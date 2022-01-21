Новая жизнь Калоева: как сложилась судьба мужчины, отомстившего авиадиспетчеру за гибель семьи

С момента катастрофы прошло практически два года. Калоев узнал адрес проживания диспетчера и отправился к нему на разговор, взяв с собой фотографии погибшей семьи. Правда, разговор не вышел. Нильсен вместо извинений выбил из рук гостя фото, что и стало для него роковой ошибкой.

Архитектор нанес несколько ножевых ранений и отправился в гостиницу, где дожидался ареста. За убийство Калоев спустя год получил 8 лет, но через два года был выпущен досрочно.

Говорят, «когда Бог отнимает, он дает что-то взамен». По всей видимости, это сработало и на убитом горе мужчине. В 2008 году он получил должность в министерстве архитектуры Северной Осетии. Ещё через пять лет он женился на молодой девушке Ирине Дзарасовой. А в 2018 году, когда Виталию стукнуло 62 года, у них появилась разнополая двойня.