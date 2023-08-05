А до этого мужик еще три часа сидел в ожидании спасателей.
Более 6 часов длился самый обычный рейс British Airways из международного аэропорта Муртала Мухаммед в Лагосе в лондонский аэропорт Хитроу. Самолет благополучно приземлился в 5.10 утра и вот тут началась самая настоящая сказка про Репку. Крупногабаритный пассажир первого класса внезапно понял, что самостоятельно встать со своего шикарного места он не сможет.
Все попытки борт экипажа своими силами вытащить толстяка оказались безуспешными, тогда было принято решение вызывать спасателей. Тем же пришлось потратить еще три часа, чтобы срезать перегородку и с помощью лебедки добыть бедолагу.
Для справки, стандартная ширина сидений экономклассе на Боинге-747 – 45 см. В первом классе British Airways сиденье 61 см и оказалось, что для местных Винни Пухов это маловато. Кстати, мужик заплатил за то роковое для его жопы место 7000 фунтов стерлингов (примерно 855 000 рублей).
Не ну ладно, когда в детских качельках застреваешь, но застрять в кресле самолета это уже явно перебор!
Источник:
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
такие негабаритные жопы возитьнужно в грузовом отсеке
И у них на это есть весьма весомые доказательства, так сказать, крупногабаритные.