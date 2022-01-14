Начальника радиотехнических войск ВКС РФ арестовали по делу о крупной взятке

Генерал-майору Кобану грозит до 15 лет лишения свободы.
Сегодня 235-ый гарнизонный военный суд Москвы до 20 апреля отправил в "Матросскую тишину" начальника радиотехнических войск Воздушно-космических войск РФ генерал-майора Андрея Кобана, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Заместитель главы Минобороны Николай Панков уже подписал указ об увольнении Кобана из Вооруженных сил России.
По версии следствия, Кобан получил взятку в размере не менее 5 млн рублей от генерального директора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники (входит в состав концерна "Алмаз-Антей", занимающегося разработкой средств ПВО и ПРО).
Гендира НИИ Григория Егорочкина (член совета при губернаторе Нижегородской области по науке и инновационной политике, член Общественного совета при ГУ МВД России по Нижегородской области) уволили по инициативе работодателя еще в ноябре прошлого года.
Помимо взятки Кобан также обвиняется в закупке радиотехнического оборудования по завышенным ценам.
"Он направлял довольно серьезные суммы на заказы систем именно нижегородского НИИ. Но дело в том, что радиотехнические войска получали, к примеру, какой-нибудь аппарат за 1,5 млрд руб. из Нижнего Новгорода, а в то же время на рынке подобная система стоила 500 млн руб. Причем обе системы были с одинаковыми характеристиками и условиями поставки", - рассказал знакомый с ситуацией источник из оборонно-промышленного комплекса.
Удивительно, но коллеги и подчинённые характеризуют Андрея Кобана исключительно с положительной стороны - как инициативного и ответственного работника.
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И там еще должно оставаться для решения вопросов с проверяющими. Если не осталось, то будет как с Кобаном.
Нельзя военных к деньгам подпускать. Хорошо, хоть контроль есть, раз дело завели и задокументировали.
"ракеты, которые летают только в мультиках." - можешь модель ракеты назвать?
Чей Крым, рогуль?
Это не парад, а тренировка. Для чего по твоему мнению проводятся тренировки?
И с такими генералами мы НАТО ультиматумы ставим?
как-то один знакомый коммерсант рассказывал, как иногородний участник тендера предлагал ему (хозяину бизнеса) вкусный ОТКАТ за выигрыш в тендере
цена на торгах обрушается вниз
он выигрывает
цену контракта потом УДВАИВАЮТ за счет "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ" и "непредусмотренных проектом затрат" типа "стесненные условия работы" К=1.8, сложные погодные условия К=2 ( это когда асфальт на снег кладут, и теплотрассы в январе меняют) и т.п.
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вылетел с кабинета, как из пушки
а коммерс после этого ВЫГНАЛ НАХЕР своих менеджеров по торгам и закупкам
Мне канализацию в деревне ремонтировали. Перед приездом бригады вызвал фекалку и откачал септики. Начальник попозже уже работающих землекопов подъехал и узнав что септик уже был до них откачан и предложил в работах записать что он его откачивал за 10 К а 5 мне вернуть. Поржали чо. Следил зорко и ещё на 10 К работ приписанных не оплатил.