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Устроивший расстрел в казанской гимназии Галявиев впервые дал интервью

Устроивший расстрел в казанской гимназии Галявиев впервые дал интервью (2 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2021 12:14
Сообщество : Криминал
Метки: Ильназ Галявиев   видео   интервью   казань   суд   
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Без традиционных извинений и раскаяния не обошлось.

Задержанный за нападение на гимназию №175 Ильназ Галявиев впервые на видео рассказал о своём поступке. В коротком интервью изданию "Реальное время" массовый убийца сообщил, что сообщников у него не было и на расстрел его никто не подстрекал. Галявиев отметил, что в никаких сектах не состоял и что в момент, когда он направлялся в школу его могло многое остановить.


Обвиняемый в массовом убийстве попросил прощения у пострадавших семей и заявил, что раскаивается, добавив, однако, что его слова не вернут погибших. Помимо прочего он рассказал об условиях содержания под стражей - его хорошо кормят, дают читать книги и иногда позволяют общаться по телефону с родственниками.

Вчера, 16 декабря, Приволжский районный суд Казани продлил арест Галявиеву до 11 апреля 2022 года. Напомним, что 10 декабря Следственный комитет предъявил окончательное обвинение по четырём уголовным статьям.


«На основании собранных по уголовному делу доказательств ему предъявлено окончательное обвинение по четырем статьям УК РФ - убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, изготовлении и хранении взрывчатых веществ и взрывного устройства, умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества», - сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Утром 11 мая 2021 года Ильназ Галявиев вооружившись многозарядным ружьём и самодельным взрывным устройством, напал на гимназию. От его рук погибло девять человек - двое взрослых и семь школьников. По делу о расстреле в казанской школе потерпевшими признаны более 600 человек. Галявиеву грозит пожизненный срок.


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Метки: Ильназ Галявиев   видео   интервью   казань   суд   
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28  комментариев
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4k
onebibis 2 часа назад
Нездоровая это х.у.й.н.я уделять внимание убийцам.
Я бы вообще их на номера перевёл. Присвоить номер, казнить и похоронить в безымянной могиле как скот.
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3k
Mowgley Минуту назад
Этот ублюдок не интервью давать должен, а на колу сидеть.
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6k
Дмитрий Горчилин 12 минут назад
Касательно этого человека интересует только два вопроса. Первый- что он за решеткой. Второй- что изучая его криминалисты попытаются вычислить похожих. Все остальное не имеет значения.
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1k
Лёха 16 минут назад
И сколько он заработал на своём интервью?
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367
leemur86 18 минут назад
Нет прощения, это не человек. В клетку, животное!
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15k
Злобный Члегр 21 минуту назад
Какое нахер интервью с убийцей? Журнашлюхи, вы совсем пи.з.данулись? Допрос, приговор, расстрел. Коротко в новостях отчет о проделанной работе.
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8k
Rus77 23 минуты назад
Опаньки тот кто кричал "я Бог" переобулся, понял что светит ПЖ и начал извиняться.
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452
zenon Полчаса назад
Тут страну убили и несколько млн. человек и делают вид, что ничего не произошло. Убили те, которые не могли править той страной, не могут они править и этой страной.
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2k
Алексей Полчаса назад
Следствие должно выяснить, кто сподвиг этого подонка на совершение такого чудовищного преступления. Не удивлюсь, если к этому окажутся причастны украинские националисты.
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11k
Majul Полчаса назад
ПРЕКРАТИТЕ привлекать внимание к этому ублюдку!
Про это говно нужно забыть, сгноить его в тюрьме и не упоминать вообще никак и нигде!
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63k
parallax 37 минут назад
И ведь у этого ублюдка уже есть поклонники. Накуйя ему вообще давать возможность что-то публично вякать? Ему место в скотомогильнике.
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29k
Fat Lynx 47 минут назад
Интервью? Да вы е-ба-нули-сь?
Он должен давать только показания! Высказать последнее "желание", повиснуть в петле и обоссаться посмертно.
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6k
sumrаknn 47 минут назад
статье минус - этим ублюдкам нужно внимание, слава. А если будет забвенье и не будет славы, тогда и устраивать убийства смысла нет. минус
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26k
Батончик с маком 59 минут назад
Ещё и "хорошо кормят" его за наш счёт. Я бы ему и говна не дал
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14k
seller-k Час назад
"...прошу прощения, извините меня..."

И кто-нибудь простит??? Сколько горя принёс, скольких жизни и здоровья лишил и хочет раскаяться???
Ненавижу!!! Уничтожить и забыть его навсегда.
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9k
кот базилий Час назад
Ему веревку и мыло бы попросить, а не интервью давать.
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26k
Григорий Час назад
Сумасшедший. Сейчас нет приступа и он выглядит нормальным, но это не так. Выпускать нельзя. Прибить-бы для верности - толку с него не будет, но законы не дают.
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14k
Booka1a Час назад
нахера у этого мудака брать интервью? что бы о нем подольше помнили и побольше дебилов задумывались о повторении "подвига"?
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5k
Максим 2 часа назад
Пожизненное заключение и будут дальше "хорошо кормить, давать читать книжки и иногда звонить родителям".
Я не представляю, что может сподвигнуть человека забрать жизнь у другого просто потому что захотелось. Животное какое-то.
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118
Nаnе First NameLаst Максим 57 минут назад
Лиса как раз одну курицу утащит, а остальные целые остануться. Это хорёк перебьёт весь курятник.
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