В Приморье из-за снегопадов люди оказались замурованы в своих домах

По утверждениям местных властей: подача электричества восстановлена, дороги расчищают. В ближайшее время последствия стихии будут полностью устранены.

Но есть и такое видео от одной из жительниц посёлка Кавалерово в Приморье. Судя по её ролику, улицы в посёлке до сих пор заметены метровыми сугробами.