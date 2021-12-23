Почему небо голубое? Простые ответы на сложные детские вопросы

Дети – цветы жизни. Когда они говорят первое слово, родители радуются, а после бесконечно расстраиваются. Ведь они часто болтают, и болтают без умолку. А еще они постоянно задают вопросы, на которые тяжело не просто ответить, но ответить так, чтобы было понятно. Собрали самые частые детские вопросы и ответы на них.
Почему небо голубое?
Часто родители теряются, когда впервые слышат этот вопрос. И многие отвечают: ну, потому что голубое…
Но даже если вы не работаете в сфере оптики, можно вспомнить школьный курс физики.
Свет состоит из 7 смешанных цветов (и тут на помощь приходит радуга): красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый.
Так вот, лучам солнца приходится пробиваться через толстую атмосферу земли, и далеко не всем цветам это удается. А вот голубой оказался самым стойким. А если чадо спросит, что такое атмосфера, расскажите и об этом. В конце концов, чем больше знает ребенок, тем лучше.
Зачем существуют насекомые?
Если мама и папа постоянно борются с тараканами, мошками и комарами, то зачем они вообще нужны? Казалось бы, логичный вопрос, но ребенку стоит знать, что каждое существо на этой планете и правда для чего-то нужно.
Некоторые тараканы поедают разлагающиеся материалы, а вот комарами питаются многие другие животные – лягушки, птицы и даже стрекозы. А еще без них не было бы шоколада.
Откуда берется снег?
Актуальный вопрос, ответ на который тоже можно вспомнить благодаря школьным знаниям. Но здесь придется вооружиться листком и карандашом и приложить немного художественных усилий. Хотя если сможете все объяснить на словах, вы действительно гений педагогики.
Итак, вода из рек и морей испаряется, пар поднимается в атмосферу. Тот же процесс мы видим, когда в кастрюле закипает вода, в которую мы затем закидываем макароны или пельмешки.
Уже высоко над нашей головой капельки пара соединяются, а затем падают нам на голову в виде дождя. Если же на улице холодно, капли замерзают и превращаются в снежинки.
Почему трава зеленая?
Опять же, возвращаемся к школьной программе и вспоминаем шестой класс. Все представители живой природы должны питаться. И растения тоже относятся к этой категории. Просто у растений своя «каша»: солнечный свет, вода и углекислый газ. Чтобы перерабатывать эти самые вещества, у растений есть помощник: хлорофилл. И из-за его обилия в клетках растений, они зеленые. Иначе как еще поглощать солнечный свет?
Хлорофилл называть так не обязательно. Если ребенку 2-3 года, можно сказать, что это что-то вроде крови, как у человека, из-за чего кожа розовая.
Почему вымерли динозавры?
Очень многие дети интересуются динозаврами и так или иначе хотят стать археологами. Но как объяснить чаду, что на живом динозавре он никогда не покатается? Придется объяснить, что у науки есть несколько версий произошедшего с огромными ящерами.
Самая популярная и наиболее вероятная – на Землю упал крупный астероид, который значительно повлиял и на климат, и на всех животных: тогда из-за удара погибли не только динозавры, но и многие другие доисторические виды.
Также существует вероятность, что климат на Земле просто изменился: динозавры не смогли приспособиться к понижению температуры, пищи стало меньше, и в итоге они погибли. Жестоко, зато правда.
Почему дует ветер?
Нужно, в первую очередь, определиться, что такое ветер в понимании малыша. Холодный плотный воздух стремится к менее плотному и теплому. То есть движение воздуха – это и есть ветер.
Как правило, ветер дует в горизонтальном направлении, но иногда может и идти в вертикальном направлении. Еще на него влияют особенности ландшафта: если в городе ветра может и почти не быть, то, например, в открытом поле или у крупных водоемов он будет гораздо сильнее.
Почему стучит сердце?
На этот вопрос многие взрослые отвечают по-разному. Кто-то говорит, что сердце барабан, который можно услышать, приложив руку к запястью, а кто-то сравнивает его с мотором. Но лучше всего будет, если ребенок уже немного понимает, как устроен человек, рассказать ему оё том, что сердце – это мышца, как в руках и ногах.
Только сердце напрягается самостоятельно.
Почему мы слышим эхо?
Для объяснения этого явления вы можете взять миску с водой и камушек. Ведь, как известно, звук распространяется в пространстве волнами. Почти такими же, как и в море. И если звуковая волна наталкивается на препятствие, она отбивается назад.
Поэтому-то мы и слышим эхо: это как бы отражение звука.
Правда, возвращать звук способны не все поверхности: некоторые из них поглощают звук. А вот в горах, в помещениях без мебели и арках домов таких поглощателей нет, и мы слышим эхо.
