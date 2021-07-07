Харьковская Instagram-блогер инсценировала собственное похищение с целью выкупа, но прогадала

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Девушке, которая имела в любовниках богатого московского бизнесмена, надоел старый "папик", и она решила избавиться от него весьма хитроумным способом. Но что-то пошло не так.
23-летняя Екатерина Акименко имела богатого московского покровителя, который купил ей квартиры в Харькове и Арабских Эмиратах, пару дорогих машин. Казалось бы, живи да радуйся, однако девушка внезапно заскучала.
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Уйти к другому, оставив подаренное, она не захотела. Более того, придумала хитроумный план, как нажиться на москвиче и при этом обвести его вокруг пальца.
Девушка разыграла собственное похищение, а сама с возлюбленным уехала отдыхать в Киев. При этом, московский бизнесмен должен был по требованию похитителей заплатить кругленькую сумму в пять биткоинов (около 4,5 млн грн).
Однако богатый покровитель не стал по первому требованию расставаться с деньгами, а обратился в полицию. Харьковские стражи порядка в ходе расследования заметили, что с банковской карты, оформленной Тигре россиянином, кто-то регулярно тратит деньги на одежду и развлечения. Более того, с этой же карты была оплачена аренда машины.
Однако богатый покровитель не стал по первому требованию расставаться с деньгами, а обратился в полицию. Харьковские стражи порядка в ходе расследования заметили, что с банковской карты, оформленной Тигре россиянином, кто-то регулярно тратит деньги на одежду и развлечения. Более того, с этой же карты была оплачена аренда машины.
Полицейские установили в арендованное авто подслушивающее устройство и поймали пару влюбленных с поличным уже в Львовской области.
Момент задержания
Аферистов и вымогателей отправили под стражу. 3 июля числа суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток возможностью залога в размере 3 млн грн. Такие деньги на карте украинки есть, но счет заблокирован, а потому выйти на свободу она пока не сможет.
В настоящее время по факту мошенничества проводится расследование. Преступная деятельность парочки может быть наказана тюремным заключением на срок от 5 до 12 лет.
В настоящее время по факту мошенничества проводится расследование. Преступная деятельность парочки может быть наказана тюремным заключением на срок от 5 до 12 лет.
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ТИПИЧНАЯ ХОХЛЯЦКАЯ ТВАРЬ
мозгов немного , только пин код от карты запомнить , поэтому
в продолжении ее блога будет описание лютой несправедливости
менты -оборотни
молодой *барь -оказался сволочью
старый любовник - большая сволочь
а она невинная овечка в лапах этих гадов.
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Мне вот интересно, после скольки подписчиков/постов человека начинают называть блогером? Ладно там Варламов с Дудём, но скоро любой зарегистрировавашийся в соцюсети будет блогером