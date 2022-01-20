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Скандал вокруг «Матросской тишины» разгорается все громче

Скандал вокруг «Матросской тишины» разгорается все громче (2 фото)

Автор:
20 января 2022 17:33
Сообщество : Криминал
Метки: арест   взятки   главврач   матросская тишина   петровка   суд   
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«Страж здоровья» взят под стражу. Сегодня главврач больницы при СИЗО №1 арестован судом на 2 месяца.
«Врач, излечись сам!» — эта фраза так и просится в ответ на последние публикации по поводу дела главврача СИЗО «Матросская тишина». Напомним, вчера стало известно о задержании Александра Кравченко по подозрению в получении взяток за «нужные» диагнозы.

Во власти главврача главного следственного изолятора страны было «назначить» арестантам такое заболевание, которое, по закону, давало бы ему право дожидаться суда не в тюремных застенках, а дома. А в идеале, может, и получить шанс на свободу. Согласно предварительным данным следствия, он это и делал. На данный момент в вину Кравченко вменяют получение взяток от восьми фигурантов.
Сегодня Business FM, со ссылкой на пресс-службу учреждения, сообщает: Пресненский суд Москвы выдал санкцию на арест предприимчивого главврача. Ходатайствовало о его заключении под стражу Главное следственное управление СК по Москве.

РИА Новости добавляет что эту ночь экс-эскулап провел в изоляторе временного содержания, но уже на Петровке. Он помещен в отдельную камеру, в одиночестве.

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Метки: арест   взятки   главврач   матросская тишина   петровка   суд   
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15k
Booka1a 2 часа назад
а чёйта случилося вдруг? никогда никого не трогали и на тебе! не того домой отпустил что ли?
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Иван Васильевич 47 минут назад
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soba 49 минут назад
Скора он будет не одинок...
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6k
Дмитрий Горчилин Час назад
Меня всегда удивляла эта логика: нельзя его в тюрьму, он же больной! Та глубоко до фонаря, больной он или здоровый. Если хватило здоровья для совершения преступления- то и на тюрьму хватит. Если чувствует себя плохо- пусть не совершает уголовно наказуемых деяний, всего-то!
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111
Liberman Дмитрий Горчилин 57 минут назад
ты как фашист рассуждаешь.
есть тяжкие, есть просто УК,бывает мошонство(никому вреда не причинил,обманул олухов). а представляешь(мой случай) один в ресторане попутал берега, начал наезжать, а потом, поняв что не вывезет один - достал телефон и начал набирать группе поддержки... ну а я че? мне его товарищей что ль ждать - я и прописал ему двоечку.
товарищ упал, челюсть сломана... я этого хера до больницы довез, а в приемном покое менты дежурили - и меня под белы рученьки приняли... этот хрен еще и заяву накатал.
такой же как и ты, деятель... чисто на словах лозунги кидать,не зная нихрена...
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Liberman Andrei 4 минуты назад
Ты из Питера что ли?
вычленяешь фразы из контекста?
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4k
просто Дмитрий 2 часа назад
Cкоро " поплывет "
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338
Карл Такойто 2 часа назад
Да какой это скандал? Врач Робин Гуд в какой то степени,улучшал условия содержания заключённых,правда не за бесплатно. Кому от этого хуже? Особо опасных суд бы и так не выпустил не смотря на болезни, а так будут дожидаться суда дома,что в этом плохого. В России как в США нет такой официальной практики как выход под залог до суда,поэтому всех держат в кутузке хотя смысла в этом в большинстве случаев нет,они переполнены люди там на головах у друг друга приобретают и болезни и т.д.
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338
Карл Такойто Алексей 2 часа назад
Да я бы сказал что и домашний арест это редкость,всех в изолятор сажают,они там потом некоторые годами суда ждут.
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