Начальника радиотехнических войск ВКС РФ арестовали по делу о крупной взятке

По версии следствия, Кобан получил взятку в размере не менее 5 млн рублей от генерального директора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники (входит в состав концерна "Алмаз-Антей", занимающегося разработкой средств ПВО и ПРО).





Гендира НИИ Григория Егорочкина (член совета при губернаторе Нижегородской области по науке и инновационной политике, член Общественного совета при ГУ МВД России по Нижегородской области) уволили по инициативе работодателя еще в ноябре прошлого года.