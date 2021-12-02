25 вопросов из «Что? Где? Когда?», на которые не смогли ответить знатоки

Телепередача «Что? Где? Когда?» обладает длинной и богатой историей. Эту игру любят люди во многих странах и играют на разных уровнях, даже проводят соревнования. Можно даже сказать, что в какой-то степени ЧГК стала этаким видом спорта – как и шахматы. Собрали для вас самые интересные вопросы, на которые не смогли ответить знатоки. Сможете побороться с ними?
Для того, чтобы было интереснее, ответы будут представлены в конце поста. Проверьте, поможет ли смекалка ответить вам на, казалось бы, простые вопросы. Вооружитесь бумагой, ручкой и небольшой толикой терпения.
1.Наполеон в первом послании французам по поводу принятия новой Конституции в лозунге «Свобода, равенство и братство» заменил слово «братство» на другое. Какое слово согрело душу миллионам французов?
2. Это даётся человеку дважды. Каждый раз бесплатно, а если человек захочет иметь это в третий раз, то за это нужно будет заплатить. Что это?
3. Кого решили изобразить на плакате против расизма, потому что они одновременно и белые, и чёрные, и азиаты?
4. «Цивилизация зародилась, когда человек вместо камня бросил…» Закончите афоризм Зигмунда Фрейда.
5. Один римский оракул всегда давал одинаковый ответ, когда граждане Рима его спрашивали: «Кто выиграет дело, я или мой противник?» Что он отвечал?
6. В 1874 году у профессора Роберта Кедзи родилась идея книги, на листах которой не было ни одного слова. Книга была разослана в 100 библиотек штата Мичиган. Пользоваться ею мог любой желающий, но при соблюдении определённых условий. Что из себя представляла книга «Тени стен смерти»?
7. В 2012 году британские учёные выяснили, что будит женщин, а что — мужчин. На втором месте в рейтинге раздражителей у женщин — капающая из крана вода, а у мужчин — завывание ветра. На третьем месте — шум на улице и жужжание мух соответственно. На четвёртом месте находится храп, который одинаково будит мужчин и женщин. Назовите, какие причины оказались на первом месте?
8. Фотовопрос. Что на этом автопортрете принадлежит не Сальвадору Дали?
9. Что в переводе с коми-зырянского языка означает слово «Ов»?
10. Уровень воды в пресноводном озере Баринго в Кении в самые жаркие дни не опускается, а поднимается. Из-за чего это происходит?
11. «Большинство людей едят слишком много. За счёт четверти съеденного живут они, а за счет трёх других четвертей живём мы». Назовите профессию героя романа Элизабет Херинг, которому принадлежат эти слова.
12. Когда Уолт Дисней построил первый парк развлечений, билеты на предлагаемые им аттракционы оказались дороже, чем у конкурентов. Что придумал Уолт Дисней для того, чтобы люди покупали его более дорогие билеты?
13. Режиссёр Никита Михалков, встречая одну актрису в коридорах «Мосфильма», долгое время качал головой и грустно говорил: «Эх ты, коза…» Что это была за актриса?
14. Владимир Набоков на авторских экземплярах своих произведений обычно рисовал бабочек. Но один раз он сделал исключение. Что Набоков изобразил на авторском экземпляре «Машеньки»?
15. В Нью-Йоркской публичной библиотеке есть специальная комната. Право находиться в ней ежегодно получают только девять избранных писателей. Они работают в полной тишине, но всё равно жалуются на шум. Что им мешает?
16. Что американский писатель Стивен Кинг назвал самой большой замочной скважиной в истории человечества?
17. Что, согласно старинной арабской мудрости, порождают сплошные солнечные дни?
18. Она расскажет вам о любви ценой собственной жизни. Кто она?
19. По‑туркменски монета — «тенге», а рыба — «балык». Что туркмены называют «балык‑тенге»?
20. Во второй половине XIX века в американском штате Кентукки можно было увидеть такую картину: мужчина, прогуливаясь, ест мороженое, а в какой‑то момент кладет его в карман и постепенно ускоряет шаг. Эти случаи вынудили власть штата издать закон, запрещающий ношение мороженого в заднем кармане. С какой целью проделывали этот трюк?
21. Когда директора национальной галереи в Лондоне спросили, какая картина занимает первое место по популярности, то он ответил: «Возможно, это картина Поля Делароша «Казнь леди Джейн Грей», судя потому, что около нее ежегодно…» Закончите ответ директора галереи.
22. Евангелие от Иоанна: «Перед тайной вечерей Иисус взял воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать их полотенцем, которым был подпоясан». Почему перед тайной вечерей нужно было умывать ноги?
