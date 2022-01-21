Cуд арестовал срочника из Дагестана, поглумившегося над памятником бойцам ГРУ

В начале января два солдата-дагестанца из в/ч 31853, что дислоцируется в посёлке Молькино Краснодарского края, записали видео, как один из них глумится над монументом бойцам 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ. Главный герой видео, Давид Агарагимов, залез на постамент, наотмашь ударил один из памятников по "лицу", а затем принялся отрабатывать удушающие приёмы на другом. Его товарищ (некоторые СМИ пишут, что он не из Дагестана, а из Чечни), снимавший выходки Давида под одобрительный смешок, сразу выложил ролик себе в "Инсту".

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Однако спустя несколько дней, когда видео начало расходиться по соцсетям, испугавшийся ответственности "оператор", удалил видео со своей странички. Но как вы понимаете, было уже поздно.