В Москве спасатели случайно закрылись в квартире, которую должны были открыть

Это был явно не их день.
Курьёзный случай произошёл в Москве. Спасатели прибыли по вызову в дом по ул. Болотниковской, где жильцы захлопнули дверь и не могли попасть внутрь квартиры. Со своей работой они справились и решили проверить, всё ли в порядке. Бригада вошла в квартиру, да там и осталась. Замок заклинило и теперь было невозможно открыть дверь изнутри.
Профи совершили стратегическую ошибку, оставив инструменты в подъезде, а подручными средствами справиться не удалось. Спасатели предприняли несколько попыток, но потом всё-таки сдались и решили позвонить коллегам. Пришлось вызывать еще одну бригаду, чтобы освободить пленников квартиры с очень коварным замком.
Источник:
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Ну или трансформация субъекта в объект.