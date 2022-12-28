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В Приморье из-за снегопадов люди оказались замурованы в своих домах

В Приморье из-за снегопадов люди оказались замурованы в своих домах

Автор:
28 декабря 2022 14:53
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: МЧС   Приморье   буран   вертолет   метель   снегопад   спасатели   сугробы   циклон   
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Спасатели работают в авральном режиме, жителей эвакуируют на вертолётах.

Неделю назад Приморье оказалось во власти циклона - метель и порывы ветра до 27 м/с. Дороги завалило сугробами в 2-3 метра, несколько поселков осталось без света, а люди просто не могли выйти на улицу.

К делу сразу подключились экстренные службы. Спецтехника работала во внештатном режиме, замурованных в собственных домах людей буквально откапывали и эвакуировали. Самыми «везучими» оказались местные охотники - они не обратили внимания на предупреждения о грядущем буране и отправились на промысел. В итоге чуть не погибли, чтобы вытащить их из снежной ловушки специально прислали вертолёт со спасателями.

По утверждениям местных властей: подача электричества восстановлена, дороги расчищают. В ближайшее время последствия стихии будут полностью устранены.

Но есть и такое видео от одной из жительниц посёлка Кавалерово в Приморье. Судя по её ролику, улицы в посёлке до сих пор заметены метровыми сугробами.

Администрация обещает это устранить при первой же возможности.

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Метки: МЧС   Приморье   буран   вертолет   метель   снегопад   спасатели   сугробы   циклон   
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11  комментариев
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viktor mazur 48 минут назад
Бери лопату и копай. Чего они все ждут?
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3k
WisImp Полчаса назад
Интересно что на видео одни женщины жалуются что из дома выйти не могут. У меня бабушка с дедушкой в сибири жили и там снег под 2 места мог выпадать. Чуть ли не тоннели от дома к главной дороге рыли и все двери, калитки и ворота всегда только внутрь открываются.
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Александр WisImp 8 минут назад
Причем тут Приморье и Сибирь, для Приморья, тем более прибрежных районов это аномальный снегопад, когда за сутки выпала трех месячная норма снега, исторический рекорд за всю историю метеонаблюдения. Поэтому и двери, и техники для расчистки и снегоходов народ, как то не привык держать
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10k
DumDum 52 минуты назад
Не могу удержаться:
1. Путин использует зиму, как оружие
2. В Приморье из-за снегопадов люди оказались замурованы в своих домах
3. Какие ещё нужгы доказательства, что мы сами обстреливаем ЗАЭС?
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12k
Kostick 2 часа назад
очень странно, для региона где большой снег не редкость, дверь открывающаяся наружу. всегда только внутрь, дабы расчистить, открыть, дальше расчищать
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0
Александр Kostick 4 минуты назад
для прибрежных, восточных районов Приморья большой снег как раз таки редкость, сейчас был исторический рекорд, а вот то что снега может не быть полностью вплоть до середины января, и сопки голые и унылые это как раз очень часто бывает.
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