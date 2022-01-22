Находки, с которыми люди не смогли разобраться сами, поэтому попросили помощи у интернет-знатоков

Ответ: «Это велосипедный фонарь Eveready. Такие можно было видеть на велосипедах и автомобилях во времена Второй мировой войны. Внутрь помещается батарейка, а форма фонаря позволяет направлять свет непосредственно перед транспортным средством, а не на обочину».

Автор фото: «ОБНОВЛЕНИЕ: я связалась с музеем, расположенным вверх по течению, и оказалось, что этот фонарь, наряду с четырьмя другими предметами аналогичной эпохи, был утерян 3 недели назад после того, как коробка с предметами была украдена. Они были невероятно благодарны, так как считали, что потеряли их навсегда. Спасибо одному из пользователей, который подсказал, что белая краска, вероятно, была номером из каталога музея!».

11. Вопрос: «Каково назначение этой серебряной ложки странной формы?»