Почему в разных частях мира разное время?
Вот мы и добрались до вопроса, в котором ребенку придется объяснить движение планет и солнца… Особенно если ваши родители живут далеко, и на новый год звонят поздравить на два-три часа раньше, чем год наступит у вас.
Лучше всего будет взять лампу и небольшой мяч. И таким образом показать, как движется земля и почему она разделена на 24 часовых пояса. Они еще показаны на глобусе с помощью 24 меридиан. Здесь нужно будет сказать, что у каждой из этих линий разница во времени составляет один час.
А еще у каждого часового пояса есть свой порядковый номер. Гринвичский меридиан – нулевой, а если двигаться от него вправо, количество часов будет прибавляться.
Откуда у мамы и папы деньги? Почему их нельзя просто напечатать?
Если у вас спросили о деньгах,
а ваша фамилия не заканчивается на –ман, -берг или прочие окончания, стоит задать вопрос жене, значит, у вас растет будущий экономист. Итак, воспитывайте у ребенка финансовую грамотность.
На вопрос, откуда у мамы и папы деньги, достаточно будет сказать, что это благодарность за полезные и важные дела. А почему нельзя напечатать столько денег, чтобы хватило всем – здесь не понимают даже многие взрослые.
Но все дело в том, что можно обратиться к экономике и истории возникновения бумажных денег. Хоть информация и будет несколько устаревшей, но даст общее понимание.
У каждой страны есть свои собственные запасы золота. А получать деньги металлическими монетами неудобно, поэтому во всех странах мира было решено использовать этакие билеты. Если напечатать больше бумажек, чем есть золота у страны, то их ценность значительно упадет. И в итоге придется ходить в магазин с тележками с деньгами. А ты разве хочешь возить за собой везде тележку?
Почему мальчики отличаются от девочек?
Здесь стоит отвечать скорее не в ключе «девочки любят розовое, а мальчики голубое», а так, как есть на самом деле: тело у девочек и мальчиков отличается, и это касается не только людей. Ведь и мальчику могут нравиться танцы, и девочке футбол.
В таких случаях на помощь могут прийти различные детские энциклопедии и атласы о физиологии человека, в который описывается биология. Если же ребенок пока мал для такого, можно описать в общих чертах: большинство самок рожает, а большинство самцов дают им необходимый для этого материал. Как правило, такого ответа будет достаточно. А потом – атласы.
Почему люди не летают?
Смеяться над таким вопросом не нужно: в конце концов, можно ведь ответить, как есть и рассказать о строении крыльев. А если ребенок поинтересуется, зачем для этого обязательно нужны крылья, можно рассказать, что есть сила притяжения, которая не дает улететь с Земли человеку, дому, дереву и даже воде.
Источник:
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А вот роли их в биологии обьяснять действительно нужно, например обьяснять полезность насекомых опылителей. Говорить что пчелы опыляют цветы и растения дают семена.
А говорить "без насекомых не будет шоколада" это глупо, потому что это ничем не обьясняется в последствии и не подтверждается.
Насчет почему трава зеленая - совершенно не правильно.
А) Максимум энергии в солнечном спектре приходится на желтый, так что если бы растения питались энергией то трава была бы фиолетовой поглощая максимум.
Б) Но при этом максимум количества фотонов в солнечном спектре приходится на красный и если собрать весь красный из белого спектра то получится зеленый. Растения это квантовые машины и антенны хлорофилов поглощают максимум доступных фотонов, а не максимум энергии и именно поэтому трава зеленая.
Про ветер тоже полная фигня. Холодный и теплый воздух никуда не стремятся.
Берел лавовую лампу и говоришь - теплый воздух легче и всплывает, а на его место течет холодный воздух - и вот как это течение и создает ветер. А нагревается воздух землей прогретой солнцем, так что источником ветра на самом деле является солнце. И точно также как и в лавовой лампе сгустки могут далеко плыть и перемещаться так и воздух может перемещаться в атмосфере на большие расстояния.
Деньги это овеществленный человеческий труд, и чтобы не носить с собой все что мама и папа сделали для обмена на другие нужные вещи были созданы специальные товары которые не тратятся и не полезны ни каким другим образом кроме того что их сложно произвести или подделать.
Если у тебя есть одно яблоко - ты им дорожишь и не отдашь за машинку. Если у тебя целый вагон яблок - то ты не ценишь их так же сильно. Но было бы несправедливо если бы мама и папа отдавали произведенные ими товары за яблоки, а кто-то их печатал. Именно поэтому деньгами и стали такие вещи как золото, его сложно найти, оно не ржавеет и оно в целом бесполезно, хотя и красиво блестит.