Сотрудник похоронного бюро ответил на странные вопросы

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Смерть - это одна из самых непростых и неоднозначных тем, которая до сих пор табуирована в обществе.
Гробовщик и сотрудник бюро отвечает на популярные и жутковатые вопросы, связанные с проводами людей в последний путь. На своем YouTube-канале Виктор Суинин сделал подборку из странных вопросов, не скрывая всех аспектов этой сложной темы.
"Грустит ли работник морга, когда умирает кто-то из его близких?"
"Если коротко, то да. Это было одним из моих страхов, когда я пришёл в эту профессию. Но в определённый момент, когда вы видите перед собой мёртвое тело, вы просто переходите в рабочий режим. Мой дедушка скончался несколько месяцев назад, и, думаю, мне было так же грустно, как и всем".
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"Когда я умру, съест ли меня моя кошка?"
"Я не раз слышал о подобном от своих коллег. Кошки вообще всеядные - они могут приспособиться к чему угодно".
"Когда умирает человек, носящий контактные линзы, ему их вынимают?"
"Да, я всегда снимаю контактные линзы, потому что одна из вещей, которые нам нужно сделать, - закрыть рот и глаза умершему. Для этих целей у нас даже есть специальное устройство".
"Что работники морга делают с органами после бальзамирования? Если их не отдают на донорство, то куда они пропадают?"
"Если вы не разрешили отправить свои органы на донорство, то они останутся внутри вашего тела. В процессе сначала очищают артерии, а потом и внутренние органы, внутри которых скапливаются жидкости и газы. Так на похоронах будет на один повод для беспокойства меньше".
"Важный вопрос. Что вы делаете с людьми, которые весят этак килограммов под двести? Они влезают в гробы, или вы делаете для них специальные? Никакой фэтфобии, я сам толстяк".
"На самом деле, у нас есть множество гробов размера плюс-сайз. Когда к нам попадает кто-то большой, мы измеряем его по локтям и подбираем подходящий вариант".
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Свекровь утверждают, что если человек носит зубной протез, то хоронят вместе с ним. Так ли это? Кто в курсе? Она носит съемные протезы и требует, чтобы, когда умрет, отдали вместе с одеждой в морг. Вопросы смерти поднимаются ею часто, так что не удивляйтесь. Это любимая тема для разговора между делом. Мы привыкли.((
https://www.ivi.tv/watch/51004https://www.ivi.tv/watch/51004