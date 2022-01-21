Спасатели помогли 300-килограммовой женщине из Светлогорска вылететь в Москву на операцию

В шесть лет она подхватила воспаление лёгких и начались проблемы с весом: к 22 годам — 125 кг, сейчас ей 37, а вес приблизился к 300 кг.
С августа 2020-го Ксения не выходит из дома — здание, в котором она живет, старое и лестница может просто рухнуть под ее весом. Продукты домой приносит 14-летняя дочка, Варя. Она же помогает по дому, старается следить за правильным питанием и является почти единственной ниточкой, связывающей маму с внешним миром.
Вместе они даже разработали систему тренировок, чтобы Ксения смогла вернуться к нормальной жизни.
В 2020 на консилиуме в Минздраве женщине сказали, что она может сделать операцию по квотев Калининграде, но надо ждать очереди. Взяться за лечение был готов известный в регионе хирург Павел Затолокин. С 2006 года он возглавлял операционный блок Калининградской областной клинической больницы, в совершенстве владел техникой сложных оперативных вмешательств на органах брюшной полости при экстренных и плановых операциях, значительную часть которых составляли эндоскопические. Он был специалистом в области хирургии метаболического синдрома и, в частности, специализировался на операциях по усечению желудка. Увы, но своей очереди на операцию Ксения так и не дождалась - в декабре 2021-го произошло несчастье - врач трагически погиб в горах Кабардино-Балкарии.
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Чтобы вылететь на операцию в Питер, где Ксении готовы сделать платную операцию, ей пришлось бы для начала похудеть, по меньшей мере на 100 кг. Об истории несчастной женщины и ее, в буквальном смысле, безвыходном положении, рассказал телеграм-канал MASH.
Но, кажется, эта история закончится хэппи-эндом.
После поста в MASH инфу о Ксении увидели и наконец-то обратили на неё внимание. 20 января медики и спасатели помогли женщине выйти из дома: со второго этажа ее спускали два отряда МЧС — страховали и поддерживали.
«Накануне спасатели приезжали в квартиру, осмотривали проёмы дверей и совещалисьчто делать, так как поднять женщину и перенести в машину скорой на носилках было невозможно», — рассказал "Рамблер".
источник в МЧС. Ксения смогла сама выйти из квартиры и спуститься со второго этажа. Её страховали спасатели. Каждый шаг давался женщине с трудом, одышка заставляла присаживаться через каждые 2-3 ступени и отдыхать 20-30 минут. «Забраться в машину скорой тоже была проблема. Для женщины сделали импровизированные ступени из паллеты и бетонного блока», — рассказал источник.
Все закончилось благополучно, Ксению посадили в машину и отвезли в Храброво. Оттуда она с дочкой улетела на лечение в столицу. Операция по спасению и доставке в аэропорт продолжалась с 11.00 утра и до 18.00 вечера.
Вместе с журналистами MASH и всеми, кто принимал участие в спасательной операции желаем Ксении здровья и удачи!
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Одно дело лишний вес, друго - ожирение третьей степени. Почему решилась на операцию именно сейчас, когда отъелась до того, что уже не в состоянии самостоятельно передвигаться. Что не давало это сделать два, три или пять лет назад?
Нет у меня жалости к таким людям. Рабы своей зависимости, как наркоманы и алкоголики.
Знаю я это ничего не есть Все, что в промежутках между ОГОВОРЕННЫМИ приемами пищи (завтрак обед...),вообще НЕ СЧИТАЕТСЯ!!!
А если , кроме шуток, то никакой человек не может нарушить ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ФИЗИКИ, например, закон сохранения энергии в замкнутой системе, в данном случае, организме.
Даже если человек просто лежит сутками, он тратит энергию, не так много, как шахтер в забое, но тратит. В конечном итоге все это превращается в тепло и нагревает пространство вокруг...
Если человек тратит на ЭТО пусть 1500 ККалорий, то если он будет вводить в себя МЕНШЕЕ КОЛИЧЕСТВО, то он никак не может не то что пополнеть, а даже поддерживать МАССУ на этом уровне. Это невозможно ФИЗИЧЕСКИ, ну никак. Да, есть еще уровень "обводнения" и прочие мелочи, влияющие на вес, вернее, массу, но это несущественно.
Так что, когда кто то при мне оправдывается тем, что у него "гормоны", я не верю.