Учёные выяснили, почему одни люди толстеют, а другие нет

Они провели эксперимент. Собрали 85 добровольцев, кормили одинаково, давали одни и те же физические нагрузки. Вот только кто-то худел на ура, а у кого-то вес оставался на том же уровне или даже рос. В кишечном микробиоме 40% участников исследований выявили преобладание бактерий Bacteroides. Вот эта самая бактерия и не даёт похудеть, а не лень и отсутствие мотивации.

На вопрос "почему не худеешь" - можно с умным видом отвечать, что во всём виноваты бактерии.