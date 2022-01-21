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Cуд арестовал срочника из Дагестана, поглумившегося над памятником бойцам ГРУ

Cуд арестовал срочника из Дагестана, поглумившегося над памятником бойцам ГРУ (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 января 2022 12:46
Сообщество : Криминал
Метки: арест   видео   краснодарский край   осквернение памятника   срочники   суд   
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К ответственности привлекли не только героя видео, но и оператора, который весело хохотал за кадром, а затем выложил ролик в "Инстаграм".

В начале января два солдата-дагестанца из в/ч 31853, что дислоцируется в посёлке Молькино Краснодарского края, записали видео, как один из них глумится над монументом бойцам 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ. Главный герой видео, Давид Агарагимов, залез на постамент, наотмашь ударил один из памятников по "лицу", а затем принялся отрабатывать удушающие приёмы на другом. Его товарищ (некоторые СМИ пишут, что он не из Дагестана, а из Чечни), снимавший выходки Давида под одобрительный смешок, сразу выложил ролик себе в "Инсту".

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Однако спустя несколько дней, когда видео начало расходиться по соцсетям, испугавшийся ответственности "оператор", удалил видео со своей странички. Но как вы понимаете, было уже поздно.

11 января стало известно, что на Агарагимова завели уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Пусть не удивляет выбор статьи - памятник посвящен не только спецназовцам, но и всем бойцам (защитникам Отечества), павшим в локальных конфликтах.


А сегодня СМИ сообщили, что под раздачу попал и снимавший видео сослуживец Давида. Хороший прецендент, к слову. Ранее операторов, снимавших всякие непотребства оставляли за кадром, не привлекая к ответственности.


Обоих обвиняют по самой жёсткой, четвертой части статьи 354.1 УК. Вчера суд отправил братух-борцух в СИЗО на два месяца. И условными сроками они вряд ли отделаются, им грозит по 5 лет "курорта" где-нибудь в солнечном Магадане.

Источник:

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Метки: арест   видео   краснодарский край   осквернение памятника   срочники   суд   
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29  комментариев
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23
Илья Час назад
Пусть закроют на несколько лет. По духу я интернационалист, но суть такова, что эта категория лиц "неизвестной национальности" действительно уже по горло достала своим беспределом.
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4k
Севастьян Секунду назад
Может всетаки посадят здесь ,а не отправят домой сидеть?
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739
герасим Полчаса назад
Надо было рядом с постаментом поставить два берёзовых крестика с фото " этих... слова не могу подобрать без мата" и написать на табличке: Эти люди оскверняли памятник.
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1k
Anton Chigurh Полчаса назад
ооох хорошо если на пятёрик оба уедут
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5k
Димыч Полчаса назад
Ждём сопливых извинений от родителей и борцух из Извинистана на камеру.
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28k
gfjhtgfjhf 41 минуту назад
Папа-мама уже извинились?
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1k
lafonten 41 минуту назад
Нах их арестовывать? Их удавить надо и свиньям скормить!
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12k
Majul 42 минуты назад
Вот есть кавказцы, а есть сука чурбанье тупое. Ярчайший пример последнего
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4k
Дмитрий 44 минуты назад
Хочется верить, что развернувшееся в последнее время государство не опой, а лицом в подобным преступлениям(драки, избиения лицами определенной национальности, оскорбления просто граждан с пожеланием вырезать всех русских, оскорбления памятников, танцы на фоне церквей и мечетей) не станет показательным эпизодом, а станут нормой жизни.
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26k
Батончик с маком 48 минут назад
Вполне справедливо отдать его для тренировок спецназовцам. Там ему будут и удушающие и рукиногивыдергивающие приемы. Хоть тренажёром поработает, пользу принесёт
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12k
Алек Стальский 57 минут назад
Зверьё... Их в клетках надо держать.
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2k
Андрей Евтушенков 58 минут назад
Госпада руководили республик СК, Вы с экранов вещаете про религию и воспитание, но на деле получаются мартышки за мариышками (это никакого отношения не имеет к образованным и воспитаным представителям), может пора принять координальные меры, ввиду того что мартышки опережают здравый смысл
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25
komap76 Час назад
если б не оператор, то никто бы не узнал бы о преступлении которое совершил этот срочник... а его вместо награды в тюрьму
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3k
Ivan Час назад
Ништяк статья. Да здравствует отечественное правосудие! Пора уже ввесть статью за мудачество, за что Хованского приняли, этих приняли. Это будет честно. А вот тот абсурд, что происходит-тошнотворные судилища чтоб общественность была довольна... Мерзко и противно! Обезьяны уголовный кодекс не нарушали. Точка. Нет такого запрета. Значит, можно. Да, обезьяны отвратительны, и совершили дурацкий поступок! Но это-не уголовное преступление. Стыдно за систему правосудия.
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586
Серега Час назад
Ну и земля им стекловатой....
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3k
дед Сергей Час назад
хорошая новость!
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1k
Viktor Час назад
Поддерживаю и одобряю ! Только так надо .
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2k
Sandmännchen (DDR) Час назад
Одобрям. За быдловатые шуточки надо ответить.
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8k
Rus77 Час назад
Этих тупых ослоё6ов, дальше вольера выпускать нельзя!
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8k
Ivan Час назад
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