Находки, с которыми люди не смогли разобраться сами, поэтому попросили помощи у интернет-знатоков

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. Вопрос: «Что это за ледяное явление, которое я обнаружил сегодня в лесу?»
Ответ: «Это морозные цветы, их появление связано с замерзанием влаги, выходящей из растений».
Так называемые морозные цветы могут образовываться, когда температура воздуха опускается ниже нуля, а почва ещё не замерзла. Из-за этого влага, находящаяся внутри растений, вытягивается наружу и застывает тонкими ледяными лентами. После такого явления растение, как правило, погибает.
2. Вопрос: «Что это за странно обгоревшее бревно, которое я нашел на кемпинге?»
Ответ: «Это "шведский факел", он горит дольше, чем дрова в костре»
Шведский факел изготавливается путем продольного разрезания верхушки бревна на несколько частей практически до основания, затем внутрь заливают немного горючей жидкости, дают ей впитаться, после чего поджигают. В варианте, представленном на фото, даже предусмотрен воздуховод.
3. Вопрос: «Нашел этот твердый пластиковый предмет в кухонном ящике. Автомобильный брелок для масштаба»
Ответ: «Это винная пробка от компании Rabbit. В комплекте также идет насадка»
4. Вопрос: «Что это за огоньки, которые словно горят за зеркалом отеля, где я остановилась?»
Ответ: «Это должно было быть "бесконечным зеркалом". Эффект бесконечности достигается путем размещения одностороннего зеркала перед обычным и помещения между ними источника света».
5. Вопрос: «Я нашел это в комиссионном магазине, но понятия не имею, что это такое. Это керамические цилиндры высотой около 15 см. Они глазированные снаружи и неглазурованные внутри. На основании выдавлено слово "здоровый"»
Ответ: «Это вертикальная жаровня для курицы. Лучше использовать её вместе с поддоном, чтобы жир стекал в него, а не в духо
6. Вопрос: «Что это за маленькие фарфоровые ангелочки/херувимы с кольцами в руках? Нашёл их в старой коробке с елочными украшениями, но я никогда их раньше не видел»
Ответ: «Это украшение, которое надевается на конические свечи».
7. Вопрос: «Что это за петля на концах обоих рукавов моей кофты? Кто будет вешать кофту за рукава? Для чего они?»
Ответ: «Эта флисовая кофта — часть куртки, которая надевается поверх неё. Петли кофты крепятся к рукавам куртки изнутри, чтобы флисовые рукава не вытаскивались из куртки, когда вы её снимаете».
8. Вопрос: «Купил новую рубашку. Этот небольшой пакетик был прикреплен к бирке. Для чего это нужно?»
Ответ: «Это для воротника рубашки. Вы вставляете пластиковые штуки в воротник, и они придают ему жёсткость»
9. Вопрос: «Что это за кожаная штука, которую мне прислали в коробке по подписке? Мы не можем понять, что это такое!»
Ответ: «Это кожаная закладка, которая цепляется на уголок страницы»
10. Вопрос: «Найдено в реке Манчестера, Великобритания (есть номер, написанный белой краской). Кажется, что внутри есть лампочка, но нет электрического механизма, ручка сверху нажимается и поворачивается, а затем отпускается с громким щелчком»
Ответ: «Это велосипедный фонарь Eveready. Такие можно было видеть на велосипедах и автомобилях во времена Второй мировой войны. Внутрь помещается батарейка, а форма фонаря позволяет направлять свет непосредственно перед транспортным средством, а не на обочину».
Автор фото: «ОБНОВЛЕНИЕ: я связалась с музеем, расположенным вверх по течению, и оказалось, что этот фонарь, наряду с четырьмя другими предметами аналогичной эпохи, был утерян 3 недели назад после того, как коробка с предметами была украдена. Они были невероятно благодарны, так как считали, что потеряли их навсегда. Спасибо одному из пользователей, который подсказал, что белая краска, вероятно, была номером из каталога музея!».
11. Вопрос: «Каково назначение этой серебряной ложки странной формы?»
Ответ: «Это ложка для чайницы. Ложка с короткой ручкой использовалась, чтобы отмерять чай из коробки, где он хранился, в чайник. В основном они были в обиходе с конца 1700-х до середины викторианского периода, хотя упоминания об их использовании датируются началом 1900-х годов»
12. Вопрос: «Моя клиентка только что нашла это в своём подвале, и мы в полном замешательстве»
Ответ: «Это приспособление для отделения зёрен кукурузы от початка. Ваше ещё и собирает зёрна в прозрачную ёмкость»
13. Вопрос: «Встроенная деревянная полка/шкаф в нашем новом доме»
Ответ: «Это место для стационарного телефона. Есть откидное сиденье, поскольку, скорее всего, это был единственный телефон в доме, который находился в коридоре, где обычно нет стульев. На нижней полке были прорези для телефонной книги и прочих записей. На верхней полке находился телефон. Отверстие прямо над верхней полкой с левой стороны — это то место, где шнур проходил через стену»
14. Вопрос: «Я нашла это среди инструментов моего дедушки. Металлический наконечник поворачивается и немного выдвигается, но я не могу отделить его от деревянного корпуса»
Ответ: «Это манок для птиц. Благодаря трению металлической части о деревянную ручку он издаёт чирикающий звук, тем самым привлекая птиц»
15. Вопрос: «Старые сплавленные монеты или фишки для покера? Эта странная стопка монет досталась мне в наследство от моего прадеда. Структура напоминает кварц, вся стопка весит 8 граммов, каждая монета имеет диаметр примерно десятицентовой монеты, но вдвое толще»
Ответ: «Это окаменелые лепестки криноидов, древней формы морской жизни, называемой морскими лилиями».
16. Вопрос: «Неглазурованный керамический предмет, приобретенный в наборе из 2 штук. Размеры: 24 см в длину, 9 см в ширину и глубиной 6 см»
Ответ: «Это керамический увлажнитель воздуха, в который наливается вода, после чего его вешают на обогреватель/батарею»
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