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Новая жизнь Калоева: как сложилась судьба мужчины, отомстившего авиадиспетчеру за гибель семьи

Новая жизнь Калоева: как сложилась судьба мужчины, отомстившего авиадиспетчеру за гибель семьи (17 фото)

Автор:
21 января 2022 01:28
Сообщество : Истории
Метки: 2002   Боденское озеро   Виталий Калоев   Петер Нильсен   авикатастрофа   история из жизни   семья Калоева   трагедия жизни   
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Июль 2002 года начался со страшных известий об авиакатастрофе над Боденским озером, ставшей одной из самых громких в XXI веке. И это неудивительно, ведь из-за ошибки авиадиспетчера погибли 71 человек, среди которых было 52 ребенка.

В тот день за пультом оставался дежурить 35-летний Петер Нильсен, а его напарник ушёл на отдых, поскольку ночью движение самолетов не интенсивное. В итоге за двумя пультами следил один диспетчер.

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Грузовой Boeing 757 запрашивал разрешение на набор высоты. Нильсен не смог получить ответ на их запрос, так как на телефонной линии проводились работы. На втором экране появился пассажирский Ту-154М, прибытие которого нужно было скорректировать с диспетчерами вышки. По той же причине сделать это не удалось.

До посадки пассажирского самолета оставалось 10 минут, поэтому Нильсен разрешает набор высоты. Свою роковую ошибку он осознал, когда до столкновения оставалось не больше минуты. Ещё одной серьезной проблемой стала техническая неисправность системы предупреждения об опасном сближении.

Конечно, пилоты пытались уйти от столкновения в последний момент, но по итогу грузовой борт фактически разрезал пополам пассажирский самолет вертикальным хвостовым стабилизатором.  Именно там и погибла семья Виталия Калоева, торопившаяся  к нему в Испанию.

Дело в том, что, несмотря на большой опыт работы архитектором, фирма, в которой он работал на родине, развалилась.  В связи с этим Калоев перебрался в Барселону, где получил хороший строительно-инженерный контракт.

К лету 2002 года он почти год не виделся со своей семьей. Именно поэтому его супруга Светлана с 10-летним сыном и 4-летней дочкой сильно торопились к нему. При полете в Барселону они на несколько часов застряли в московском Шереметьево, так как билетов в Испанию не было. Но к их несчастью (хотя тогда так не казалось) подвернулась возможность долететь на чартерном рейсе, везшем группу школьников.

Но оказаться рядом с отцом, им уже было не суждено. Калоев одним из первых прибыл в немецкий Юберлинген, где принял участие в поисковой операции. Его сына и жену обнаружили лишь на 10-й день, а вот дочку архитектор нашёл сам, узнав её по ожерелью.

Кстати, теперь на этом месте установлен памятник «Разорванная жемчужная нить», в основу которого и легло ожерелье дочери Калоева.

Семью он похоронил во Владикавказе, установив на могиле изготовленный его руками красивый памятник. Но душа его не успокоилась, желая узнать, какова вина Нильсена в авиакатастрофе.

Швейцарская диспетчерская компания Skyguide пыталась откупиться компенсацией, а также попыталась обезопасить виновника трагедии, отправив его на «реабилитацию».

С момента катастрофы прошло практически два года. Калоев узнал адрес проживания диспетчера и отправился к нему на разговор, взяв с собой фотографии погибшей семьи. Правда, разговор не вышел. Нильсен вместо извинений выбил из рук гостя фото, что и стало для него роковой ошибкой.


Архитектор нанес несколько ножевых ранений и отправился в гостиницу, где дожидался ареста. За убийство Калоев спустя год получил 8 лет, но через два года был выпущен досрочно.


Говорят, «когда Бог отнимает, он дает что-то взамен». По всей видимости, это сработало и на убитом горе мужчине. В 2008 году он получил должность в министерстве архитектуры Северной Осетии. Ещё через пять лет он женился на молодой девушке Ирине Дзарасовой. А в 2018 году, когда Виталию стукнуло 62 года, у них появилась разнополая двойня.

Очевидно, что мужчине воздалось за всего его страдания. Сегодня он счастлив с новой семьей, но воспоминания о гибели родных и мести виновнику катастрофы вряд ли когда-то его покинут.

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Метки: 2002   Боденское озеро   Виталий Калоев   Петер Нильсен   авикатастрофа   история из жизни   семья Калоева   трагедия жизни   
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7k
amrita 2 часа назад
Страшная трагедия для всех.
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6k
newegg 5 минут назад
Безутешный Калоев нашел себе новую семью.
А когда нaйдет себе новую семью убитый им Нильсен?
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1k
Павел Христенко Полчаса назад
Всё дело в западном менталитете . Суд признал диспетчера невиновным - вот он и не чувствовал себя виноватым. Если бы даже суд решил, что он виновен и осудили его на какой-то срок, всё равно бы не испытывал чувства вины перед "какими-то варварами".
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1k
RaiJu 40 минут назад
Мужик!
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126
Akabushkin Petr 46 минут назад
Как ни крути он - убийца.
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55k
Vlad 2 часа назад
Никогда не считал Нагиева серьезным артистом, но после фильма "Непрощенный" прямо зауважал его. Полно и четко передал всю трагедию Калоева. Кстати фильм со Шварцем тоже не плох.
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1k
Viktor 2 часа назад
Мужчина с большой буквы . Вот настоящий мужчина , а не те кошельки которых прошмандовки называют мужчинами .
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