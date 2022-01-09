"Придушил" памятник: военнослужащий с Северного Кавказа поглумился над монументом павшим бойцам ГРУ

Понятия о мужественности у некоторых военнослужащих порой идут в разрез с общепринятой точкой зрения. Так, общественность не поняла, что избиение молодого бойца старослужащим было обычным спаррингом и потребовала разъяснений.

Так же вряд ли люди поймут пассаж бойца, продемонстрировавшего бойцовские навыки на памятнике погибшим военнослужащим. На видео, которое снял его сослуживец, можно в деталях рассмотреть "подвиг" парня. Он подходит к монументу погибшим бойцам 10-й бригады спецназа ГРУ и сначала дает пощечину одной фигуре в компазиции, а потом "душит" сзади за шею другую.