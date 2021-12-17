Устроивший расстрел в казанской гимназии Галявиев впервые дал интервью

Без традиционных извинений и раскаяния не обошлось.
Задержанный за нападение на гимназию №175 Ильназ Галявиев впервые на видео рассказал о своём поступке. В коротком интервью изданию "Реальное время" массовый убийца сообщил, что сообщников у него не было и на расстрел его никто не подстрекал. Галявиев отметил, что в никаких сектах не состоял и что в момент, когда он направлялся в школу его могло многое остановить.
Обвиняемый в массовом убийстве попросил прощения у пострадавших семей и заявил, что раскаивается, добавив, однако, что его слова не вернут погибших. Помимо прочего он рассказал об условиях содержания под стражей - его хорошо кормят, дают читать книги и иногда позволяют общаться по телефону с родственниками.
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Вчера, 16 декабря, Приволжский районный суд Казани продлил арест Галявиеву до 11 апреля 2022 года. Напомним, что 10 декабря Следственный комитет предъявил окончательное обвинение по четырём уголовным статьям.
«На основании собранных по уголовному делу доказательств ему предъявлено окончательное обвинение по четырем статьям УК РФ - убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, изготовлении и хранении взрывчатых веществ и взрывного устройства, умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества», - сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Утром 11 мая 2021 года Ильназ Галявиев вооружившись многозарядным ружьём и самодельным взрывным устройством, напал на гимназию. От его рук погибло девять человек - двое взрослых и семь школьников. По делу о расстреле в казанской школе потерпевшими признаны более 600 человек. Галявиеву грозит пожизненный срок.
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Я бы вообще их на номера перевёл. Присвоить номер, казнить и похоронить в безымянной могиле как скот.
Про это говно нужно забыть, сгноить его в тюрьме и не упоминать вообще никак и нигде!
Он должен давать только показания! Высказать последнее "желание", повиснуть в петле и обоссаться посмертно.
И кто-нибудь простит??? Сколько горя принёс, скольких жизни и здоровья лишил и хочет раскаяться???
Ненавижу!!! Уничтожить и забыть его навсегда.
Я не представляю, что может сподвигнуть человека забрать жизнь у другого просто потому что захотелось. Животное какое-то.
На животных "не гоню". Просто в этом и отличие человека от животного, что человек должен разум ставить выше инстинктов. Если разум не работает, он возвращается на уровень животного.
А человек способен по зову одного «разума» выкашивать из пулемёта сотни людей, которые ему лично ничего плохого не сделали.