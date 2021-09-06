Сотрудник похоронного бюро ответил на странные вопросы

"Если коротко, то да. Это было одним из моих страхов, когда я пришёл в эту профессию. Но в определённый момент, когда вы видите перед собой мёртвое тело, вы просто переходите в рабочий режим. Мой дедушка скончался несколько месяцев назад, и, думаю, мне было так же грустно, как и всем".