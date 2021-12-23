Почему небо голубое? Простые ответы на сложные детские вопросы

Часто родители теряются, когда впервые слышат этот вопрос. И многие отвечают: ну, потому что голубое…

Но даже если вы не работаете в сфере оптики, можно вспомнить школьный курс физики.

Свет состоит из 7 смешанных цветов (и тут на помощь приходит радуга): красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый.