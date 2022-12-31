Учёные выяснили, почему одни люди толстеют, а другие нет

Учёные из Дании подкинули нам ещё одну отмазку по поводу лишнего веса. Хлебобулочный комбинат и широкая кость - теперь не единственные виновники толстеньких щёчек и мягонького животика.
Учёные из Копенгагенского университета в Дании, выяснили, что оказывается, в кишечнике человека есть особая бактерия рода Bacteroides. Так вот, у кого этих бактерий много, обычно сложно худеют и весят на 10-20% больше тех, у кого этой бактерии мало или совсем её нет.
Они провели эксперимент. Собрали 85 добровольцев, кормили одинаково, давали одни и те же физические нагрузки. Вот только кто-то худел на ура, а у кого-то вес оставался на том же уровне или даже рос. В кишечном микробиоме 40% участников исследований выявили преобладание бактерий Bacteroides. Вот эта самая бактерия и не даёт похудеть, а не лень и отсутствие мотивации.
На вопрос "почему не худеешь" - можно с умным видом отвечать, что во всём виноваты бактерии.
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Кормит владельца? Уникальная какая..
Нет бы заняться гормональными исследованиями, они вместо этого идут по пути "британских учёных™".