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Начальника радиотехнических войск ВКС РФ арестовали по делу о крупной взятке

Начальника радиотехнических войск ВКС РФ арестовали по делу о крупной взятке (4 фото)

Автор:
14 января 2022 16:12
Сообщество : Криминал
Метки: арест   генерал-майор   коррупция   начальник РТВ   суд   
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4

Генерал-майору Кобану грозит до 15 лет лишения свободы.

Сегодня 235-ый гарнизонный военный суд Москвы до 20 апреля отправил в "Матросскую тишину" начальника радиотехнических войск Воздушно-космических войск РФ генерал-майора Андрея Кобана, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Заместитель главы Минобороны Николай Панков уже подписал указ об увольнении Кобана из Вооруженных сил России.

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По версии следствия, Кобан получил взятку в размере не менее 5 млн рублей от генерального директора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники (входит в состав концерна "Алмаз-Антей", занимающегося разработкой средств ПВО и ПРО).


Гендира НИИ Григория Егорочкина (член совета при губернаторе Нижегородской области по науке и инновационной политике, член Общественного совета при ГУ МВД России по Нижегородской области) уволили по инициативе работодателя еще в ноябре прошлого года.

Помимо взятки Кобан также обвиняется в закупке радиотехнического оборудования по завышенным ценам.


"Он направлял довольно серьезные суммы на заказы систем именно нижегородского НИИ. Но дело в том, что радиотехнические войска получали, к примеру, какой-нибудь аппарат за 1,5 млрд руб. из Нижнего Новгорода, а в то же время на рынке подобная система стоила 500 млн руб. Причем обе системы были с одинаковыми характеристиками и условиями поставки", - рассказал знакомый с ситуацией источник из оборонно-промышленного комплекса.


Удивительно, но коллеги и подчинённые характеризуют Андрея Кобана исключительно с положительной стороны - как инициативного и ответственного работника.

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Метки: арест   генерал-майор   коррупция   начальник РТВ   суд   
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26  комментариев
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4k
onebibis 2 часа назад
Каждый день новости о том, что какой-либо начальник или руководитель коррупционер. Сколько же их!? И есть ли не берущие взятки?
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7k
alex9845 3 минуты назад
Путин всё благоустраивает жизнь военным,деньги платит, а вот всё равно воровать лезут.Не хватает видимо,хочется жить красиво,чтоб с Турциями и мерсами, чтоб дачи трёхэтажные.
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44
Сигизмунд Лазаревич 11 минут назад
15 лет МАЛО! Расстрел, вот чего достоин этот офицер.
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830
Лебовски 16 минут назад
Вроде и зарплаты подняли, и должность хорошая. А всё мало, всё не наворуются. Особенно постыдно, что это АРМИЯ..... Кстати покупка по завышенным ценам это массовое явление, просто попался.
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1k
Жан Плов Лагман Час назад
Берите любой государственный контракт и там будут заложены суммы которые в разы превышают реальную его стоимость. Это легальная схема распила бюджета.
И там еще должно оставаться для решения вопросов с проверяющими. Если не осталось, то будет как с Кобаном.
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3k
Владимир 2 часа назад
так и гостайны продают...
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836
РусланКрым 2 часа назад
"начальника радиотехнических войск Воздушно-космических войск" у нас ВКС а не войско космическое.
Нельзя военных к деньгам подпускать. Хорошо, хоть контроль есть, раз дело завели и задокументировали.
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615
Mixan 2 часа назад
Таких вообще то расстреливать нужно ..Это подрыв обороноспособности страны и безопасности ! Особенно в нынешней критической обстановке в мире и на границах России ..
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1k
Алексей Попов 2 часа назад
Вот почему никого не удивляет что начальник (читай - чинуша) и взятка это синонимы. Может надо что-то где то при отборе на должности поменять? Или расстрелять ?
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2k
cfhfwby 2 часа назад
Я давно уже писал, что вся военная верхушка прогнила, как и все научные центры, которые делают изделия для военных. Бизнес и ничего личного: одни говно производят, другие принимают его на вооружение за крупные взятки, поэтому у нас есть арматы, которые глохнут на параде, авианосцы, которые не плывут, а потом дважды ремонтируются и сгорают нахер, самолеты в единственном нелетающем экземпляре, всевозможные БПЛА, которые только в макетах или такие, на которые нет двигателя нормального и вооружения для них, ракеты, которые летают только в мультиках. Короче, говно покрывает говно, наверху тоже сидит говно, которому все едино, лишь бы отсидеться у власти до самой почетной кончины. Всюду ворье и распиловщики бюджета. Бедная страна, сколько же из тебя вытянули соков. И после этого мне пытаются впарить, что, даже, если отнять и поделить, то всем достанутся копейки?!!!!
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13k
aalexey3 2 часа назад
Не поделился...
И с такими генералами мы НАТО ультиматумы ставим?
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83k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Ах, это сладкое слово "ОТКАТ"....
как-то один знакомый коммерсант рассказывал, как иногородний участник тендера предлагал ему (хозяину бизнеса) вкусный ОТКАТ за выигрыш в тендере
цена на торгах обрушается вниз
он выигрывает
цену контракта потом УДВАИВАЮТ за счет "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ" и "непредусмотренных проектом затрат" типа "стесненные условия работы" К=1.8, сложные погодные условия К=2 ( это когда асфальт на снег кладут, и теплотрассы в январе меняют) и т.п.
.
вылетел с кабинета, как из пушки
а коммерс после этого ВЫГНАЛ НАХЕР своих менеджеров по торгам и закупкам
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