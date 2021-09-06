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Сотрудник похоронного бюро ответил на странные вопросы

Сотрудник похоронного бюро ответил на странные вопросы (6 фото)

Автор:
06 сентября 2021 14:34
Сообщество : Истории
Метки: Россия   вопросы   жизнь   интересное   истории   ответы   похороны   
1867
6
Смерть - это одна из самых непростых и неоднозначных тем, которая до сих пор табуирована в обществе.
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Метки: Россия   вопросы   жизнь   интересное   истории   ответы   похороны   
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38
Alexander Час назад
Ощущени статьи с иностранного сайта) работаю 15 лет санитаром и первый раз слышу о приспособлении для снятия линз....
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702
Ksenia2 18 секунд назад
Сомневаюсь, что в России у покойников вынимают линзы. Да и закрыть глаза трупу они, думаю, никак не мешают. Они же тончайшие.
Свекровь утверждают, что если человек носит зубной протез, то хоронят вместе с ним. Так ли это? Кто в курсе? Она носит съемные протезы и требует, чтобы, когда умрет, отдали вместе с одеждой в морг. Вопросы смерти поднимаются ею часто, так что не удивляйтесь. Это любимая тема для разговора между делом. Мы привыкли.((
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178
PaulineWitch 14 минут назад
Фильм на тему поста
https://www.ivi.tv/watch/51004https://www.ivi.tv/watch/51004
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1k
голландец Полчаса назад
У нас гроб, как огурчик, отборный, на любителя!
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11k
uutb Час назад
А, еще, в этом бизнесе крутятся очень-и-очень не хилые деньги и жесточайшая конкуренция. Вспомните драку на Хованском кладбище Москвы...
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