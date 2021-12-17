Устроивший расстрел в казанской гимназии Галявиев впервые дал интервью

Задержанный за нападение на гимназию №175 Ильназ Галявиев впервые на видео рассказал о своём поступке. В коротком интервью изданию "Реальное время" массовый убийца сообщил, что сообщников у него не было и на расстрел его никто не подстрекал. Галявиев отметил, что в никаких сектах не состоял и что в момент, когда он направлялся в школу его могло многое остановить.

Обвиняемый в массовом убийстве попросил прощения у пострадавших семей и заявил, что раскаивается, добавив, однако, что его слова не вернут погибших. Помимо прочего он рассказал об условиях содержания под стражей - его хорошо кормят, дают читать книги и иногда позволяют общаться по телефону с родственниками.