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Харьковская Instagram-блогер инсценировала собственное похищение с целью выкупа, но прогадала

Харьковская Instagram-блогер инсценировала собственное похищение с целью выкупа, но прогадала (6 фото)

Автор:
07 июля 2021 11:05
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Хитрость   блогерша   инценировка похищения   история из жизни   полиция   
3505
6
Девушке, которая имела в любовниках богатого московского бизнесмена, надоел старый "папик", и она решила избавиться от него весьма хитроумным способом. Но что-то пошло не так.
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Метки: Хитрость   блогерша   инценировка похищения   история из жизни   полиция   
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38  комментариев
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
Суперафера. Только блогерша инстаграмма (ну, ещё тик-тока) может замыслить такой хитроумный план и осуществить столь же хитроумное его исполнение.
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16k
RDen 3 минуты назад
дальше то ваше веселуха будет - описываю самый гуманный из возможных вариантов - папик выгонит на улицу, ессесно ничего ей не оставит. А она так не привыкла. Дальше...нууу..что дальше...
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2k
Варг 12 минут назад
5 биткойнтов... наверно запаска об бентли стока стоит, чета маловато попросили
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6k
КОСТЯН 15 минут назад
как нажиться на москвиче и при этом обвести его вокруг пальца.

ТИПИЧНАЯ ХОХЛЯЦКАЯ ТВАРЬ
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35k
Олег 17 минут назад
Старая поговорка - дуры трахаются лучше. Насколько нужно быть тупой и примитивной чтоб СВОЕЙ картой расплачиваться...
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21k
Bar0 19 минут назад
Ну, вы поняли
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13k
Владислав Грецов 21 минуту назад
как говорил дедушка Ленин - успех любого мероприятия заключается в его тщательной подготовке.....на этом курица и погорела...
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534
Duke_kir 24 минуты назад
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2k
Буратино Полчаса назад
чо блин в Москве красивых баб не нашлось, обязательно было в хозлостан бабло вваливать?
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572
Иван 40 минут назад
Неужели на свете существует ещё справедливость? Прям не верится.
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62k
Доктор Джонс 45 минут назад
Никчемное, тупое создание, биомусор с завышенной самоценкой...
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18k
иванов дмитрий 49 минут назад
я не ванга , но тут будущее понятно.
мозгов немного , только пин код от карты запомнить , поэтому
в продолжении ее блога будет описание лютой несправедливости
менты -оборотни
молодой *барь -оказался сволочью
старый любовник - большая сволочь
а она невинная овечка в лапах этих гадов.
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3k
Джордж. Вашингтон. 54 минуты назад
Спасибо, автор, что перевел биткоины в гривны. Размер трагедии стал куда понятнее.
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1k
Victor 55 минут назад
сдается мне этот цветочек расцветет как-нить по весне подснежником.
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5k
Дмитрий Горчилин 58 минут назад
Есть мнение, что ей лучше пока посидеть, это в ее же интересах. А то ведь и правда придется вести блог из грязного подвала.
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11k
Вася Час назад
жаль имя "мецената" маасковского не прозвучало.. по дебилятору деньги на операции чуть не каждый день собирают по ПЕРВОМУ КАНАЛУ! а какие-то мажоры в это же время покупают заграничное гавно за миллионы своим шлюхам.. это пи.здец, "бизнесмены" х.уевы
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1k
Hallo FreeSpace Час назад
Умно
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2k
Евгений Час назад
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1k
gizmo gizmo Час назад
Это типа украинский креатифф и смекалка? Недавно узнал такое определение: "испанский стыд" вот новости из незалежной обычно его у меня вызывают
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11k
P.F. Час назад
Мозгов - 0 (ноль). Вся суть блогеров, тиктокеров и прочей интернет-швали...
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4k
Борис Карабанов Час назад
Это яркий пример синдрома Блогера. Представим, что у этой тигры сколько-то тысяч подписчиков, которые ежедневно ей пишут, что-то вроде, "Вау! Ты просто супер!" и всё в том же духе. Не осознавая, что её подписчики ровно такого же уровня интеллекта (развития, кругозора) как и она сама, блогерша подспудно начинает и впрямь считать себя "супер" во всех отношениях, достойной гораздо большего и приступает к соответствующим реальным действиям.
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