосуды, которые забрасывались с помощью метательных машин. Это высокоэффективное оружие просуществовало до 14 века, а потом куда-то исчезло. Вместе с секретом изготовления.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Каскадеры-шоумены и их летающие машины, фотографии 1930-1940 годов
- Снимки из прошлого, которые заставят вас взглянуть на него по-новому
- Уникальные артефакты, глядя на которые и прошлое становится понятнее, и мурашки по коже бегут
- 20 интересных и загадочных исторических фото, которые станут понятны только после объяснения
- Как выглядел спортзал двести лет назад
Метки: Древние технологии Исторические факты Прошлое интересно секреты тайны прошлого технологии прошлого
16
Понравилось16
Новости партнёров
Ну-ка подробнее про 50 лет жизни бетона!
У меня родители живут в доме из бетона 1967г постройки, вроде не разваливается!
А АЭС в СССР строились в 60х годах - на 50 лет? И почему не сносят?!
И все гидроэлектростанции еще не сносят - по 60 лет, под водой!
И вообще, не было римского бетона, а был исскуственный камень!
Короче лень по каждому пункту разбирать, но пост гамно!
Скандалы, интриги, расследования!!!
Лучше глянул бы на ютюбе пару лекций нормальных историков про Рим, а может металлургов/кузнецов про дамаск или булат