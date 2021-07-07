Харьковская Instagram-блогер инсценировала собственное похищение с целью выкупа, но прогадала

Девушка разыграла собственное похищение, а сама с возлюбленным уехала отдыхать в Киев. При этом, московский бизнесмен должен был по требованию похитителей заплатить кругленькую сумму в пять биткоинов (около 4,5 млн грн).

Однако богатый покровитель не стал по первому требованию расставаться с деньгами, а обратился в полицию. Харьковские стражи порядка в ходе расследования заметили, что с банковской карты, оформленной Тигре россиянином, кто-то регулярно тратит деньги на одежду и развлечения. Более того, с этой же карты была оплачена аренда машины.