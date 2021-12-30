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Древние технологии, которые остаются для нас загадкой даже сегодня

Древние технологии, которые остаются для нас загадкой даже сегодня (6 фото)

Автор:
30 декабря 2021 12:14
Сообщество : Исторические факты
Метки: Древние технологии   Исторические факты   Прошлое   интересно   секреты   тайны прошлого   технологии прошлого   
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Одни из самых интересных тайн прошлого - это поразительные технологии древних культур. Некоторые из них по-прежнему остаются для ученых загадкой. Как это было возможно при том уровне развития инструментов? Какие именно материалы использовались? Вопросов обычно больше, чем ответов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Древние технологии   Исторические факты   Прошлое   интересно   секреты   тайны прошлого   технологии прошлого   
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3  комментария
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637k
Alexey Berestenko 2 часа назад
В то время как современный бетон рассчитан на 50 лет, древнеримский бетон сохраняется более 2000 лет, часто под водой.
Ну-ка подробнее про 50 лет жизни бетона!
У меня родители живут в доме из бетона 1967г постройки, вроде не разваливается!
А АЭС в СССР строились в 60х годах - на 50 лет? И почему не сносят?!
И все гидроэлектростанции еще не сносят - по 60 лет, под водой!
И вообще, не было римского бетона, а был исскуственный камень!
Короче лень по каждому пункту разбирать, но пост гамно!
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26k
Мангуст 54 минуты назад
Комментарий к фото
Ипать мои тапки! Узнать сколько лет каким то костям по химическому составу и радиоуглеродному анализу они могут, а определить ингридиенты и их количество в Римском бетоне нет. Я хуавею!
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1k
Sam Час назад
Ещё один миллениал перевирает старые передачи RenTV...
Скандалы, интриги, расследования!!!
Лучше глянул бы на ютюбе пару лекций нормальных историков про Рим, а может металлургов/кузнецов про дамаск или булат
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