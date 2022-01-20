Скандал вокруг «Матросской тишины» разгорается все громче

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«Страж здоровья» взят под стражу. Сегодня главврач больницы при СИЗО №1 арестован судом на 2 месяца.
«Врач, излечись сам!» — эта фраза так и просится в ответ на последние публикации по поводу дела главврача СИЗО «Матросская тишина». Напомним, вчера стало известно о задержании Александра Кравченко по подозрению в получении взяток за «нужные» диагнозы.
Во власти главврача главного следственного изолятора страны было «назначить» арестантам такое заболевание, которое, по закону, давало бы ему право дожидаться суда не в тюремных застенках, а дома. А в идеале, может, и получить шанс на свободу. Согласно предварительным данным следствия, он это и делал. На данный момент в вину Кравченко вменяют получение взяток от восьми фигурантов.
Во власти главврача главного следственного изолятора страны было «назначить» арестантам такое заболевание, которое, по закону, давало бы ему право дожидаться суда не в тюремных застенках, а дома. А в идеале, может, и получить шанс на свободу. Согласно предварительным данным следствия, он это и делал. На данный момент в вину Кравченко вменяют получение взяток от восьми фигурантов.
Сегодня Business FM, со ссылкой на пресс-службу учреждения, сообщает: Пресненский суд Москвы выдал санкцию на арест предприимчивого главврача. Ходатайствовало о его заключении под стражу Главное следственное управление СК по Москве.
РИА Новости добавляет что эту ночь экс-эскулап провел в изоляторе временного содержания, но уже на Петровке. Он помещен в отдельную камеру, в одиночестве.
РИА Новости добавляет что эту ночь экс-эскулап провел в изоляторе временного содержания, но уже на Петровке. Он помещен в отдельную камеру, в одиночестве.
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есть тяжкие, есть просто УК,бывает мошонство(никому вреда не причинил,обманул олухов). а представляешь(мой случай) один в ресторане попутал берега, начал наезжать, а потом, поняв что не вывезет один - достал телефон и начал набирать группе поддержки... ну а я че? мне его товарищей что ль ждать - я и прописал ему двоечку.
товарищ упал, челюсть сломана... я этого хера до больницы довез, а в приемном покое менты дежурили - и меня под белы рученьки приняли... этот хрен еще и заяву накатал.
такой же как и ты, деятель... чисто на словах лозунги кидать,не зная нихрена...
Много объясняющая фраза.
вычленяешь фразы из контекста?
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Вообще-то есть. Но распространённость этой меры пресечения в России крайне низкая.