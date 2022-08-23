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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 123 поста • 14 подписчиков подписаться
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В Рязанской области полыхают пожары - огнём охвачено несколько тысяч гектаров леса

В Рязанской области полыхают пожары - огнём охвачено несколько тысяч гектаров леса

Автор:
23 августа 2022 14:27
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: МЧС   огонь   пламя   пожары   рязанская область   сотрудники   спасатели   
283
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В области введён режим ЧС, но справиться с пожаром пока не получается.

Рязанская область сейчас напоминает фильм-катастрофу. Леса затянуты дымом и полыхает огонь, с которым борются тысячи сотрудников МЧС. В область уже стянули подмогу из людей и техники:

И продолжают перебрасывать туда личный состав экстренных служб, сейчас трудятся уже тысячи сотрудников. Но борьба с огнём идёт тяжело.

Осторожно, в ролике много мата:

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: МЧС   огонь   пламя   пожары   рязанская область   сотрудники   спасатели   
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7  комментариев
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505
ChePaev 5 часов назад
А потому что изначально работники лесхоза и местного МЧС скрыли, думали сами втихаря справятся и упустили время, дали пожару распространиться, а когда уже из Москвы им позвонили "че за хня у вас там горит?, уже до нас гарь добралась!", признали, что ситуация патовая. Вот эта еще с советских времен привычка и боязнь расстроить начальство, сообщив ему плохие вести, и привела к тому что есть. В армии тоже такая же херня процветает сплошь и рядом. Теперь полетит наверняка все руководство регионального МЧС, и руководство лесного хозяйства региона, а кое кто еще и сядет.
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12k
Илларион Забродов Минуту назад
Самолёт Бе-200 набирает воду из реки Оки.
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428
piralexandr 2 минуты назад
Удачи вам, мужики! И без потерь.
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31k
Fat Lynx 5 часов назад
Да, мы смотрим новости... там пиз-де-ц.
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19k
ЦСКА 5 часов назад
ЖОПА
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6k
Shtoppi 6 часов назад
Кто-то костерок по пьяни не потушил или незаконные вырубки прячут?
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25
HalloFreeSpace 6 часов назад
Отчаянные ребята ...
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August

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