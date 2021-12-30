Древние технологии, которые остаются для нас загадкой даже сегодня

Дамасская сталь - термин, использовавшийся в нескольких западных культурах начиная со Средневековья и далее для описания типа стали, используемой в изготовлении мечей примерно с 300 г. до н.э. до 1700 г. н.э. Эти мечи характеризуются характерными полосами и пятнами, напоминающими текущую воду.



Об этом невероятном материале доподлинно известно немногое. Известно, что из дамасской стали изготовляли клинки, например, для крестовых походов (1095–1291). И она долгое время считалась лучшим материалом для изготовления оружия. Но явно вышла из моды пару сотен лет назад. Однако сегодня ее снова производят - вроде бы, как-то, что-то похожее на нее. Это точно не та дамасская сталь, которую делали много веков назад. Причины? Вероятно, основная причина - то, что секреты старых мастеров давно утеряны и их уже не восстановить.



Кроме того, сегодня дамасскую сталь чаще можно встретить в виде ножа повара, а не меча воина. Дизайн со сварным узором, полученный в результате процесса многослойной ковки, привлекает внимание. Его главное предназначение в 21 веке - быть красивым объектом, а не оружием войны.