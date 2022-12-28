Спасатели работают в авральном режиме, жителей эвакуируют на вертолётах.
Неделю назад Приморье оказалось во власти циклона - метель и порывы ветра до 27 м/с. Дороги завалило сугробами в 2-3 метра, несколько поселков осталось без света, а люди просто не могли выйти на улицу.
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К делу сразу подключились экстренные службы. Спецтехника работала во внештатном режиме, замурованных в собственных домах людей буквально откапывали и эвакуировали. Самыми «везучими» оказались местные охотники - они не обратили внимания на предупреждения о грядущем буране и отправились на промысел. В итоге чуть не погибли, чтобы вытащить их из снежной ловушки специально прислали вертолёт со спасателями.
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По утверждениям местных властей: подача электричества восстановлена, дороги расчищают. В ближайшее время последствия стихии будут полностью устранены.
Но есть и такое видео от одной из жительниц посёлка Кавалерово в Приморье. Судя по её ролику, улицы в посёлке до сих пор заметены метровыми сугробами.
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Администрация обещает это устранить при первой же возможности.
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1. Путин использует зиму, как оружие
2. В Приморье из-за снегопадов люди оказались замурованы в своих домах
3. Какие ещё нужгы доказательства, что мы сами обстреливаем ЗАЭС?