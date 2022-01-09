"Придушил" памятник: военнослужащий с Северного Кавказа поглумился над монументом павшим бойцам ГРУ

Разумеется, "подвиг" был снят на камеру и быстро появился в соцсетях. После история получила неожиданное продолжение.
Понятия о мужественности у некоторых военнослужащих порой идут в разрез с общепринятой точкой зрения. Так, общественность не поняла, что избиение молодого бойца старослужащим было обычным спаррингом и потребовала разъяснений.
Так же вряд ли люди поймут пассаж бойца, продемонстрировавшего бойцовские навыки на памятнике погибшим военнослужащим. На видео, которое снял его сослуживец, можно в деталях рассмотреть "подвиг" парня. Он подходит к монументу погибшим бойцам 10-й бригады спецназа ГРУ и сначала дает пощечину одной фигуре в компазиции, а потом "душит" сзади за шею другую.
Действие происходит, как поясняют СМИ, на базе 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ (в/ч 51532) близ хутора Молькино (Краснодарский край). Замнут ли происходившее в ВЧ или дадут действиям бойцов адекватную оценку, пока не ясно.
А вообще, судя по видео в аккаунте, у парней в части слишком много свободного времени. Лезгинки вон танцуют, памятникам пинки раздают. Разве же это порядок?
Источник:
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ну, с ним-то ладно - у мамы с похмела руки тряслись, вот и роняла его часто в детстве
а вот остальные "мальчики", которые стоят и наблюдают, как обос... памятник их же сослуживцам
они никак не меньшие уроды