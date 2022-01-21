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Спасатели помогли 300-килограммовой женщине из Светлогорска вылететь в Москву на операцию

Спасатели помогли 300-килограммовой женщине из Светлогорска вылететь в Москву на операцию (2 фото + 1 видео)

Автор:
21 января 2022 21:45
Сообщество : Истории
Метки: 300-килограммов   МЧС   лишний вес   ожирение   полнота   светлогорск   спасатели   
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В шесть лет она подхватила воспаление лёгких и начались проблемы с весом: к 22 годам — 125 кг, сейчас ей 37, а вес приблизился к 300 кг.

С августа 2020-го Ксения не выходит из дома — здание, в котором она живет, старое и лестница может просто рухнуть под ее весом. Продукты домой приносит 14-летняя дочка, Варя. Она же помогает по дому, старается следить за правильным питанием и является почти единственной ниточкой, связывающей маму с внешним миром.

Вместе они даже разработали систему тренировок, чтобы Ксения смогла вернуться к нормальной жизни.

В 2020 на консилиуме в Минздраве женщине сказали, что она может сделать операцию по квотев Калининграде, но надо ждать очереди. Взяться за лечение был готов известный в регионе хирург Павел Затолокин. С 2006 года он возглавлял операционный блок Калининградской областной клинической больницы, в совершенстве владел техникой сложных оперативных вмешательств на органах брюшной полости при экстренных и плановых операциях, значительную часть которых составляли эндоскопические. Он был специалистом в области хирургии метаболического синдрома и, в частности, специализировался на операциях по усечению желудка. Увы, но своей очереди на операцию Ксения так и не дождалась - в декабре 2021-го произошло несчастье - врач трагически погиб в горах Кабардино-Балкарии.

Чтобы вылететь на операцию в Питер, где Ксении готовы сделать платную операцию, ей пришлось бы для начала похудеть, по меньшей мере на 100 кг. Об истории несчастной женщины и ее, в буквальном смысле, безвыходном положении, рассказал телеграм-канал MASH.

Но, кажется, эта история закончится хэппи-эндом.

После поста в MASH инфу о Ксении увидели и наконец-то обратили на неё внимание. 20 января медики и спасатели помогли женщине выйти из дома: со второго этажа ее спускали два отряда МЧС — страховали и поддерживали.

«Накануне спасатели приезжали в квартиру, осмотривали проёмы дверей и совещалисьчто делать, так как поднять женщину и перенести в машину скорой на носилках было невозможно», — рассказал "Рамблер".

источник в МЧС. Ксения смогла сама выйти из квартиры и спуститься со второго этажа. Её страховали спасатели. Каждый шаг давался женщине с трудом, одышка заставляла присаживаться через каждые 2-3 ступени и отдыхать 20-30 минут. «Забраться в машину скорой тоже была проблема. Для женщины сделали импровизированные ступени из паллеты и бетонного блока», — рассказал источник.

Все закончилось благополучно, Ксению посадили в машину и отвезли в Храброво. Оттуда она с дочкой улетела на лечение в столицу. Операция по спасению и доставке в аэропорт продолжалась с 11.00 утра и до 18.00 вечера.

Вместе с журналистами MASH и всеми, кто принимал участие в спасательной операции желаем Ксении здровья и удачи!

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Метки: 300-килограммов   МЧС   лишний вес   ожирение   полнота   светлогорск   спасатели   
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66k
parallax 3 часа назад
Глупо ссылаться на болезнь. Толстеют не от болезни, а от переедания.
Одно дело лишний вес, друго - ожирение третьей степени. Почему решилась на операцию именно сейчас, когда отъелась до того, что уже не в состоянии самостоятельно передвигаться. Что не давало это сделать два, три или пять лет назад?
Нет у меня жалости к таким людям. Рабы своей зависимости, как наркоманы и алкоголики.
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2k
Moon24 9 минут назад
Это чудовище .Зачем его лечить ? Пусть сработает естественный отбор
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19k
Luc72 12 минут назад
Сейчас начнется "это гормоны виноваты...", "ничего не есть и полнеть".
Знаю я это ничего не есть
Все, что в промежутках между ОГОВОРЕННЫМИ приемами пищи (завтрак обед...),вообще НЕ СЧИТАЕТСЯ!!!


А если , кроме шуток, то никакой человек не может нарушить ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ФИЗИКИ, например, закон сохранения энергии в замкнутой системе, в данном случае, организме.
Даже если человек просто лежит сутками, он тратит энергию, не так много, как шахтер в забое
, но тратит. В конечном итоге все это превращается в тепло и нагревает пространство вокруг...
Если человек тратит на ЭТО пусть 1500 ККалорий, то если он будет вводить в себя МЕНШЕЕ КОЛИЧЕСТВО, то он никак не может не то что пополнеть, а даже поддерживать МАССУ на этом уровне. Это невозможно ФИЗИЧЕСКИ, ну никак. Да, есть еще уровень "обводнения" и прочие мелочи, влияющие на вес, вернее, массу, но это несущественно.
Так что, когда кто то при мне оправдывается тем, что у него "гормоны", я не верю.
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−143
Сигизмунд Лазаревич 36 минут назад
зря так далеко везли. в лес выгнать, там похудеет ну или волки сожрут... так и так хорошо
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449
Гриша Дрищев Час назад
А ведь где этот извращуга что трахнул её в своё время? Где этот голодный утырок!
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99
Tanyutka 2 часа назад
Это ж сколько сумок с едой таскает бедная дочка Варя, чтобы маман могла нажрать такой вес?
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5k
Олег 2 часа назад
Удачи Ксении.
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59k
Александр Ломовицкий 3 часа назад
очень ,очень хорошие зубы . с плохими зубами такую жопу не накусаешь. как говорила моя бабушка переселенка с Поволжья - в нашем бараке толстых не было .

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