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"Придушил" памятник: военнослужащий с Северного Кавказа поглумился над монументом павшим бойцам ГРУ

"Придушил" памятник: военнослужащий с Северного Кавказа поглумился над монументом павшим бойцам ГРУ (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 января 2022 17:21
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ГРУ   армия   видео   глумление   памятник   северный кавказ   
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Разумеется, "подвиг" был снят на камеру и быстро появился в соцсетях. После история получила неожиданное продолжение.

Понятия о мужественности у некоторых военнослужащих порой идут в разрез с общепринятой точкой зрения. Так, общественность не поняла, что избиение молодого бойца старослужащим было обычным спаррингом и потребовала разъяснений.


Так же вряд ли люди поймут пассаж бойца, продемонстрировавшего бойцовские навыки на памятнике погибшим военнослужащим. На видео, которое снял его сослуживец, можно в деталях рассмотреть "подвиг" парня. Он подходит к монументу погибшим бойцам 10-й бригады спецназа ГРУ и сначала дает пощечину одной фигуре в компазиции, а потом "душит" сзади за шею другую.



Действие происходит, как поясняют СМИ, на базе 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ (в/ч 51532) близ хутора Молькино (Краснодарский край). Замнут ли происходившее в ВЧ или дадут действиям бойцов адекватную оценку, пока не ясно.

А вообще, судя по видео в аккаунте, у парней в части слишком много свободного времени. Лезгинки вон танцуют, памятникам пинки раздают. Разве же это порядок?


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Метки: ГРУ   армия   видео   глумление   памятник   северный кавказ   
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53  комментария
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2k
Чучело Мяучело 2 часа назад
Отцов-камандиров спрашивать нужно, с этого сопляка спросу ноль - там лезгинка головного мозга.
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45
На хер ЗАПАД! 2 минуты назад
Обычная свинья!!!
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−1
Gennady Yefymenko 4 минуты назад
Понятно,что дебилы.
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200
Оля 7 минут назад
Получат все- ком. отделения, ком. взвода, ком. роты, зам. полит(ЗК по ВПР)хотя, вряд ли, ну и командир. С обычного бойца нечего взять, кроме анализа
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51k
SAndre 17 минут назад
он еще ходит?
ну, с ним-то ладно - у мамы с похмела руки тряслись, вот и роняла его часто в детстве
а вот остальные "мальчики", которые стоят и наблюдают, как обос... памятник их же сослуживцам
они никак не меньшие уроды
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39k
Alex 21 минуту назад
Говно чернозадое.
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6k
Дмитрий Горчилин Полчаса назад
Походу, персонаж может буквально завтра отправиться на учения в Заполярье, до дембеля. Будет там белым медведям пощечины давать.
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67k
Максим Полчаса назад
Судя по фразе.. если бы его увидели, его бы посадили нахер. Все эти уплютки понимают.
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4k
Севастьян Полчаса назад
Покажите морду лица ближе.Позор родителям воспитавшего такого морального урода.Пусть односельчане увидят кто рядом с ними жил. Какое наказание понесёт военнослужащий и как на это отреагирует начальник части?
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29k
АнтонПолднев Полчаса назад
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2k
Bobbus Полчаса назад
Ишак сопливый
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821
banzai Полчаса назад
Всех служить на Колыму!! Всю часть с отцами командирами! Пускай там танцуют на морозе...вот звону будет!!!
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1k
lafonten Полчаса назад
Эта армия защищает яхты и шубохранилища... Что вы хотите от её бойцов?..
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Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
−128
43k
Элек Мек 45 минут назад
Ещё один безнациональный м.у.д.и.л.о.
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446
да пох 57 минут назад
Ну где его 4 года колонии ? Иди это другое
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446
да пох NeDron 4 минуты назад
Вы думаете командира заставят перед ним извинится ?
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43k
SinigamiRuuk 58 минут назад
Вопросы к командиру части.
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9k
кот базилий Час назад
Вот так они и воевать будут за Россию, это банда внутри страны.
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649
Андрей Александрович Час назад
Я е@бал маму, я е@бал папу, я е@бал гроб этих ублюдков и весь их род! Ишаки трусливые! Вы же не способны против русского один на один! Осло@бы! И где же ваша честь и совесть?!! Её не было и нет! А те, кто имеет понятие об этом, просто убейте ублюдков! Наши воины защищали вас от мракобесия, а ваши матери защищали наших молодых пацанов!
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26k
Вован Час назад
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27k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
дурачки но пусть посидят.
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