23. В середине XIX века лондонские газеты писали, что их город поразила кожная болезнь. А как мы называем то, чему журналисты дали такое название?
24. Колесо, карандаш, свечка и расческа. По какому принципу футурологи объединили эти предметы в одну группу?
25. Почему в финских селениях на западе Лапландии было принято решение отказаться от уличного освещения после 22 часов?
ОТВЕТЫ
1.Собственность. Да, французы оказались теми еще… капиталистами.
2.Знатоки ответили, что это образование. А на самом деле ответ оказался куда проще – зубы.
3. Достаточно простой вопрос, который разлетелся на мемы. На агитационных материалах были панды. Знатоки подумали, что это шахматы.
4.Старик Фрейд был тем еще затейником, но даже здесь он оказался в какой-то степени прав. Для того, чтобы закончить афоризм, нужно было знать и то, что бросить можно не только что-то физически, но и фигурально. Правильный ответ: слово.
5. Казалось бы, тут все было бы очень просто: дело должен выиграть тот, кто прав, если бы не поправка на человеческую натуру. А ответ простой: «Выиграет тот, кто больше заплатит судье».
6. Кендзи обнаружил в краске, которую наносили на обои, мышьяк, поэтому выпустил каталог вредных обоев. Пользоваться им можно было в перчатках и только ограниченное время. Любой желающий мог узнать, от каких обоев нужно избавляться. Знатоки подумали, что посетители библиотеки вписывали часть своего генеалогического древа.
7. Женщины просыпаются от плача ребёнка, а мужчины — от автомобильной сигнализации. Знатоки смогли отгадать женский раздражитель, но неверно назвали мужской. Им показалось, что парней заставляет просыпаться обычный будильник.
8. Шея. Здесь необходимо знать и о самом Дали, и в принципе об искусстве. Картина называется «Автопортрет Сальвадора Дали с рафаэльевской шеей».
9. Фамилия. В средние века зыряне носили только имена, а с приходом русских у них появились фамилии. Так как русские фамилии чаще всего заканчивались на –ов, то в коми-зырянском языке этим словом стали обозначать еще и фамилии. А ваша фамилия кончается на –ов?
10. Вода поднимается из-за того, что животные в жару приходят на озеро купаться. Один только бегемот весит около 3 тонн. Знатоки предположили, что уровень воды поднимается, потому что с гор сходят ледники.
11. Речь идёт о герое романа «Служанка фараона», который был врачом. Знатоки решили, что слова принадлежат повару, который всегда пробует собственные блюда.
12. Уолт Дисней предложил размещать кассы в центре парка. На пути к ним дети видели столько аттракционов, что потом родители уже не могли им отказать. Знатоки подумали, что билеты продавали в банках.
13. Людмила Гурченко. Никита Михалков хотел привлечь её к съёмкам одного из своих фильмов, а она уехала играть роль Козы в совместном советско-румынском фильме «Мама». Знатоки подумали, что это Алиса Фрейндлих.
14. Куколку, как несовершенство этого произведения.
15. Храп, который раздаётся, когда один из писателей засыпает в идеальной тишине. Знатоки подумали, что писатели мешают друг другу, перелистывая книги при работе.
16. Интернет. Мнение знатоков — телевидение. Видимо, «подглядывать» за событиями гораздо проще через всемирную паутину.
17. Пустыню. Знатоки подумали, что солнечные дни порождают неверие в дождь. Так что они, можно сказать, угадали.
18. Знатоки подумали, что это бабочка. Но в действительности это оказалась ромашка. В конце концов, именно на ней гадают «любит, не любит».
19. Здесь ответ очевиден – рыбная чешуя. Знатоки, правда, подумали, что это ключ.
20. Вскоре после появления мороженого ковбои подметили, что лошадям оно тоже по душе. Этой страстью стали пользоваться конокрады, которые проходили мимо лошади, а та шла следом. Знатоки подумали, что так мужчины имитировали наличие пистолета в заднем кармане.
21. Приходится менять протертый паркет. Видимо, картина будоражила многих.
22. Во времена Иисуса трапезу принимали лежа. А для того, чтобы грязные ноги вдруг случайно не оказались у лица соседа, их было принято мыть перед едой.
23. Наружная реклама. Много ли городов в России, где наружная реклама не мозолит глаза?
24. Они не изменятся в будущем. И даже не так важно, что футурологи тут ошиблись.
25. Знатоки подумали, что все дело в том, что яркий свет якобы привлекает всякую живность. Но оказалось, что все куда проще. Туристы и местные жители так смогут наблюдать за северным сиянием.
На сколько вопросов смогли ответить вы?
Источник:
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на 11 у меня было 2 версии - повар и врач.