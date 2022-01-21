Спасатели помогли 300-килограммовой женщине из Светлогорска вылететь в Москву на операцию

С августа 2020-го Ксения не выходит из дома — здание, в котором она живет, старое и лестница может просто рухнуть под ее весом. Продукты домой приносит 14-летняя дочка, Варя. Она же помогает по дому, старается следить за правильным питанием и является почти единственной ниточкой, связывающей маму с внешним миром.

Вместе они даже разработали систему тренировок, чтобы Ксения смогла вернуться к нормальной жизни.

В 2020 на консилиуме в Минздраве женщине сказали, что она может сделать операцию по квотев Калининграде, но надо ждать очереди. Взяться за лечение был готов известный в регионе хирург Павел Затолокин. С 2006 года он возглавлял операционный блок Калининградской областной клинической больницы, в совершенстве владел техникой сложных оперативных вмешательств на органах брюшной полости при экстренных и плановых операциях, значительную часть которых составляли эндоскопические. Он был специалистом в области хирургии метаболического синдрома и, в частности, специализировался на операциях по усечению желудка. Увы, но своей очереди на операцию Ксения так и не дождалась - в декабре 2021-го произошло несчастье - врач трагически погиб в горах Кабардино-Балкарии.