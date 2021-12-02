25 вопросов из «Что? Где? Когда?», на которые не смогли ответить знатоки

Для того, чтобы было интереснее, ответы будут представлены в конце поста. Проверьте, поможет ли смекалка ответить вам на, казалось бы, простые вопросы. Вооружитесь бумагой, ручкой и небольшой толикой терпения.

1.Наполеон в первом послании французам по поводу принятия новой Конституции в лозунге «Свобода, равенство и братство» заменил слово «братство» на другое. Какое слово согрело душу миллионам французов?