Cуд арестовал срочника из Дагестана, поглумившегося над памятником бойцам ГРУ

К ответственности привлекли не только героя видео, но и оператора, который весело хохотал за кадром, а затем выложил ролик в "Инстаграм".
В начале января два солдата-дагестанца из в/ч 31853, что дислоцируется в посёлке Молькино Краснодарского края, записали видео, как один из них глумится над монументом бойцам 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ. Главный герой видео, Давид Агарагимов, залез на постамент, наотмашь ударил один из памятников по "лицу", а затем принялся отрабатывать удушающие приёмы на другом. Его товарищ (некоторые СМИ пишут, что он не из Дагестана, а из Чечни), снимавший выходки Давида под одобрительный смешок, сразу выложил ролик себе в "Инсту".
Однако спустя несколько дней, когда видео начало расходиться по соцсетям, испугавшийся ответственности "оператор", удалил видео со своей странички. Но как вы понимаете, было уже поздно.
Источник:
11 января стало известно, что на Агарагимова завели уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Пусть не удивляет выбор статьи - памятник посвящен не только спецназовцам, но и всем бойцам (защитникам Отечества), павшим в локальных конфликтах.
А сегодня СМИ сообщили, что под раздачу попал и снимавший видео сослуживец Давида. Хороший прецендент, к слову. Ранее операторов, снимавших всякие непотребства оставляли за кадром, не привлекая к ответственности.
Обоих обвиняют по самой жёсткой, четвертой части статьи 354.1 УК. Вчера суд отправил братух-борцух в СИЗО на два месяца. И условными сроками они вряд ли отделаются, им грозит по 5 лет "курорта" где-нибудь в солнечном Магадане.
Источник:
- В Москве задержали тиктокера, курившего в храме
- Извинения не помогли: мигранта, швырнувшего в пенсионера огрызком яблока, выслали из России
- Начальника радиотехнических войск ВКС РФ арестовали по делу о крупной взятке
- Устроивший расстрел в казанской гимназии Галявиев впервые дал интервью
- Тиктокеру, закидавшему снежками машину ФСБ, дали почти три года колонии
Понравилось90
"При этом, если вандализм совершен в отношении мемориальных объектов, посвященных памяти погибших в период Великой Отечественной войны, или посвященных лицам, защищавшим Отечество или его интересы в период Великой Отечественной войны, или посвященных Дням воинской славы России в этот период (в том числе мемориальных музеев или памятных знаков на местах боевых действий), то наказание предусматривает:
-штраф в размере от 2-5 миллионов рублей;
- обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов;
- принудительные работы на срок до пяти лет;
- лишение свободы на срок до пяти лет."
Более того, кому-то кажется, что я пытаюсь чурок оправдать, так нет. Я бы был не против под нож весь этот кавказ пустить. Речь строго о законе, и о том, что это работает не правильно.