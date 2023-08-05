Для справки, стандартная ширина сидений экономклассе на Боинге-747 – 45 см. В первом классе British Airways сиденье 61 см и оказалось, что для местных Винни Пухов это маловато. Кстати, мужик заплатил за то роковое для его жопы место 7000 фунтов стерлингов (примерно 855 000 рублей).

Не ну ладно, когда в детских качельках застреваешь, но застрять в кресле самолета это уже явно перебор!