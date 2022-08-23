В Рязанской области полыхают пожары - огнём охвачено несколько тысяч гектаров леса

В области введён режим ЧС, но справиться с пожаром пока не получается.
Рязанская область сейчас напоминает фильм-катастрофу. Леса затянуты дымом и полыхает огонь, с которым борются тысячи сотрудников МЧС. В область уже стянули подмогу из людей и техники:
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И продолжают перебрасывать туда личный состав экстренных служб, сейчас трудятся уже тысячи сотрудников. Но борьба с огнём идёт тяжело.
Осторожно, в ролике много мата:
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АНТИФИШКИ
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